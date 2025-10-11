Giá vàng chao đảo, cổ phiếu bị bán tháo sau quyết định gay gắt của ông Trump

Giá vàng biến động

Trong phiên giao dịch cuối tuần (11/10), giá vàng giao ngay tăng 0,4%, đạt 3.989,49 USD/ounce, nâng tổng mức tăng trong tuần lên 2,7%. Hợp đồng vàng tương lai giao tháng 12 của Mỹ tăng 0,7%, lên 4.000,40 USD. Trong phiên, giá kim loại quý này có thời điểm vọt lên 4.022,52 USD - mức cao nhất trong ngày.

Nhưng nhìn chung, giá vàng thu hẹp mức tăng vào cuối phiên thứ Sáu sau khi vọt nhẹ lên trên mốc 4.000 USD/ounce lần thứ hai trong tuần. Giá vàng biến động trong bối cảnh Tổng thống Mỹ Donald Trump cảnh báo có thể áp thuế mới đối với Trung Quốc. Động thái này khiến nhà đầu tư đổ xô tìm đến các tài sản trú ẩn an toàn, đẩy giá kim loại quý lên cao.

Tổng thống Donald Trump tuyên bố "không có lý do gì để gặp Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại Hàn Quốc như dự kiến", đồng thời cho biết Washington đang xem xét tăng mạnh thuế quan với hàng hóa Trung Quốc.

Giá vàng biến động trong phiên cuối tuần.

Nhà giao dịch kim loại độc lập Tai Wong nhận định: “Nếu chiến tranh thương mại leo thang trở lại, đồng USD sẽ chịu áp lực và tạo điều kiện cho các tài sản trú ẩn như vàng bứt phá”.

Đồng USD giảm 0,5%, khiến vàng được định giá bằng đồng bạc xanh trở nên rẻ hơn đối với người mua quốc tế. Giới đầu tư cũng theo dõi sát tình hình chính trị tại châu Âu, đặc biệt là nguy cơ sụp đổ chính phủ Pháp và việc chính phủ Mỹ tiếp tục đóng cửa một phần.

Giới phân tích dự báo Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) có thể cắt giảm lãi suất 25 điểm cơ bản vào tháng 10 và tháng 12. Vàng thỏi - tài sản không sinh lời - đạt mức kỷ lục 4.059,05 USD vào thứ Tư và vẫn được coi là kênh phòng ngừa rủi ro trong bối cảnh bất ổn toàn cầu.

“Giá vàng có thể giảm trong ngắn hạn do đã tăng quá nhanh, nhưng về dài hạn vẫn có xu hướng đi lên”, ông Hamad Hussain - chuyên gia hàng hóa tại Capital Economics - nhận định.

Bạc cũng hưởng lợi từ tâm lý trú ẩn và nỗi lo thiếu hụt nguồn cung. Giá bạc giao ngay tăng 2,1%, lên 50,13 USD/ounce, sau khi chạm mức kỷ lục 51,22 USD trong phiên trước.

Từ đầu năm đến nay, bạc đã tăng hơn 73%. Hợp đồng bạc tương lai tháng 12/2025 giao dịch ở mức 47,32 USD. “Nhu cầu vật chất đang vượt xa nguồn cung giấy. Nếu xu hướng này tiếp diễn, giá bạc hoàn toàn có thể duy trì trên mốc 50 USD”, ông Alex Ebkarian - Giám đốc điều hành Allegiance Gold - nhận định.

Bạch kim giảm 1,4% xuống 1.596,55 USD, palladium giảm 0,3% xuống 1.406,87 USD nhưng vẫn tăng hơn 12,6% trong tuần.

Phố Wall bán tháo

Trên thị trường chứng khoán, đà tăng kỷ lục của Phố Wall nhanh chóng chững lại khi rủi ro thuế quan trở lại. Sau phát biểu của Tổng thống Mỹ Donald Trump, các chỉ số lớn đồng loạt giảm sâu. Chỉ số trung bình công nghiệp Dow Jones mất 1,9%, S&P 500 giảm 2,71% và Nasdaq Composite lao dốc 3,56% - mức giảm mạnh nhất trong một ngày kể từ 10/4.

Đến cuối ngày, ông Trump tiếp tục tuyên bố sẽ áp thuế bổ sung 100% đối với hàng nhập khẩu Trung Quốc từ ngày 1/11 và kiểm soát xuất khẩu đối với phần mềm quan trọng do Mỹ sản xuất.

Phố Wall chứng kiến làn sóng bán tháo.

Dù khẳng định chưa hủy cuộc gặp với Chủ tịch Tập Cận Bình, nhưng thông điệp cứng rắn này khiến các cổ phiếu công nghệ lớn đồng loạt mất giá. Nvidia, Tesla, Amazon và Advanced Micro Devices (AMD) đều mất hơn 2% giá trị sau thông tin ông Trump đe dọa áp thêm thuế 100% đối với hàng nhập khẩu Trung Quốc từ ngày 1/11.

Trong phiên trước đó, S&P 500 và Nasdaq còn đồng loạt thiết lập đỉnh mới, với mức tăng lần lượt 11% và 15% tính từ đầu năm 2025. Chỉ số Dow Jones cũng tăng khoảng 7% kể từ tháng 1, khiến giới đầu tư lo ngại đợt điều chỉnh có thể sớm xảy ra.

Cú bán tháo khiến giới đầu tư lo ngại định giá thị trường đã bị đẩy quá cao bởi làn sóng hưng phấn với trí tuệ nhân tạo. Nhiều chuyên gia cảnh báo khả năng xuất hiện một “đợt điều chỉnh đáng kể” trong sáu tháng tới.

“Với mức định giá hiện tại, bất kỳ biến động nào cũng có thể kích hoạt làn sóng lo lắng mới,” Gene Goldman - Giám đốc đầu tư tại Cetera Investment Management - cho biết.

Dù vậy, một số nhà đầu tư cho rằng rủi ro thương mại khó làm chệch hướng xu thế thị trường. “Căng thẳng Mỹ - Trung có thể khiến thị trường điều chỉnh ngắn hạn, nhưng khó làm lu mờ chủ đề AI vốn đang dẫn dắt các cổ phiếu công nghệ” ông James St. Aubin - Giám đốc đầu tư tại Ocean Park Asset Management - nhận định.