Cập nhật giá vàng 13/8 tại SJC, Phú Quý, Bảo Tín Mạnh Hải: Vàng nhẫn "nổi sóng"

Giá vàng nhẫn hôm nay tiếp tục áp đảo vàng miếng.

Thị trường vàng trong nước phiên sáng nay (13/8) ghi nhận mức tăng đồng loạt ở cả vàng miếng SJC lẫn các loại vàng nhẫn, vàng trang sức 999.9 tại nhiều doanh nghiệp lớn như Phú Quý, Bảo Tín Mạnh Hải, Bảo Tín Minh Châu, SJC. Trong khi giá vàng thế giới giằng co quanh mốc 4.407 USD/ounce.

Giá vàng tăng﻿

Tại các thương hiệu vàng lớn như Bảo Tín Mạnh Hải, giá các mặt hàng vàng nhẫn tròn ép vỉ Kim Gia Bảo, đồng vàng hoa sen đều điều chỉnh tăng 500.000 đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra so với thời điểm mở cửa phiên liền trước. Giá vàng miếng SJC niêm yết tại doanh nghiệp này cũng ghi nhận mức tăng khoảng 300.000 đồng/lượng.

Nhẫn tròn ép vỉ (Kim Gia Bảo) 24K (999.9) và Đồng vàng Kim Gia Bảo hoa sen đều được niêm yết giá mua vào 142 triệu đồng/lượng - Bán ra 146 triệu đồng/lượng.

Vàng Tiểu Kim Cát 24K (999.9) loại 0,1 chỉ: Mua vào 142 triệu đồng/lượng) - Bán ra 146 triệu đồng/lượng.

Nhẫn tròn 999.9 BTMH: Mua vào 141 triệu đồng/lượng.

Vàng trang sức 24K (999.9): Mua vào 140 triệu đồng/lượng - Bán ra 145 triệu đồng/lượng. Vàng trang sức 24K (99.9): Mua vào 139,9 triệu đồng/lượng - Bán ra 144,9 triệu đồng/lượng.

Vàng miếng SJC (Cty CP BTMH): Mua vào 141,6 triệu đồng/lượng - Bán ra 144,6 triệu đồng/lượng.



Giá vàng hôm nay 13/8 tăng trở lại.

﻿Cùng thời điểm cập nhật lúc 09h04, giá vàng tại Tập đoàn Phú Quý niêm yết vàng miếng SJC, nhẫn tròn Phú Quý 999.9 và vàng Phú Quý 1 lượng 999.9 đồng mức 141,60= triệu đồng/lượng mua vào và 144,6 triệu đồng/lượng bán ra; loại Phú Quý 1 lượng 99.9 giao dịch ở mức 141,5 - 144,5 triệu đồng/lượng.

Các sản phẩm vàng trang sức ghi nhận mức giá mua vào - bán ra lần lượt là: vàng trang sức 999.9 đạt 138,5 - 143,5 triệu đồng/lượng; vàng trang sức 999 đạt 138,4 - 143,4 triệu đồng/lượng; vàng trang sức 99 đạt 137,115 - 142,065 triệu đồng/lượng và vàng trang sức 98 đạt 135,73 - 140,63 triệu đồng/lượng.

Ngoài ra, vàng phi SJC loại 999.9 và 999.0 được niêm yết chiều mua vào lần lượt tại 136,5 triệu đồng/lượng và 136 triệu đồng/lượng.

Giá vàng tại công ty SJC cập nhật lúc 08h35 ngày 13/8 niêm yết vàng miếng (loại 1L, 10L, 1KG) ở mức 141,6 triệu đồng/lượng mua vào và 144,6 triệu đồng/lượng bán ra; loại 5 chỉ bán ra ở mức 144,62 triệu đồng/lượng, trong khi các loại 0.5 chỉ, 1 chỉ và 2 chỉ bán ra cao hơn, ở mức 144,63 triệu đồng/lượng.

Đối với vàng nhẫn SJC 99,99%, các loại 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ giao dịch ở mức 141,1 - 144,1 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), còn loại 0.5 chỉ và 0.3 chỉ có giá bán ra nhỉnh hơn ở mức 144,2 triệu đồng/lượng.

Nữ trang 99,99% ghi nhận mức mua vào 138,1 triệu đồng/lượng và bán ra 142,6 triệu đồng/lượng.﻿

Một điểm đặc biệt thu hút sự chú ý của các nhà đầu tư trong phiên giao dịch sáng 13/8 chính là sự san bằng khoảng cách giá giữa Vàng nhẫn trơn cao cấp và vàng miếng SJC.

Tại hai thương hiệu lớn là Bảo Tín Mạnh Hải và Bảo Tín Minh Châu, mức giá bán ra của các loại Nhẫn tròn trơn ép vỉ (Kim Gia Bảo, Nhẫn tròn trơn Vàng Rồng Thăng Long) đã chạm mốc 146 triệu đồng/lượng. Trong khi đó, giá bán ra của vàng miếng SJC niêm yết tại các đại lý chỉ ở mức 144,6 triệu đồng/lượng. Như vậy, vàng nhẫn trơn 24K hiện tại thậm chí cao hơn vàng miếng SJC tới 1,4 triệu đồng/lượng.

Bên cạnh đó, khoảng cách giữa giá mua vào và bán ra tiếp tục duy trì ở mức từ 3- 4 triệu đồng/lượng. ﻿

Giá vàng thế giới

Trên thị trường quốc tế, giá vàng giao dịch quanh ngưỡng 4.407,86 USD/ounce, giảm nhẹ 0,02% (tương đương 0,80 USD) so với phiên liền trước. Mặc dù áp lực chốt lời ngắn hạn xuất hiện khiến đà tăng bị chững lại, giá vàng thế giới vẫn neo vững ở mức cao nhờ những kỳ vọng về chính sách tiền tệ và tâm lý phòng ngừa rủi ro trên toàn cầu.

Giá bạc hôm nay 13/8

Trái ngược với đà tăng nhẹ của kim loại quý màu vàng, thị trường bạc hôm nay ghi nhận xu hướng điều chỉnh giảm nhẹ:

Tại Phú Quý (cập nhật 08h59): Bạc thỏi Phú Quý 999 (1L, 10L, 5L, 1L): Mua vào 2,303 triệu đồng/lượng - Bán ra 2,374 triệu đồng/lượng.

Đồng bạc mỹ nghệ 999: Mua vào 2,303 triệu đồng/lượng - Bán ra 2,709 triệu đồng/lượng.

Bạc miếng Phú Quý 999 (1 lượng): Mua vào 2,303 triệu đồng/lượng - Bán ra 2,374 triệu đồng/lượng.

Bạc thỏi Phú Quý 999 (1 Kg): Mua vào 61,413 triệu đồng/kg - Bán ra 63,306 triệu đồng/kg.

Thị trường bạc hôm nay ghi nhận xu hướng điều chỉnh giảm nhẹ.

Tại Bảo Tín Mạnh Hải:



Bạc Tứ Quý BTMH 999 (1 lượng): Mua vào 2,319 triệu đồng/lượng - Bán ra 2,728 triệu đồng/lượng.

Bạc Thỏi BTMH (1 lượng): Mua vào 2,319 triệu đồng/lượng - Bán ra 2,391 triệu đồng/lượng.

Bạc Thỏi BTMH 999 (1 kg): Mua vào 61,838 triệu đồng/kg - Bán ra 63,758 triệu đồng/kg (giảm 641.594 đồng/kg).

Bạc nguyên liệu 999: Mua vào 1,711 triệu đồng/chỉ (tương đương 17,110 triệu đồng/lượng).



Tại Bảo Tín Minh Châu: Bạc miếng Rồng Thăng Long Ag 999 (1 lượng): Mua vào 2,189 triệu đồng/lượng - Bán ra 2,312 triệu đồng/lượng.

Bạc thỏi Rồng Thăng Long Ag 999 (1 kg): Mua vào 58,372 triệu đồng/kg - Bán ra 61,651 triệu đồng/kg.﻿