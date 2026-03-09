Giá vàng công phá sau cú rớt thẳng đứng, bạc tiếp tục "nóng"

Giá vàng chiều nay 09/03: Phục hồi mạnh mẽ sau "cú sốc" đầu giờ sáng, vàng nhẫn bứt phá nhanh hơn vàng miếng

Thị trường vàng trong nước chiều nay ghi nhận một nhịp hồi phục đầy ấn tượng sau khi chạm đáy vào buổi sáng. Dù chưa thể lấy lại toàn bộ "phong độ" rực rỡ của ngày hôm qua, nhưng đà tăng trở lại này đang nhen nhóm hy vọng cho các nhà đầu tư về một đợt sóng mới.

Tính đến thời điểm 13:06 chiều nay, giá vàng thế giới (XAU/USD) đang giao dịch ổn định quanh mức 5.097,88 USD/ounce. Mặc dù thấp hơn mức đỉnh 5.123 USD của phiên hôm trước, nhưng việc trụ vững trên mốc 5.000 USD là minh chứng cho sức mạnh bền bỉ của kim loại quý này. Đà phục hồi nhẹ của giá vàng toàn cầu trong khung giờ chiều đã ngay lập tức tạo đà tâm lý tích cực cho thị trường Việt Nam.

Sau khi "rơi thẳng đứng" về mức đáy mua vào 179,5 triệu đồng/lượng lúc 08:22 sáng, giá vàng SJC đã có bước nhảy vọt liên tiếp.

Giá vàng SJC chiều nay tại khu vực TP. Hồ Chí Minh: V àng SJC (loại 1L, 10L, 1kg): Mua vào ở mức 181,1 triệu đồng/lượng và bán ra 184,1 triệu đồng/lượng.

So với đáy sáng nay, vàng miếng đã tăng thêm 1,6 triệu đồng/lượng. Tuy nhiên, nếu đặt cạnh mức bán ra 184,7 - 185 triệu đồng/lượng của ngày hôm qua, rõ ràng mức giá này vẫn còn kém khoảng 600.000 - 900.000 đồng/lượng mới lấy lại được "phong độ" cũ.

Một điểm cực kỳ thú vị trong phiên chiều nay chính là tốc độ hồi phục của vàng nhẫn, trong đó, vàng nhẫn SJC 99,99% đã nhanh chóng tiệm cận sát nút mức giá bán ra của vàng miếng, hiện được niêm yết bán ra ở mức 183,8 - 183,9 triệu đồng/lượng.

Giá các sản phẩm chủ lực tại Bảo Tín Minh Châu chiều nay đồng loạt duy trì ở mức cao, cụ thể:

Vàng miếng VRTL Bảo Tín Minh Châu: Mua vào 18,150 triệu đồng/chỉ (tương đương 181,50 triệu đồng/lượng) và bán ra 18,450 triệu đồng/chỉ (tương đương 184,50 triệu đồng/lượng).

Nhẫn tròn trơn Bảo Tín Minh Châu: Có mức giá niêm yết tương tự với mua vào 181,50 triệu đồng/lượng và bán ra 184,50 triệu đồng/lượng. So với thời điểm thấp nhất sáng nay (lúc 08:22 khi giá mua vào chỉ còn khoảng 179,5 triệu đồng/lượng), mức giá 181,50 triệu đồng/lượng hiện tại cho thấy vàng nhẫn tại BTMC đã tăng thêm 2 triệu đồng/lượng chỉ trong vài giờ.

Quà mừng bản vị vàng: Cũng giữ mức giao dịch đồng nhất với các dòng vàng 999.9 khác là 181,50 triệu đồng/lượng (mua) và 184,50 triệu đồng/lượng (bán).

Vàng miếng SJC: Được niêm yết mua vào 18,110 triệu đồng/chỉ (181,10 triệu đồng/lượng) và bán ra 18,410 triệu đồng/chỉ (184,10 triệu đồng/lượng).

Giá bạc Phú Quý và Bảo Tín Minh Châu phục hồi mạnh

Thị trường bạc cũng đang ghi nhận những mức giá giao dịch rất sôi động, tương ứng với đà phục hồi chung của nhóm kim loại quý trong phiên chiều ngày 09/03/2026.

Bạc thỏi Phú Quý 999 (Loại 1 lượng, 5 lượng, 10 lượng và 1kg): Mua vào ở mức 3,122 triệu đồng/lượng và bán ra tại 3,219 triệu đồng/lượng.

Bạc miếng Phú Quý 999 (Loại 1 lượng): Niêm yết mua vào 3,122 triệu đồng/lượng và bán ra 3,219 triệu đồng/lượng.

Đồng bạc mỹ nghệ 999: Mua vào ở mức 3,122 triệu đồng/lượng, tuy nhiên giá bán ra cao hơn đáng kể là 3,673 triệu đồng/lượng.

Bạc thỏi Phú Quý 999 loại 1kg: Giao dịch ở mức mua vào 83,253 triệu đồng/kg và bán ra 85,839 triệu đồng/kg.

Giá bạc tăng nhẹ chiều nay 9/3.

Tại Bảo Tín Minh Châu: Bạc miếng Bạc Rồng Thăng Long Ag 999 (loại theo Lượng):

Loại 1 lượng: Mua vào ở mức 3,122 triệu đồng/lượng và bán ra tại 3,219 triệu đồng/lượng.

Loại 5 lượng: Mua vào mức 15,610 triệu đồng/lượng và bán ra ở mức 16,095 triệu đồng/lượng.

Đối với bạc miếng Bạc Rồng Thăng Long Ag 999 (loại theo Kilogam): Loại 0,5 kg (500 Gram): Mua vào ở mức 41,626 triệu đồng và bán ra tại 42,919 triệu đồng.

Loại 1 kg (1000 Gram): Mua vào ở mức 83,253 triệu đồng và bán ra tại 85,839 triệu đồng.