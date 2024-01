Giá mặt hàng quan trọng của nền kinh tế lên đỉnh lịch sử, một doanh nghiệp báo lãi kỷ lục

PNJ báo lãi kỷ lục

CTCP Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận (PNJ) do bà Cao Thị Ngọc Dung làm Chủ tịch vừa có báo cáo kết quả kinh doanh quý 4/2023 và cả năm 2023.

Cụ thể, quý 4/2023, PNJ ghi nhận doanh thu thuần đạt 9.760 tỷ đồng (tăng 17,6% so với cùng kỳ). Lợi nhuận gộp đạt 1.751 tỷ đồng, tăng 19,2% so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế đạt 631 tỷ đồng (tăng 34,4% so với cùng kỳ).

Luỹ kế cả năm 2023, doanh thu thuần đạt 33.137 tỷ đồng (giảm 2,2% so với cùng kỳ), và kế hoạch lợi nhuận sau thuế năm 2023 với 1.971 tỷ đồng (tăng 8,9% so với cùng kỳ). Đây cũng là mức lợi nhuận năm cao kỷ lục của PNJ.

Có được kết quả này là nhờ công ty chiếm lĩnh thêm thị phần, gia tăng khách hàng mới, mở rộng mạng lưới, tung ra sản phẩm đa dạng và tiếp cận khách hàng bằng nhiều sáng kiến kinh doanh tiếp thị. Trong suốt một thập kỷ vừa qua, PNJ ghi nhận lợi nhuận tăng mạnh, từ mức khoảng 150 - 200 tỷ đồng/năm lên gần 2.000 tỷ đồng.



Về cơ cấu doanh thu năm 2023, doanh thu trang sức bán lẻ trong năm 2023 giảm 7,8% so với cùng kỳ năm 2022. Mức giảm doanh thu trang sức bán lẻ của PNJ thấp hơn nhiều so với mức giám chung của thị trường.

Doanh thu trang sức bán sỉ trong năm 2023 giảm 30,5% so với cùng kỳ năm 2022. Doanh thu vàng 24K trong năm 2023 tăng 20,9% so với cùng kỳ năm 2022.

Biên lợi nhuận gộp trung bình năm 2023 của PNJ đạt 18,3% (cao hơn mức 17,5% cùng kỳ năm 2022). Biên lợi nhuận tăng do nhiều yếu tố, bao gồm nỗ lực giảm giá vốn hàng bản.

Tổng chi phí hoạt động năm 2023 tăng 0,8% so với cùng kỳ do mở rộng hệ thống bán lẻ. Tỷ lệ chi phí hoạt động/lợi nhuận gộp giảm từ mức 59,1% năm 2022 xuống còn 58,3% năm 2023 nhờ tối ưu hoá vận hành.

Tại ngày 31/12/2023, PNJ có 400 cửa hàng trên 55 tỉnh thành trên cả nước. Trong đó, cửa hàng PNJ là 391, Style by PNJ là 5 cửa hàng, CAO Fine Jewellry 3 cửa hàng và 1 Trung tâm kinh doanh sỉ.

Trong năm 2023, PNJ đã mở mới 48 cửa hàng và đóng 7 cửa hàng PNJ để tăng cường độ phủ dồng thời tối ưu hóa vận hành. Doanh nghiệp này cũng chuyển đổi mô hình kinh doanh của 3 cửa hàng độc lập PNJ Watch và 2 cửa hàng PNJ Art để tối ưu hóa chi phí.

Giá vàng tăng lên đỉnh lịch sử

Việc PNJ đạt lãi cao kỷ lục trong năm 2023 trong bối cảnh giá vàng trong nước tăng mạnh. Mặt hàng kim loại quý này mở đầu phiên giao dịch của năm 2023 là 67 triệu đồng/lượng (giá bán) và đóng cửa phiên cuối năm ở mức 76 triệu đồng/lượng, tương đương mức tăng hơn 13%. Tuy nhiên, có những thời điểm, giá vàng tăng cực mạnh, tăng một mạch từ ngưỡng 73,6 triệu đồng/lượng hồi giữa tháng 12/2023 lên đỉnh cao 80,3 triệu đồng/lượng hôm 26/12.

Vàng được dự báo sẽ tăng mạnh và lên mức cao chưa từng có trong năm 2024. Natasha Kaneva, Giám đốc Chiến lược Hàng hóa Toàn cầu của J.P. Morgan cho biết: "Đối với hàng hóa, trong năm thứ hai liên tiếp, dự đoán của chúng tôi về những mặt hàng duy nhất sẽ là vàng và bạc."

Cùng chung quan điểm, ông Gregory Shearer, Trưởng phòng Chiến lược Kim loại Cơ bản và Kim loại quý của J.P. Morgan, cho biết: "Trong số tất cả các kim loại, chúng tôi có niềm tin cao nhất về dự báo giá trung hạn sẽ tăng đối với cả vàng và bạc, trong suốt năm 2024 và đến nửa đầu năm 2025, mặc dù thời điểm tăng cũng sẽ tiếp tục rất quan trọng".

Một cửa hàng của PNJ (Ảnh: PNJ)

Về giá cụ thể của vàng, các chuyên gia của Ngân hàng ANZ dự báo giá vàng sẽ lên 2.200 USD/ounce trong năm 2024. Còn quỹ WisdomTree dự báo mặt hàng kim loại quý sẽ chinh phục mốc 2.300 USD/ounce.

Theo ước tính của J.P. Morgan Research, giá vàng sẽ đạt đỉnh 2.300 USD/ounce vào năm 2025. Dự đoán này giả định chu kỳ cắt giảm của Fed ban đầu mang lại mức cắt giảm 125 điểm cơ bản (bp) trong nửa cuối năm 2024, đẩy giá vàng lên mức cao danh nghĩa mới.

Đối với thị trường trong nước, chuyên gia nhận định, thị trường vàng sẽ có diễn biến bất ngờ theo xu hướng tăng trong năm 2024 và phá vỡ các kỷ lục đã lập nếu như Ngân hàng Nhà nước không cho nhập khẩu vàng.

Theo TS. Nguyễn Trí Hiếu, chuyên gia tài chính ngân hàng, sang đầu năm 2024, giá vàng thế giới vẫn ở mức trên 2.000 USD/ounce, ít nhất có thể đạt 2.050 USD/ounce, nên giá vàng trong nước có thể tăng mạnh lên các ngưỡng cao kỷ lục.

Ông Huỳnh Trung Khánh, Phó Chủ tịch Hiệp hội Kinh doanh vàng Việt Nam, nhận định, xu hướng giá vàng năm 2024 tăng nhiều hơn giảm. Nếu giá vàng thế giới tiếp tục tăng, giá vàng trong nước điều chỉnh theo. Chỉ cần Ngân hàng Nhà nước có thông tin tương lai sẽ cho phép nhập vàng nguyên liệu về để sản xuất, giá sẽ xuống ngay.

Theo GS.TS. Hoàng Văn Cường, Ủy viên Ủy ban Tài chính ngân sách của Quốc hội, vàng là một loại hàng hóa rất đặc biệt, có chức năng tích trữ, bảo toàn giá trị, chứ không chỉ đơn thuẩn sản xuất ra đồ trang sức. Người Việt Nam, tâm lý phòng ngừa rủi ro, phòng cho tương lai, tâm lý tích trữ rất cao, chính vì vậy, người dân có nhu cầu sở hữu, mua, bán vàng miếng. Khi đưa vàng vào giao dịch trên thị trường, khớp lệnh công khai, bất kể người nào tham gia sẽ biết ngay thị trường có bao nhiêu người bán, mua… Thông tin minh bạch giúp người tham gia vào thị trường này đưa ra các quyết định sáng suốt hơn, đặc biệt Nhà nước kiểm soát tốt hơn.