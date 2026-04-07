Giá vàng, dầu mỏ 'giằng co' trước tối hậu thư của ông Trump

Diễn biến thận trọng của vàng và dầu mỏ

Trong phiên giao dịch, giá vàng giao ngay giảm nhẹ 0,1%, xuống còn 4.640,93 USD/ounce. Giá vàng tương lai Mỹ giao tháng 6 lùi 0,4%, về mức 4.666,70 USD/ounce.

Diễn biến đi ngang trong lo lắng phản ánh đúng tâm lý thị trường hiện tại. Ilya Spivak - Giám đốc kinh tế vĩ mô toàn cầu tại Tastylive - nhận định nhà đầu tư đang chờ đợi kết quả từ những phát ngôn cứng rắn gần đây của ông Trump, đặc biệt khi thời hạn mở lại eo biển Hormuz đang đến gần.

Spivak nhận định vàng có thể tiếp tục duy trì vai trò đầu cơ độc lập tương tự năm trước, khi các yếu tố rủi ro hiện tại được giải tỏa. Giá vàng hoàn toàn có thể tiến tới vùng 5.500-6.000 USD/ounce vào cuối năm.

Giá vàng và dầu mỏ diễn biến thận trọng.

Dù vàng thường được coi là “hầm trú ẩn” trước lạm phát, nhưng môi trường lãi suất cao lại làm suy giảm sức hấp dẫn của kim loại quý này - vốn không sinh lợi suất.

Giá bạc giảm 0,9% xuống 72,17 USD/ounce, bạch kim giảm 1,1% còn 1.958,75 USD, trong khi palladium mất 0,5%, xuống 1.478,49 USD.

Căng thẳng leo thang khi Iran tuyên bố muốn chấm dứt chiến tranh vĩnh viễn với Mỹ và Israel, đồng thời bác bỏ sức ép phải mở lại eo biển Hormuz - tuyến vận tải năng lượng quan trọng bậc nhất thế giới. Ngược lại, ông Trump cảnh báo Tehran có thể bị “loại bỏ” nếu không tuân thủ thời hạn chót vào tối thứ Ba (giờ Mỹ).

G iá dầu tiếp tục neo cao, duy trì trên 110 USD/thùng. Dầu Brent tăng 0,4% lên 110,19 USD/thùng. Dầu WTI của Mỹ tăng 0,8% lên 113,31 USD/thùng. Việc giá dầu leo thang đã làm dấy lên lo ngại về lạm phát quay trở lại.

Các quan chức Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed), bao gồm Chủ tịch Fed Cleveland Beth Hammack và Chủ tịch Fed Chicago Austan Goolsbee, đều nhấn mạnh lạm phát hiện là mối lo lớn hơn so với thị trường lao động. Điều này củng cố quan điểm duy trì chính sách tiền tệ thắt chặt trong thời gian tới.

Theo công cụ FedWatch của CME, thị trường hiện gần như không kỳ vọng Fed sẽ cắt giảm lãi suất trong năm 2026.

Giới đầu tư đang hướng sự chú ý tới biên bản cuộc họp chính sách tháng 3 của Fed dự kiến công bố vào thứ Tư, cùng với loạt dữ liệu lạm phát quan trọng của Mỹ như chỉ số PCE và CPI vào cuối tuần.

Nín thở theo đồng hồ đếm ngược

Thị trường tài chính toàn cầu cũng rơi vào trạng thái giằng co. Chỉ số MSCI khu vực châu Á - Thái Bình Dương (ngoài Nhật Bản) tăng nhẹ 0,4%. Nikkei của Nhật Bản đảo chiều giảm 0,2% sau khi xóa sạch đà tăng đầu phiên.

Hợp đồng tương lai chứng khoán Mỹ giảm 0,55%, còn thị trường châu Âu được dự báo mở cửa tích cực hơn sau kỳ nghỉ lễ kéo dài.

Kyle Rodda - chuyên gia tại Capital.com - nhận định thị trường hiện đang bị chi phối hoàn toàn bởi đồng hồ đếm ngược do ông Trump đặt ra, khiến nhà đầu tư gần như không thể đưa ra quyết định rõ ràng ngoài việc chờ đợi.

“Những nhà giao dịch táo bạo có thể đặt cược. Nhưng phần lớn thị trường phòng ngừa rủi ro, đứng ngoài quan sát”, ông Kyle Rodda phân tích.

Trong bối cảnh bất ổn, đồng USD tiếp tục phát huy vai trò “tài sản trú ẩn”. Chỉ số USD Index đứng ở mức 100,06, tiệm cận mức đỉnh gần đây. Đồng euro ổn định ở mức 1,1538 USD/1 euro.

Thị trường tiền tệ, chứng khoán giằng co trước hạn chót tối hậu thư ông Trump gửi Tehran.

Đồng yên Nhật giao dịch quanh mức 159,91 yên/1 USD - sát ngưỡng 160 mà giới đầu tư cho rằng có thể kích hoạt can thiệp từ chính phủ Nhật Bản.

Nguyên nhân sâu xa của biến động hiện tại đến từ việc Iran đóng cửa eo biển Hormuz từ cuối tháng 2 - tuyến vận chuyển khoảng 1/5 nguồn cung dầu và khí đốt toàn cầu.

Nguy cơ xung đột leo thang càng gia tăng khi ông Trump đe dọa tấn công cơ sở hạ tầng năng lượng của Iran, bao gồm nhà máy điện và cầu cống. Nếu kịch bản này xảy ra, nguy cơ trả đũa rất lớn và có thể làm gián đoạn nghiêm trọng chuỗi cung ứng năng lượng khu vực Vùng Vịnh.

Vasu Menon - Giám đốc chiến lược đầu tư tại OCBC Singapore - cảnh báo đây là bước leo thang “cực kỳ nguy hiểm”, có thể kéo theo những cú sốc lớn hơn đối với thị trường dầu mỏ toàn cầu.

Cuộc xung đột kéo dài cũng đang làm dấy lên lo ngại về kịch bản lạm phát cao đi kèm tăng trưởng yếu.

Dữ liệu mới công bố cho thấy lĩnh vực dịch vụ Mỹ tăng trưởng chậm lại trong tháng 3, trong khi chi phí đầu vào tăng mạnh nhất trong hơn 13 năm - dấu hiệu ban đầu cho thấy áp lực lạm phát đang gia tăng do chiến sự.

Điều này khiến kỳ vọng về việc nới lỏng chính sách tiền tệ gần như bị xóa bỏ, buộc thị trường phải điều chỉnh lại toàn bộ triển vọng lãi suất toàn cầu.