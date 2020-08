Giá thịt lợn bắt đầu giảm, doanh nghiệp đua nhau bán không lợi nhuận

Sau một thời gian neo ở mức cao, những ngày gần đây giá thịt lợn trên cả nước có xu hướng giảm. So với hồi cuối tháng 7, giá lợn hơi xuất chuồng giảm khoảng 7.000-10.000 đồng/kg tùy loại.



Tại thị trường miền Bắc, lợn hơi lao dốc trong ngày đầu tuần mới, có nơi giảm đến 4.000 đồng/kg. Lượng heo những ngày gần đây đổ ra thị trường nhiều do người chăn nuôi lo sợ dịch tả. Lợn hơi khu vực phía Bắc đang giao dịch trong khoảng 80.000 - 84.000 đồng/kg, lợn đẹp mới có giá 86.000 đồng/kg.

Nguyên nhân giá lợn giảm được các chuyên gia phân tích là do sản phẩm lợn tái đàn bắt đầu được tung ra thị trường. Đồng thời, sau khi Bộ NN&PTNT cho phép nhập khẩu heo sống từ Thái Lan để giết mổ làm thực phẩm, nguồn cung thịt heo tăng lên.

Theo thông tin từ Cục Thú y thuộc Bộ NN&PTNT, kể từ ngày 12/6 đến nay đã có 40 lượt công ty đăng ký kiểm dịch nhập khẩu với hơn 5 triệu con lợn sống từ Thái Lan vào Việt Nam. Trong đó đã có 18 công ty nhập khẩu được 97.338 con lợn sống vào Việt Nam để giết mổ làm thực phẩm.

Báo cáo của các sở NN&PTNT địa phương cho thấy, đã tái đàn được khoảng 80% so với tổng đàn thời điểm trước dịch. Dự kiến từ cuối quí này sang đầu quí sau, nguồn cung thịt lợn, nhất là sản phẩm lợn tái đàn sẽ đáp ứng được cơ bản nhu cầu thịt lợn trên thị trường.

Giá thịt lợn hơi giảm khiến giá thành phẩm tại chợ cũng giảm theo. Tại các chợ truyền thống như: Định Công, Đại Từ, Khương Thượng..., tùy từng loại, giá thit giảm từ: 5.000- 10.000 đồng/kg. Theo đó, thịt ba chỉ là loại bán chạy nhât giảm còn: 160.000 đồng/kg, sườn: 150.000 đồng/kg.

Dịp này, các doanh nghiệp trong ngành bán lẻ ở nước ta cũng đua nhau giảm giá, thậm chí cam kết bán thịt lợn không lợi nhuận. Hệ thống siêu thị GO! và BigC trên toàn quốc triển khai chương trình bán thịt lợn không lợi nhuận áp dụng đến hết tháng 8. Hiện giá thịt lợn tại các hệ thống siêu thị trên dao động từ 100.000-164.500 đồng/kg tùy loại.

Đại diện hệ thống siêu thị GO! / Big C cho biết, hiện các nhà cung ứng thịt lợn trên thị trường vẫn chưa thể giảm giá bán do nguồn cung thịt lợn hơi còn hạn chế. Tại hệ thống siêu thị GO!, Big C, sức mua mặt hàng thịt lợn vẫn tăng trưởng trên 70%.

Tương tự, siêu thị Co.opMart cho biết sẽ tập trung giảm giá liên tục vào 3 ngày cuối tuần trong suốt tháng 8 với mức 10-20%, áp dụng cho hầu hết các loại thịt lợn bán trong siêu thị.

Hệ thống bán lẻ MM Mega Market cũng không đứng ngoài cuộc khi tung ra chương trình "cam kết giữ giá thịt heo bình ổn cho khách hàng".