Gia thế của Quân A.P

Quân A.P sinh ra trong gia đình có điều kiện, được dùng đồ hiệu từ sớm.

Quân A.P tên thật là Phạm Anh Quân, sinh năm 1997 tại Hà Nội. Trước khi bước chân vào showbiz, anh từng theo học tại Đại học Văn hóa - Nghệ thuật Quân đội. Ít ai biết rằng, con đường theo đuổi âm nhạc của nam ca sĩ không hoàn toàn thuận lợi khi từng vấp phải sự phản đối từ gia đình. Tuy nhiên, bằng niềm đam mê và quyết tâm, anh vẫn kiên trì theo đuổi ước mơ, từng bước xây dựng chỗ đứng trong làng nhạc Việt.

Sở hữu ngoại hình điển trai, giọng hát trầm ấm, Quân A.P nhanh chóng được khán giả yêu thích qua những bản ballad như Ai Là Người Thương Em, Còn Gì Đau Hơn Chữ Đã Từng, Bông Hoa Đẹp Nhất... Gần đây, nam ca sĩ tiếp tục nhận được sự chú ý khi tham gia Running Man Vietnam, Ca sĩ Mặt Nạ và ra mắt MV mới có sự xuất hiện của Lê Khanh. Bên cạnh sự nghiệp, xuất thân và cuộc sống riêng của giọng ca sinh năm 1997 cũng là chủ đề được cư dân mạng quan tâm.

"Boy phố" Quân A.P có gia thế không phải dạng vừa

Quân A.P được khán giả gọi vui là “con trai bà chủ villa” sau khi chia sẻ hình ảnh bên mẹ ruột trước cơ ngơi của gia đình vào năm 2023. Căn villa nằm ở khu vực Hòa Lạc, cách trung tâm Hà Nội khoảng 40 phút di chuyển. Đây vừa là nơi gia đình nam ca sĩ sinh sống, vừa được khai thác kinh doanh dịch vụ lưu trú, du lịch do mẹ anh quản lý.

Không gian bên trong cơ ngơi cũng khiến nhiều người chú ý. Theo những hình ảnh Quân A.P từng đăng tải, căn villa có tới 15 phòng ngủ, đi kèm bể bơi, vườn rau và khoảng sân rộng rãi. Khuôn viên thoáng đãng phù hợp để tổ chức tiệc BBQ, tụ tập bạn bè hay nghỉ dưỡng vào dịp cuối tuần. Nam ca sĩ cũng thường đưa bạn bè về đây câu cá, thư giãn mỗi khi có thời gian rảnh. Một chi tiết hài hước được Quân A.P tiết lộ là mẹ anh treo khá nhiều hình ảnh con trai trong phòng khách vì sợ khách đến lưu trú không biết villa này có “con trai bà chủ” nổi tiếng. Câu chuyện khiến người hâm mộ thích thú, đồng thời giúp hình ảnh gia đình nam ca sĩ được chú ý nhiều hơn trên mạng xã hội.

Gia đình anh sở hữu căn villa 15 phòng, không gian rộng lớn

Toàn cảnh khu villa nhà Quân A.P

Quân A.P thường xuyên cùng gia đình về nghỉ dưỡng tại đây

Không gian rộng đến mức có thể tổ chức tiệc thoải mái cho tầm vài chục người

Nội thất trong villa cũng rất sang trọng, hiện đại

Không chỉ có cơ ngơi rộng lớn của gia đình, Quân A.P cũng sở hữu những tài sản giá trị sau thời gian hoạt động nghệ thuật. Năm 2020, anh từng mua một chiếc ô tô có giá khoảng 1,4 tỷ đồng. Nam ca sĩ còn được biết đến với sở thích sử dụng hàng hiệu, đồng hồ đắt tiền. Tuy nhiên, anh từng chia sẻ bản thân được bố mẹ sắm sửa đồ hiệu từ khá sớm, chứ không phải đến khi nổi tiếng mới bắt đầu quan tâm đến những món đồ xa xỉ.

Đáng chú ý, Quân A.P từng tiết lộ phần lớn tiền cát-xê đi hát trong những năm đầu sự nghiệp đều được anh đưa cho mẹ. Nam ca sĩ cho biết gia đình không phải quá giàu có, nhưng bố mẹ luôn tạo điều kiện và chăm lo cho con trai. Anh cũng từng chia sẻ về cách sử dụng thu nhập của mình: "Hai năm đầu, tôi gửi hết tiền cho bố mẹ. Đến giờ, tôi sắm sửa cho bản thân mình nhiều hơn. Tôi mua xe, nhà thì tôi chưa mua được, tôi vẫn ở nhà bố mẹ. Tôi đang tích cóp. Ra MV thế này mới tốn nhất thôi".

Quân A.P sắm đồ hiệu, có cuộc sống thoải mái từ sớm

Hiện tại, Quân A.P đã có cuộc sống riêng bên bà xã Lê Khanh. Cặp đôi được cho là đã gắn bó từ thời còn đi học và có chuyện tình kéo dài hơn một thập kỷ trước khi được chú ý rộng rãi. Nam ca sĩ và vợ sinh sống trong một căn nhà tại trung tâm Hà Nội. Trên mạng xã hội, anh cũng thường xuyên chia sẻ những chuyến du lịch nước ngoài cùng bạn đời, tận hưởng cuộc sống sau thời gian làm việc.

Nam ca sĩ thường xuyên có những chuyến du lịch nước ngoài

Quân A.P sắp kết hôn với mối tình 14 năm là Lê Khanh

Ảnh: FBNV