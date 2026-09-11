Giá vàng chưa về đỉnh, các quỹ ETF đã tăng nắm giữ vàng lên cao nhất mọi thời đại

Lượng vàng nắm giữ bởi các quỹ ETF tăng mạnh trong tháng 8, lên mức cao kỷ lục dù giá vàng vẫn còn thấp hơn khoảng gần 20% so với đỉnh.

Lượng vàng do các quỹ ETF vàng trên toàn cầu nắm giữ đang thiết lập một cột mốc chưa từng có. Đến ngày 28/8/2026, tổng lượng vàng của nhóm này đạt khoảng 4.186 tấn, trong đó Bắc Mỹ chiếm khoảng một nửa với 2.086 tấn, theo sau là châu Âu (1.501 tấn), châu Á (524) tấn và các khu vực khác (76 tấn).

Đáng chú ý, lượng vàng nắm giữ bởi các quỹ ETF tăng mạnh lên cao kỷ lục dù giá vàng vẫn còn thấp hơn khoảng gần 20% so với đỉnh. Điều này có ý nghĩa đặc biệt quan trọng bởi ETF là một trong những kênh phản ánh trực tiếp khẩu vị đầu tư của các nhà đầu tư tổ chức và cá nhân đối với vàng.

Theo Hội đồng Vàng Thế giới (WGC), các ETF vàng vật chất toàn cầu đã thu hút khoảng 18 tỷ USD dòng vốn mới trong tháng 8, mức lớn thứ hai trong lịch sử xét theo giá trị dòng tiền hàng tháng. Lượng vàng nắm giữ tăng tới 121 tấn chỉ sau một tháng. Tổng tài sản quản lý (AUM) của các ETF vàng cũng tăng 16% trong tháng, lên khoảng 615 tỷ USD.

Bắc Mỹ và châu Âu đồng loạt trở lại

Một trong những điểm đáng chú ý nhất là sự trở lại của nhà đầu tư phương Tây. Các quỹ ETF niêm yết tại Bắc Mỹ thu hút khoảng 7,7 tỷ USD trong tháng 8, mức dòng vốn hàng tháng lớn thứ ba trong lịch sử của khu vực này. Trong khi đó, châu Âu ghi nhận 7,9 tỷ USD dòng vốn, mức cao nhất lịch sử của khu vực.

Đây là tín hiệu quan trọng bởi châu Âu đang phải đối mặt với những lo ngại ngày càng lớn về tính bền vững tài khóa, chi phí vay của chính phủ và lợi suất trái phiếu tăng cao. Trong bối cảnh đó, vàng ngày càng được nhìn nhận như một tài sản đa dạng hóa danh mục và một lựa chọn thay thế cho trái phiếu chính phủ.

Các ETF tại châu Á cũng hút khoảng 2 tỷ USD trong tháng 8, mức cao nhất kể từ tháng 2. Trung Quốc tiếp tục là động lực chính của khu vực. Theo WGC, giá vàng trong nước ổn định và phục hồi, lợi suất trái phiếu chính phủ giảm trong khi thị trường chứng khoán đi ngang đã tạo điều kiện thuận lợi cho dòng tiền vào vàng.

Vì sao nhà đầu tư đang đổ tiền vào ETF vàng?

Tính đến cuối tháng 8, tổng dòng vốn vào ETF vàng toàn cầu từ đầu năm đạt khoảng 29 tỷ USD, tương đương lượng vàng nắm giữ tăng khoảng 160 tấn. Có nhiều yếu tố giúp các ETF vàng hút vốn trên toàn cầu.

Thứ nhất, giá vàng tăng mạnh tạo hiệu ứng momentum. Trong tháng 8, giá vàng tăng khoảng 13%, một trong những mức tăng hàng tháng mạnh nhất trong khoảng một phần tư thế kỷ. WGC cho rằng chính đà tăng giá đã kích thích thêm nhu cầu chiến thuật và tổ chức.

Thứ hai, lo ngại về tài khóa và trái phiếu Mỹ gia tăng. Lợi suất dài hạn tăng cùng những tranh luận về việc Bộ Tài chính Mỹ can thiệp vào thị trường trái phiếu khiến nhà đầu tư quan tâm hơn tới nguy cơ lạm phát, mất giá tiền tệ và “áp chế tài chính”. Đây cũng là một trong những chủ đề chính được WGC nhấn mạnh trong báo cáo thị trường vàng tháng 8.

Thứ ba, vàng ngày càng được coi là tài sản phòng hộ trước rủi ro vĩ mô. Khi nợ công, thâm hụt ngân sách và lợi suất trái phiếu trở thành những vấn đề mang tính toàn cầu, nhu cầu tìm kiếm một tài sản không phụ thuộc trực tiếp vào khả năng thanh toán của một chính phủ trở nên rõ rệt hơn.

Dòng vốn ETF có ý nghĩa lớn đối với giá vàng

Việc ETF nắm giữ lượng vàng kỷ lục là một tín hiệu đáng chú ý đối với triển vọng giá vàng. ETF phải mua vàng vật chất để đáp ứng nhu cầu tạo lập chứng chỉ quỹ, do đó dòng tiền vào ETF có thể chuyển thành nhu cầu vàng vật chất thực tế.

Đặc biệt, khi giá vàng tăng đồng thời với lượng vàng ETF tăng, thị trường đang chứng kiến một dạng xác nhận kép: giá tăng không chỉ vì đầu cơ mà còn đi kèm với sự gia tăng lượng vàng được nhà đầu tư dài hạn nắm giữ.

Tuy nhiên, kỷ lục ETF không đồng nghĩa giá vàng chắc chắn sẽ tiếp tục tăng. Nếu giá đảo chiều mạnh, nhà đầu tư có thể chốt lời và tạo ra dòng vốn rút khỏi ETF, gây áp lực ngược trở lại. Dù vậy, với dữ liệu hiện tại, thông điệp nổi bật là rất rõ: sau giai đoạn điều chỉnh, dòng tiền đầu tư đang quay trở lại vàng với cường độ mạnh hiếm thấy.

Kỷ lục về lượng vàng nắm giữ bởi các ETF phản ánh sự thay đổi trong khẩu vị tài sản của nhà đầu tư toàn cầu: vàng đang ngày càng được sử dụng như một công cụ phòng hộ trước rủi ro tài khóa, tiền tệ và địa chính trị, trong khi dòng vốn ETF trở thành một trong những động lực quan trọng nhất đứng sau đà tăng mới của kim loại quý.