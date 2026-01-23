Giá vàng, bạc đua nhau lập kỷ lục

Những căng thẳng địa chính trị, đồng USD suy yếu và kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) cắt giảm lãi suất là những yếu tố thúc đẩy giá kim loại quý.

Cụ thể, giá vàng giao ngay đã tăng lên mức kỷ lục 4.917,65 USD/ounce. Giá vàng tương lai giao tháng 2 tăng 1,6% lên 4.913,4 USD/ounce.

Đồng USD giảm 0,4%, khiến vàng thỏi định giá bằng USD trở nên hấp dẫn hơn so với người mua nước ngoài.

Phó Chủ tịch kiêm chiến lược gia kim loại cấp cao Peter Grant tại Zaner Metals cho biết: “Căng thẳng địa chính trị, đồng USD suy yếu nói chung, kỳ vọng về việc Fed nới lỏng chính sách tiền tệ trong năm nay đều là những yếu tố cấu thành nên xu hướng phi đô la hóa vĩ mô và vẫn đang tác động đến nhu cầu (đối với vàng)”.

Thị trường dự đoán ngân hàng trung ương Mỹ sẽ thực hiện 2 lần cắt giảm lãi suất, mỗi đợt 0,25 điểm phần trăm trong nửa cuối năm. Động thái này sẽ là tăng sức hấp dẫn của vàng – loại tài sản không mang lãi suất.

“Những khó khăn ngắn hạn sẽ được xem là cơ hội mua vào (vàng). Chúng ta đã thấy mức giá gần 5.000 USD/ounce và vượt qua mức đó, dự báo Fibonacci 5.187,79 USD/ounce có vẻ khả thi”, ông Grant nói thêm.

Trong khi đó, giá bạc giao ngay tăng vọt lên đỉnh mới 96,58 USD/ounce.

“Bạc có một câu chuyện về cơ bản hấp dẫn hơn nhiều so với vàng. Bạc có thể không phải là tài sản dự trữ như vàng, nhưng nó vẫn được hưởng lợi từ dòng vốn tìm nơi trú ẩn an toàn và sự suy yếu của đồng USD”, nhà phân tích thị trường cấp cao Nikos Tzabouras tại Tradu cho biết.

Giá bạch kim giao ngay tăng 4,6% lên mức cao kỷ lục 2.601,03 USD. Palladium tăng 3,3% lên 1.900,59 USD.

Tại Việt Nam, vàng hiện có giá khoảng 172 triệu đồng/lượng bán ra. Bạc Phú Quý hiện đã vượt 102 triệu đồng/kg bán ra.

Theo Reuters