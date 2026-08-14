Giá vàng bạc ngày 14/8: SJC, Phú Quý, Bảo Tín Mạnh Hải, Doji đồng loạt điều chỉnh giảm

Giá vàng, bạc hôm nay đều giảm trong bối cảnh vàng thế giới mất mốc quan trọng.

Mở cửa phiên giao dịch sáng nay (14/8), giá vàng trong nước đồng loạt quay đầu giảm 1 - 1,2 triệu đồng/lượng theo đà lao dốc của giá vàng thế giới. Khoảng cách chênh lệch mua - bán nới rộng.

Vàng trong nước quay đầu lao dốc, chênh lệch mua - bán nới rộng

Tại hệ thống Phú Quý, giá vàng miếng SJC và nhẫn tròn Phú Quý 999.9 niêm yết chung mức 140,3 triệu đồng/lượng (mua vào) và 143,3 triệu đồng/lượng (bán ra). Vàng trang sức 999.9 tại đây giảm về 137,5 - 142,5 triệu đồng/lượng.

Tại Bảo Tín Mạnh Hải, nhẫn tròn ép vỉ (Kim Gia Bảo) và đồng vàng Kim Gia Bảo hoa sen niêm yết ở mức 140,0 triệu đồng/lượng (mua vào) và 144,0 triệu đồng/lượng (bán ra), giảm mạnh 1,2 triệu đồng/lượng so với hôm qua. Vàng miếng SJC tại Bảo Tín Mạnh Hải giao dịch ở mức 140,3 triệu đồng/lượng (mua vào) và 143,3 triệu đồng/lượng (bán ra).

Giá vàng hôm nay 14/8 giảm từ 1- 1,2 triệu đồng/lượng.

Tại Công ty Vàng bạc Đá quý Sài Gòn (SJC), giá vàng miếng SJC tại khu vực TP.HCM niêm yết ở mức 140,3 triệu đồng/lượng (mua vào) và 143,3 triệu đồng/lượng (bán ra). So với phiên giao dịch liền trước, giá vàng SJC đã giảm 1- 1,2 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều. Các dòng sản phẩm vàng miếng SJC loại 5 chỉ có giá 140,3 - 143,32 triệu đồng/lượng, loại 0,5 chỉ đến 2 chỉ giao dịch quanh mức 140,3 - 143,33 triệu đồng/lượng.

Đối với dòng vàng nhẫn SJC 99,99%, mức giá mua vào được niêm yết ở 139,8 triệu đồng/lượng và bán ra ở 142,8 triệu đồng/lượng (loại 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ). Vàng nhẫn 0,5 chỉ và 0,3 chỉ có giá bán ra nhỉnh hơn đôi chút, ở mức 142,9 triệu đồng/lượng. Vàng nữ trang 99,99% lùi về 136,8 - 141,3 triệu đồng/lượng, trong khi vàng nữ trang 99% giảm về 132,901 - 139,901 triệu đồng/lượng.

Tại Tập đoàn DOJI, bảng giá vàng sáng nay cũng ghi nhận chiều hướng đi xuống. Vàng miếng SJC niêm yết ở mức 140,3 triệu đồng/lượng (mua vào) và 143,3 triệu đồng/lượng (bán ra).

Dòng nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng và Kim TTT/AVPL giao dịch ở mức 140 triệu đồng/lượng (mua vào) và 144 triệu đồng/lượng (bán ra).

Vàng nguyên liệu 9999 niêm yết ở mức 136 - 138 triệu đồng/lượng, còn vàng nguyên liệu 999 là 135,5 - 137,5 triệu đồng/lượng. Nữ trang 9999 tại DOJI bán ra ở mức 143,5 triệu đồng/lượng, mua vào 138,5 triệu đồng/lượng; nữ trang 999 có giá 138 - 143 triệu đồng/lượng.

Biến động từ đầu tuần đến nay cho thấy giá vàng đang chịu áp lực điều chỉnh rất lớn sau chuỗi ngày tăng nóng. Khoảng cách chênh lệch giữa chiều mua vào và bán ra hiện dao động từ 3- 4 triệu đồng/lượng. Nếu nhà đầu tư mua vàng miêng từ đầu tuần ở vùng giá đỉnh quanh 144,3 - 144,5 triệu đồng/lượng và bán ra vào sáng nay ở mức 140,3 triệu đồng/lượng, khoản lỗ thực tế đã lên tới 4 - 4,2 triệu đồng cho mỗi lượng vàng tích trữ.

Vàng thế giới bốc hơi mạnh, chênh lệch với giá vàng nội địa vẫn ở mức cao

Trên thị trường quốc tế, giá vàng giao ngay (XAU/USD) tiếp tục chìm trong sắc đỏ. Tính đến đầu giờ sáng nay, giá vàng thế giới giao dịch quanh mức 4.322,94 USD/ounce, giảm 0,65% (tương đương mất hơn 28,26 USD/ounce) so với phiên giao dịch trước đó.

Áp lực chốt lời gia tăng cùng sự phục hồi của đồng USD và lợi suất trái phiếu Mỹ đã đẩy giá vàng thế giới lùi sâu khỏi các mức đỉnh lập được gần đây.

Quy đổi theo tỷ giá USD bán ra tại ngân hàng thương mại (niêm yết ở mức 26.270 VND/USD), giá vàng thế giới hiện tương đương khoảng 136,8 - 137,2 triệu đồng/lượng (đã bao gồm thuế và phí). Như vậy, giá vàng miếng SJC trong nước hiện vẫn đang cao hơn giá vàng thế giới khoảng 6,1 - 6,5 triệu đồng/lượng.

Trên thị trường ngoại tệ trong nước, tỷ giá USD/VND sáng nay ghi nhận tại các ngân hàng giao dịch quanh mức 25.860 VND/USD (mua vào) và 26.270 VND/USD (bán ra). Đồng EUR giao dịch ở mức 29.313,21 - 30.859,01 VND/EUR, JPY ở mức 157,88 - 168,77 VND/JPY.

Giá bạc hôm nay 14/8

Thị trường bạc trong nước cũng chứng kiến đà điều chỉnh giảm mạnh trong phiên sáng 14/8.

Tại tập đoàn Phú Quý, giá bạc thỏi Phú Quý 999 (loại 1 lượng, 5 lượng, 10 lượng, 1kg) và đồng bạc mỹ nghệ 999 niêm yết ở mức 2,263 triệu đồng/lượng (mua vào) và 2,333 triệu đồng/lượng (bán ra). Bạc thỏi Phú Quý 999 1kg có giá mua vào là 60,346 triệu đồng/kg và bán ra ở mức 62,213 triệu đồng/kg.

Giá bạc hôm nay tại Phú Quý.

Ghi nhận tại thương hiệu DOJI, giá Bạc DOJI 99.9 loại 1 lượng hiện niêm yết ở mức 2,258 triệu đồng/lượng (mua vào) và 2,333 triệu đồng/lượng (bán ra). Bạc DOJI 99.9 loại 5 lượng có giá 11,290 triệu đồng (mua vào) và 11,665 triệu đồng (bán ra). Dòng sản phẩm bạc 999 dạng miếng, thanh, thỏi niêm yết giá mua vào ở mức 2,027 triệu đồng/lượng.

Tại Bảo Tín Mạnh Hải, bạc Tứ Quý BTMH 999 (1 lượng) lùi về mức 2,257 triệu đồng/lượng (mua vào) và 2,655 triệu đồng/lượng (bán ra). Bạc thỏi BTMH 1 lượng giao dịch ở mức 2,257 triệu đồng/lượng (mua vào) và 2,327 triệu đồng/lượng (bán ra). Đối với dòng bạc thỏi BTMH 999 loại 1kg, giá bốc hơi tới 746.000 đồng/kg, xuống còn 60,187 triệu đồng/kg (mua vào) và 62,054 triệu đồng/kg (bán ra).