Ở tuổi ngoài 50, lẽ ra là giai đoạn con người học được cách chấp nhận sự không hoàn hảo của cuộc sống. Nhưng thực tế, nhiều bậc cha mẹ lại rơi vào hai “cái bẫy” phổ biến nhất: than phiền không dứt và kiểm soát con cái quá mức. Hai điều tưởng nhỏ này, nếu kéo dài, có thể trở thành “họa ngầm” phá vỡ sự yên bình của cả gia đình.

1. Than phiền quá nhiều

Không ít người ở tuổi trung niên thường xuyên phàn nàn về mọi thứ: người bạn đời “không có chí”, con cái “không hiểu chuyện”, hàng xóm “nhiều lời”, thậm chí than cả “số mình khổ”. Họ nói chuyện toàn xoay quanh nỗi bất mãn, bữa cơm thành nơi trút giận, còn những cuộc trò chuyện trong nhà ngày càng hiếm đi tiếng cười.

Tâm lý “nghiện than phiền” khiến căn nhà dần trở thành không gian của năng lượng tiêu cực. Con cái ngại về nhà, sợ chạm phải “công tắc phàn nàn”; người bạn đời sống chung cũng thấy mệt mỏi vì phải dè chừng từng lời nói. Lâu dần, tình cảm nguội lạnh, không khí gia đình ngột ngạt.

Điều đáng sợ hơn là cảm xúc tiêu cực có tính lây lan – cha mẹ càng bi quan, con cái càng dễ bị ảnh hưởng, trở nên cáu gắt, chán nản, thậm chí mất động lực sống. Ở tuổi 50, thay vì trở thành người giữ lửa, họ vô tình trở thành người “làm tắt” hơi ấm trong nhà.

2. Kiểm soát quá mức

Một số cha mẹ càng lớn tuổi càng muốn “quyết thay” cho con: chọn nghề, chọn người yêu, can thiệp cả chuyện tiêu tiền hay kết bạn. Khi con không làm theo, họ dùng tình cảm để ràng buộc: “Mẹ chỉ muốn tốt cho con”, “Ba nuôi con bao nhiêu năm, sao dám cãi?”. Có người thậm chí lấy sức khỏe, nước mắt, hay bệnh tật ra làm vũ khí.

Thực chất, đó không còn là yêu thương mà là kiểm soát. Họ xem con cái như phần kéo dài của mình, quên rằng con đã là những người trưởng thành có quyền quyết định cuộc sống riêng. Cách “yêu thương ngột ngạt” ấy khiến con vừa sợ vừa thương – sợ làm cha mẹ buồn, nhưng thương không đủ để từ bỏ quyền tự do.

Nhiều bi kịch gia đình bắt đầu từ đây: con cái kết hôn gượng ép rồi ly hôn, bỏ việc ổn định để làm điều cha mẹ muốn, hoặc thậm chí cắt đứt liên lạc để được sống đúng với mình. Sự kiểm soát quá mức không giúp con cái trưởng thành, mà chỉ khiến cha mẹ cô đơn hơn.

Ở tuổi 50, cha mẹ chính là “trụ cột cảm xúc” của cả nhà. Một câu nói nhẹ nhàng, một thái độ thấu hiểu có thể giữ được hòa khí; nhưng một lời than vãn hay sự áp đặt lại đủ khiến mọi thứ rạn nứt.

Có lẽ, điều tốt nhất ở tuổi này không phải là nỗ lực thay đổi con cái hay người khác, mà là học cách quản lý chính cảm xúc của mình. Ít phàn nàn, nhiều bao dung. Ít kiểm soát, nhiều tin tưởng. Con cái không cần cha mẹ hoàn hảo - chỉ cần cha mẹ bình an, vui vẻ, là đủ để họ thấy yên lòng.

Suy cho cùng, hạnh phúc của một gia đình không đến từ việc ai đúng, ai sai, mà từ việc ai biết dừng lại trước khi làm tổn thương nhau.

Những chia sẻ trên chỉ phản ánh quan điểm cá nhân của người viết, dựa trên góc nhìn về tâm lý và đời sống gia đình hiện nay.