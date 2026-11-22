Netizen xứ Hàn cũng không quên "khều" Won Bin đóng phim trở lại dù biết là khó.

Mới đây, truyền thông Hàn Quốc đưa tin giá trị tòa nhà của Won Bin ở Seongsu-dong, Seoul đã tăng gần 5 tỷ won (gần 95 tỷ đồng) trong vòng 12 năm qua. Cụ thể, Won Bin mua tòa nhà này năm 2014 với mức giá 2,1 tỷ won (40 tỷ đồng), hiện nay giá đã tăng lên 7 tỷ won (khoảng 134 tỷ đồng).

Tòa nhà này gồm 1 tầng hầm và 4 tầng nổi, nằm ở Seongsu-dong 1-ga, Seongdong-gu, gần với Seoul Forest và khu phức hợp căn hộ cao cấp Galleria Foret, và tọa lạc gần phố Seongsu-dong Atelier, một khu vực nổi tiếng với nhiều quán cà phê và không gian văn hóa, nghệ thuật. Vào thời điểm năm 2014, Seongsu-dong chưa phải khu vực hot hòn họt như hiện nay, nên Won Bin bị đánh giá là "mua hớ" cao hơn giá thị trường.

Won Bin mát tay kinh doanh bất động sản. Ảnh: Newsis

Anh mua tòa nhà ở Seongsu-dong khi khu vực này còn chưa hot. Đến nay, giá trị tòa nhà đã gia tăng đáng kể. Ảnh: Newsis

Nhưng rất nhanh chóng, khi Seongsu-dong trở thành một trong những khu thương mại nổi tiếng nhất Seoul, giá trị của tòa nhà đã tăng lên đáng kể. Hiện tòa nhà của Won Bin đang tạo ra dòng tiền cho thuê khoảng 20 triệu won (383 triệu đồng)/tháng. Vì hiện tại đang tiến hành cải tạo, sự chú ý đang tập trung vào việc bất động sản này sẽ thay đổi như thế nào trong tương lai.

Sau khi nghe tin về khoản đầu tư bất động sản của Won Bin, cư dân mạng đã phản ứng với những bình luận như: "Won Bin cũng giỏi đầu tư đấy", "Việc mua nhà ở Seongsu năm 2014 cho thấy anh ấy thực sự có tầm nhìn xa"... Netizen xứ Hàn cũng không quên "khều" Won Bin đóng phim trở lại dù biết là khó.

Won Bin được khen có tầm nhìn xa. Ảnh: Newsis

Có thể nói với sự mát tay kinh doanh cùng cát xê quảng cáo, "của ăn của để" tích lũy được từ thời hoạt động nên Won Bin chẳng vội vàng quay trở lại màn ảnh dù đã nghỉ ngơi đến 16 năm. Anh đã rút lui khỏi màn ảnh kể từ sau khi đóng chính trong bộ phim điện ảnh The Man From Nowhere vào năm 2010. Thi thoảng, nam diễn viên đóng quảng cáo và luôn khiến công chúng bùng nổ bởi diện mạo trẻ trung, phong độ dù anh đã gần bước sang tuổi 50.

Trên thực tế, kể từ sau khi giành danh hiệu Ảnh đế nhờ bộ phim The Man From Nowhere, sự nghiệp diễn xuất của tài tử hàng đầu rơi vào khoảng lặng kéo dài. Trong 1 chương trình, phát thanh viên Kim Joo Ha tiết lộ cô từng trực tiếp hỏi Won Bin về lý do anh không nhận lời đóng phim trong suốt thời gian dài. Theo lời kể của Kim Joo Ha, chính Won Bin đã giải thích rằng hình tượng lạnh lùng, mạnh mẽ mà anh thể hiện trong The Man From Nowhere để lại ấn tượng quá sâu đậm trong lòng công chúng. Điều này khiến số lượng lời mời đóng phim mới của anh trở nên ít đi, khiến nam diễn viên khó lòng chọn được kịch bản phù hợp và mới lạ để tái xuất.

Sau The Man From Nowhere, Won Bin nghỉ ngơi suốt 16 năm. Ảnh: X

Vợ Won Bin - nữ diễn viên Lee Na Young - cũng từng lên tiếng ủng hộ các quyết định của chồng trước truyền thông. Cô tiết lộ Won Bin vẫn nghiêm túc đọc kịch bản trong cuộc sống thường ngày, chứ không hề đánh mất niềm đam mê diễn xuất. Lee Na Young đồng thời mong công chúng kiên nhẫn chờ đợi chồng mình.

Truyền thông Hàn Quốc nhận định rằng dù đã vắng bóng trên màn ảnh suốt 16 năm, mỗi lần Won Bin xuất hiện anh vẫn đủ sức tạo nên cơn sốt trên khắp châu Á. Điều này cho thấy sức hút bền bỉ của nam thần đình đám một thời. Theo thống kê của trang EN Seoul, Won Bin đã tham gia khoảng 40 quảng cáo cho nhiều nhãn hàng trong gần chục năm không đóng phim và đến giờ vẫn tiếp tục giữ vững vị thế của 1 ngôi sao quảng cáo ăn khách tại Hàn Quốc.

Vợ tiết lộ Won Bin vẫn nghiêm túc đọc kịch bản trong cuộc sống thường ngày, chứ không hề đánh mất niềm đam mê diễn xuất. Ảnh: X

Nguồn: Newsis