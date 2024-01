Bán sách bên đường, nhiều doanh nghiệp thu hàng tỷ đồng mỗi năm

Sở Thông tin và Truyền thông TP.HCM, Hội Xuất bản Việt Nam, Công ty TNHH Đường sách TP.HCM mới đây đã phối hợp tổ chức hội nghị tổng kết hoạt động Đường sách TP.HCM năm 2023.



Theo báo cáo của Giám đốc Công ty TNHH Đường sách TP.HCM Lê Hoàng cho biết năm 2023, tổng doanh thu các đơn vị tại đường sách đạt 59,32 tỷ đồng, số bản sách bán ra đạt gần 720.000 cuốn, tăng 15% so với năm 2022.

Theo báo cáo, đây là số liệu ghi nhận hoạt động kinh doanh tại các gian hàng, không cộng gộp doanh thu của các hội sách dọc tuyến lòng đường như Hội sách Tết Nguyên đán, Hội sách thiếu nhi thành phố, Hội sách xuyên Việt, các hội sách mini, khuyến đọc…

16 đơn vị tại Đường sách có doanh thu tăng, 8 đơn vị có doanh thu trên 3 tỷ đồng. Doanh thu bán lẻ tại cửa hàng chiếm khoảng 70% (trong đó online chiếm 20%), bán sỉ là 30%.

Doanh thu sách thiếu nhi đạt tỷ trọng lớn nhất với hơn 7,8 tỷ đồng, giảm so với mức hơn 10 tỷ đồng của năm ngoái. Nguyên nhân sự sụt giảm này là do năm nay có nhiều chương trình ưu đãi giảm giá sâu cho sách thiếu nhi, tạo điều kiện cho các cháu được tiếp cận nhiều hơn với sách.

Đường sách mới đây đã trở thành một trong 10 điểm mua sắm thú vị do giới chuyên môn và người tiêu dùng du lịch bình chọn do Sở Du lịch TP.HCM công bố cuối năm 2023.. Chính vì vậy, trong năm 2023, ước tính lượng khách đến Đường sách tăng 10% so với năm 2022; khách bắt đầu đông dần từ cuối quý 3 sang đến hết quý 4, đặc biệt là du khách quốc tế.

Trong năm 2023, tại Đường Sách TP.HCM diễn ra 252 chương trình, trong đó có 22 chương trình chủ điểm gắn với các sự kiện phục vụ nhiệm vụ chính trị - xã hội, văn hóa - giáo dục, phát triển văn hóa đọc, 109 chương trình giao lưu giới thiệu sách, 23 hoạt động giao lưu với học sinh các trường tiểu học, trung học về lợi ích của việc đọc sách để gieo niềm tin và thói quen đọc sách cho học sinh.

Như vậy, sau 8 năm đi vào hoạt động, doanh thu đường sách gấp 2,3 lần so với năm đầu, tăng trưởng đều đặn qua các năm. Sản phẩm của đường sách vẫn là sách. Không gian sách vẫn là không gian chiếm tỉ lệ quyết định trên 85%.

Bên cạnh sách, Đường sách có một số mặt hàng khác phục vụ người dân và khách du lịch. Tuy nhiên, Đường sách vẫn còn một số hạn chế như chưa có nhiều sản phẩm, sân chơi văn hóa nghệ thuật, hoạt động trải nghiệm phục vụ du khách quốc tế. Sách về văn hóa, lịch sử, văn học Việt Nam, cẩm nang du lịch ngoại văn, song ngữ, sản phẩm lưu niệm cũng chưa đặc sắc.

Theo ban giám đốc, năm 2024, các gian hàng cần bổ sung thêm sản phẩm đa dạng hơn để du khách có nhiều trải nghiệm sâu hơn. Cùng với đó, đơn vị tổ chức cũng sẽ cùng các đối tác tổ chức đa dạng các buổi giao lưu tác giả, giới thiệu sách mới, phối hợp các Sở, ban ngành, lên ý tưởng cho các hoạt động về đêm.

"Tôi đề nghị Đường sách tiếp tục tham gia có hiệu quả các hoạt động chính trị của TP.HCM về xuất bản và văn hóa đọc như phát triển đường sách, không gian sách. Vì theo chủ trương của TP là 4 trục Đông - Tây - Nam - Bắc của TP.HCM đều có không gian sách, hoặc đường sách để người dân thành phố đều có điều kiện thụ hưởng". Ông Lâm Đình Thắng Giám đốc Sở thông tin - truyền thông TP.HCM