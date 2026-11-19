Chênh lệch mua - bán của vàng vọt lên mức kỷ lục 4,7 triệu đồng.

Thị trường kim loại quý trong nước sáng 19/11 tiếp tục chìm trong sắc đỏ khi chịu áp lực kép từ đà bán tháo trên thị trường quốc tế. Cập nhật đến gần 10h00 sáng nay, cả vàng miếng SJC lẫn vàng nhẫn tròn trơn 9999 tại các thương hiệu lớn đều đồng loạt điều chỉnh giảm mạnh từ 0,5 đến hơn 1,3 triệu đồng/lượng, đẩy giá bán ra rời xa mốc 137 triệu đồng/lượng.

Giá vàng hôm nay 19/11 trong nước: Vàng miếng SJC mất nửa triệu, vàng nhẫn giảm sâu hơn 1 triệu đồng/lượng

Diễn biến giá vàng hôm nay 19/11 ghi nhận làn sóng điều chỉnh giảm trên diện rộng ngay từ đầu phiên sáng và tiếp tục nới rộng biên độ giảm vào lúc gần 10h. Tại Công ty Vàng bạc Đá quý Sài Gòn (SJC), giá vàng miếng SJC 1L, 10L được niêm yết ở mức 133,7 triệu đồng/lượng chiều mua vào và 136,7 triệu đồng/lượng chiều bán ra, giảm tiếp 0,5 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều so với đầu giờ sáng và giảm tổng cộng 1 triệu đồng/lượng so với sáng hôm qua.

Cùng thời điểm, tại Bảo Tín Mạnh Hải và Tập đoàn Phú Quý, giá bán ra vàng miếng SJC cũng đồng loạt lùi về mốc 136,7 triệu đồng/lượng, trong khi chiều mua vào dao động quanh mức 133 – 133,7 triệu đồng/lượng (tương đương 13,3 – 13,37 triệu đồng/chỉ).

Riêng tại Bảo Tín Minh Châu (BTMC), giá vàng miếng SJC được niêm yết ở mức 132 triệu đồng/lượng (mua vào) và 136,7 triệu đồng/lượng (bán ra), đẩy chênh lệch mua – bán nới rộng lên tới 4,7 triệu đồng/lượng.

Không nằm ngoài xu hướng lao dốc, giá vàng nhẫn tròn trơn 9999 hôm nay thậm chí còn ghi nhận mức giảm sâu hơn so với vàng miếng. Cụ thể, vàng nhẫn SJC 99,99% loại 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ giảm 0,5 triệu đồng/lượng xuống còn 132,5 triệu đồng/lượng mua vào và 136,5 triệu đồng/lượng bán ra.

Tại Phú Quý, nhẫn tròn 999.9 được giao dịch quanh ngưỡng 133 triệu đồng/lượng mua vào và 136 triệu đồng/lượng bán ra (tương ứng 13,3 – 13,6 triệu đồng/chỉ). Đáng chú ý, tại Bảo Tín Mạnh Hải và Bảo Tín Minh Châu, dòng sản phẩm nhẫn tròn trơn Kim Gia Bảo 24K và Vàng Rồng Thăng Long giảm mạnh 1,3 triệu đồng/lượng, lùi về vùng giá 132,2 – 136,2 triệu đồng/lượng. Với mức chênh lệch mua – bán duy trì rất cao từ 3 đến 4,7 triệu đồng/lượng, người mua vàng ngắn hạn đang đối mặt với rủi ro thua lỗ lớn ngay khi vừa giao dịch.

Giá vàng miếng SJC và vàng nhẫn đồng loạt giảm.

Giá vàng thế giới

Sức ép giảm giá tại thị trường trong nước bắt nguồn trực tiếp từ cú lao dốc của giá vàng thế giới. Trên sàn quốc tế, giá vàng giao ngay sau khi xuyên thủng ngưỡng hỗ trợ tâm lý quan trọng 3.800 USD/ounce để rơi xuống mức thấp nhất trong vòng 14 tháng qua đã có nhịp phục hồi nhẹ, giao dịch quanh ngưỡng 3.731,48 USD/ounce vào sáng nay. Quy đổi theo tỷ giá ngoại tệ tại ngân hàng (khoảng 24.860 VND/USD) chưa bao gồm thuế và phí, giá vàng thế giới hiện tương đương khoảng 111,8 triệu đồng/lượng, thấp hơn giá vàng miếng SJC trong nước gần 25 triệu đồng/lượng.

Trước diễn biến này, các định chế tài chính lớn trên thế giới cũng liên tục điều chỉnh lại kịch bản giá vàng. Mới đây, ngân hàng đầu tư Goldman Sachs đã lần thứ hai trong chưa đầy một tháng hạ dự báo giá vàng cuối năm 2027 từ 4.800 USD xuống còn 4.650 USD/ounce. Ngân hàng này cảnh báo mặt bằng lãi suất cao trong 3 – 6 tháng tới có thể kích hoạt làn sóng rút vốn khỏi các quỹ hoán đổi danh mục (ETF) và quỹ đầu cơ. Tuy nhiên, về triển vọng dài hạn, giới phân tích và các tổ chức tài chính lớn vẫn giữ góc nhìn tích cực nhờ lực cầu bền bỉ từ khối ngân hàng trung ương toàn cầu, với lượng mua ròng duy trì ổn định ở mức trung bình khoảng 60 tấn vàng mỗi tháng nhằm đa dạng hóa dự trữ ngoại hối.