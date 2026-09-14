Giá vàng hôm nay (14/9): Quay đầu giảm nhẹ

Sáng nay, giá vàng trong nước lại quay đầu giảm nhẹ. Theo đó, vàng miếng SJC lùi về quanh mốc 145 triệu đồng/lượng, cao hơn giá vàng thế giới hơn 8 triệu đồng/lượng.

Vào lúc 9h, Công ty Vàng bạc Đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng miếng SJC ở mức 142,7-145,7 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 300.000 đồng/lượng cả 2 chiều so với sáng qua.

Các doanh nghiệp kinh doanh vàng lớn khác như Tập đoàn Phú Quý, DOJI, Bảo Tín Minh Châu… cùng giảm giá vàng miếng về mốc 145,7 triệu đồng/lượng.

Giá vàng trong nước giảm cùng nhịp với giá vàng thế giới. Ảnh: Như Ý.

Giá vàng nhẫn cũng giảm theo giá vàng miếng. Theo đó, vàng nhẫn Phú Quý có giá 142,7 - 146 triệu đồng/lượng; vàng nhẫn DOJI, Bảo Tín Minh Châu giá 143-147 triệu đồng/lượng…

Như vậy, tại một số doanh nghiệp, giá vàng nhẫn hiện cao hơn giá vàng miếng SJC hơn 1 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra. Diễn biến này cho thấy mặt bằng giá vàng trong nước vẫn có sự phân hóa đáng kể giữa các thương hiệu và từng dòng sản phẩm.

Cùng thời điểm, giá vàng thế giới ở mức 4.352 USD/ounce, giảm 13 USD so với sáng qua. Giá vàng thế giới tương đương khoảng 137 triệu đồng/lượng. Hiện, giá vàng miếng SJC đang cao hơn thế giới khoảng 8,7 triệu đồng/lượng.

Trong khi đó, trên thị trường bạc, bạc thỏi Phú Quý, DOJI, Bảo Tín Minh Châu có giá mua - bán ở mức 2,2-2,3 triệu đồng/lượng.

Trên thị trường tiền tệ, Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm ngày 14/9 ở mức 25.607 đồng/USD, tăng 11 đồng so sáng qua. Tại Vietcombank, giá USD ở mức 25.730 - 26.110 đồng/USD (mua vào - bán ra).