Giá vàng giảm 5 triệu đồng/lượng trong 2 ngày

Ngọc Mai |

Sáng nay (31/12), giá vàng miếng SJC tiếp đà giảm mạnh về quanh mốc 154 triệu đồng/lượng. Chỉ trong vòng 2 ngày qua, giá vàng giảm lên tới 5 triệu đồng/lượng.

Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn, Tập đoàn Doji, Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá vàng miếng SJC ở mức 152,7 - 154,7 triệu đồng/lượng mua vào - bán ra, giảm 3,3 triệu đồng/lượng cả 2 chiều so với sáng qua. Và chỉ trong 2 ngày, giá vàng miếng SJC giảm lên tới 5 triệu đồng/lượng.

Các doanh nghiệp kinh doanh vàng miếng khác cũng đồng loạt giảm giá vàng miếng về mốc 154,7 triệu đồng/lượng.

Giá vàng giảm 5 triệu đồng/lượng trong 2 ngày - Ảnh 1.

Giá vàng miếng SJC giảm mạnh 5 triệu đồng/lượng sau 2 ngày.

Giá vàng nhẫn cũng giảm theo vàng miếng. Theo đó, vàng nhẫn thương hiệu Bảo Tín Minh Châu niêm yết 152,5 - 155,5 triệu đồng/lượng, giảm 3 triệu đồng/lượng so với sáng qua, giảm 4,4 triệu đồng/lượng trong vòng 2 ngày. Đây cũng là đơn vị niêm yết giá vàng nhẫn cao nhất thị trường, cao hơn vàng miếng SJC 800.000 đồng/lượng.

Vàng nhẫn Phú Quý niêm yết ở mức 151 - 154 triệu đồng/lượng, giảm 3,5 triệu đồng/lượng so với sáng qua; vàng nhẫn Doji niêm yết 150 - 153 triệu đồng/lượng...

Cùng thời điểm, giá vàng thế giới niêm yết 4.338 USD/ounce, giảm 2 USD so với sáng qua.

Giá bạc cũng đi xuống, ghi nhận mức biến động mạnh hơn so với vàng. Riêng trong sáng nay, giá bạc trong nước giảm 2,4% so với sáng qua, về dưới 3 triệu đồng/lượng.

Công ty Cổ phần đầu tư vàng Phú Quý niêm yết giá bạc miếng tại 2,81-2,90 triệu đồng/lượng. Công ty Sacombank - SBJ mua bán bạc miếng tại 2,85-2,93 triệu đồng/lượng.

Trên thị trường tiền tệ, sáng nay tỷ giá trung tâm được công bố ở mức 25.124 đồng/USD, giảm 1 đồng so với sáng qua.

Giá USD tại Vietcombank niêm yết ở mức 26.080 - 26.380 đồng/USD mua vào - bán ra.

Trên thị trường tự do, giá USD giao dịch trong khoảng 26.820 - 26.870 đồng/USD (mua - bán).

