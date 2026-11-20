Chênh lệch mua - bán vàng hôm nay 20/11 nới rộng kỷ lục.

Mở cửa phiên giao dịch sáng ngày 20/11/2026, thị trường kim loại quý trong nước tiếp tục chứng kiến làn sóng điều chỉnh giảm mạnh mẽ tại hầu hết các hệ thống kinh doanh lớn.

Chỉ ít phút sau nhịp điều chỉnh đầu giờ sáng, thị trường vàng trong nước lúc hơn 9h sáng ngày 20/11/2026 tiếp tục chứng kiến cú giảm sâu đầy bất ngờ.

Đáng chú ý, các doanh nghiệp kinh doanh vàng đồng loạt hạ mạnh giá thu mua thêm 2 triệu đồng/lượng trong khi giữ nguyên chiều bán ra, đẩy mức chênh lệch mua – bán nới rộng lên ngưỡng kỷ lục 5 triệu đồng/lượng, còn giá bạc cũng ghi nhận diễn biến trái chiều giữa các thương hiệu.

Giá vàng hôm nay 20/11: Chiều mua vào SJC rơi thẳng về 129,2 triệu đồng/lượng



Theo cập nhật bảng giá vàng lúc 9h08 sáng ngày 20/11, sau khi đã mất 2 triệu đồng/lượng vào đầu giờ sáng, các nhà vàng tiếp tục điều chỉnh giảm sâu giá mua vào vàng miếng SJC thêm 2 triệu đồng/lượng (tương đương tổng mức giảm 4 triệu đồng/lượng ở chiều mua chỉ trong buổi sáng).

Cụ thể, tại Công ty Vàng bạc Đá quý Sài Gòn (SJC), DOJI và Tập đoàn Phú Quý, giá vàng miếng SJC đồng loạt lùi về mức 129,2 triệu đồng/lượng chiều mua vào, trong khi chiều bán ra vẫn neo tại ngưỡng 134,2 triệu đồng/lượng.

Việc giảm mạnh một chiều đã kéo biên độ chênh lệch mua – bán từ 3 triệu đồng lên tới 5 triệu đồng/lượng. ﻿

Giá vàng hôm nay 20/11 giảm mạnh.

﻿Giá vàng nhẫn 9999

Ở phân khúc vàng nhẫn trơn 9999, các doanh nghiệp cũng có sự điều chỉnh mạnh nhưng phân hóa rõ rệt giữa các hệ thống.

Hệ thống Phú Quý cũng hạ mạnh nhẫn tròn 999.9 xuống mức 129,0 triệu đồng/lượng (mua vào) và 133 triệu đồng/lượng (bán ra), giảm thêm 2,2 triệu đồng chiều mua và 1,2 triệu đồng chiều bán so với lúc 8h45.

Tại SJC, giá vàng nhẫn 99,99% loại 1 chỉ, 2 chỉ và 5 chỉ giảm tiếp 2 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào, xuống còn 128 triệu đồng/lượng mua vào và 134,0 triệu đồng/lượng bán ra (chênh lệch tới 6 triệu đồng/lượng).

Trong khi đó, DOJI tạm giữ giá nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng ở mức 129,8 – 133,8 triệu đồng/lượng, còn Bảo Tín Mạnh Hải điều chỉnh nhẹ sản phẩm Kim Gia Bảo 24K lên mức 130,2 – 134,2 triệu đồng/lượng.

Giá bạc hôm nay ﻿20/11

Cùng thời điểm lúc 9h07 sáng 20/11, thị trường bạc miếng và bạc thỏi trong nước ghi nhận hai thái cực đối lập giữa các thương hiệu lớn. Tại Tập đoàn Phú Quý, giá bạc miếng và bạc thỏi Phú Quý 999 (quy cách 1 lượng, 5 lượng, 10 lượng) tiếp tục giảm nhẹ thêm 2.000 đồng/lượng so với lúc 8h55, xuống còn 1,282 triệu đồng/lượng chiều mua vào và 1,322 triệu đồng/lượng chiều bán ra (tương đương 34,19 – 35,25 triệu đồng/kg); riêng đồng bạc mỹ nghệ 999 giao dịch ở mức 1,282 – 1,508 triệu đồng/lượng.

Hệ thống DOJI niêm yết giá bạc DOJI 99.9 loại 1 lượng lên ngưỡng 1,513 triệu đồng/lượng (mua vào) và 1,578 triệu đồng/lượng (bán ra), còn dòng bạc 999 dạng miếng, thanh, thỏi tăng lên mức 1,468 – 1,548 triệu đồng/lượng.

Giá bạc tại Phú Quý.

Tham khảo giá bạc Doji.

﻿Giá vàng thế giới hôm nay nới rộng đà giảm

Nguyên nhân khiến các nhà vàng trong nước liên tục hạ giá thu mua sáng nay đến từ việc giá vàng thế giới vẫn chưa có dấu hiệu ngừng rơi. Ghi nhận trên bảng điện tử quốc tế lúc 8h54 sáng 20/11 (giờ Việt Nam), giá vàng giao ngay (XAU/USD) tiếp tục trượt sâu về ngưỡng 3.556,38 USD/ounce, bốc hơi tới 68,25 USD/ounce (tương đương mức giảm 1,88%) so với phiên liền trước.