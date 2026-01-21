Vertu Agent Q da cá sấu bạch tạng giá hơn 1 tỷ đồng tại Việt Nam

Vertu Việt Nam vừa tổ chức Private Showcase trong không gian flagship tại Đồng Khởi, TP.HCM, một buổi gặp gỡ được thiết kế theo hình thức riêng tư và chọn lọc, chỉ dành cho 5 khách mời đặc biệt đại diện cho những lĩnh vực khác nhau của đời sống đương đại.

Khác với các sự kiện ra mắt thông thường, Private Showcase của Vertu Việt Nam không hướng đến trình diễn quy mô lớn hay giới thiệu sản phẩm đại trà. Thay vào đó, thương hiệu lựa chọn giới hạn số lượng khách mời, tạo nên một không gian đối thoại kín, nơi mỗi cá nhân được tôn trọng như một phần của câu chuyện chung.

Năm khách mời - năm góc nhìn, một tinh thần chung

5 khách mời của Private Showcase bao gồm: Đại sứ thương hiệu Vertu tại Việt Nam - siêu mẫu Lan Khuê, Hoa hậu Hương Giang, doanh nhân Lê Đăng Khoa, CEO Huy Cận và doanh nhân Ly Nguyễn. Mỗi người đến từ một lĩnh vực khác nhau, nhưng đều chia sẻ những giá trị cốt lõi mà Vertu theo đuổi: bản lĩnh cá nhân, chiều sâu lựa chọn và sự tự chủ trong phong cách sống.

Việc chỉ mời 5 khách tham dự không mang tính biểu trưng về con số, mà phản ánh cách Vertu Việt Nam tiếp cận thị trường xa xỉ: chậm, chọn lọc và đề cao mối quan hệ dài hạn. Với Vertu, giá trị không nằm ở số lượng người hiện diện, mà ở chất lượng của sự kết nối.

Đáng chú ý trong buổi gặp gỡ này là Vertu Agent Q phiên bản da cá sấu bạch tạng, phiên bản được chế tác với số lượng cực kỳ giới hạn và có giá trị hơn 1 tỷ đồng đã được giới thiệu. Đây là một trong những mẫu dành riêng cho nhóm khách hàng đặc biệt.

Vertu Agent Q phiên bản da cá sấu bạch tạng, phiên bản được chế tác với số lượng cực kỳ giới hạn và có giá trị hơn 1 tỷ đồng tại Việt Nam.

Không chỉ dừng lại ở vật liệu quý hiếm hay giá trị chế tác, Agent Q còn được Vertu định vị như một thiết bị công nghệ mang tính “hậu thuẫn”, nơi AI đóng vai trò hỗ trợ người dùng trong việc quản lý thông tin, tối ưu trải nghiệm và nâng cao mức độ bảo mật. Thay vì phô diễn sức mạnh công nghệ, Vertu lựa chọn đặt AI ở phía sau, giúp người dùng giữ quyền kiểm soát, sự riêng tư và cảm giác an tâm trong đời sống số ngày càng phức tạp.

Chia sẻ tại buổi gặp gỡ, đại diện Vertu Việt Nam cho biết thương hiệu không đặt mục tiêu mở rộng bằng số lượng, mà tập trung xây dựng một hệ sinh thái trải nghiệm đúng tinh thần Vertu: cá nhân hoá, dịch vụ đặc quyền và sự minh bạch về nguồn gốc sản phẩm.