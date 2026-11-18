Nguồn cung LNG từ Trung Đông gián đoạn, trong khi lượng khí đốt dự trữ của châu Âu xuống mức thấp nhất hơn một thập kỷ, buộc khu vực này phải cạnh tranh quyết liệt để giành các lô hàng, đẩy giá năng lượng toàn cầu tăng cao.

Châu Âu đang bước vào mùa đông với lượng khí đốt dự trữ thấp nhất trong hơn một thập kỷ, trong bối cảnh nguồn cung LNG từ Qatar tiếp tục bị gián đoạn do khủng hoảng tại eo biển Hormuz. Tình trạng thiếu hụt nguồn cung buộc các quốc gia châu Âu phải chấp nhận mức giá cao hơn để thu hút các lô hàng LNG giao ngay, qua đó tạo thêm áp lực lên thị trường khí đốt toàn cầu.

Theo Oilprice, giá LNG giao ngay tại Bắc Á đã lên khoảng 30 USD/triệu đơn vị nhiệt Anh (MMBtu), gấp ba lần so với cùng kỳ năm trước. Trong khi đó, giá khí đốt chuẩn TTF tại Hà Lan, thước đo quan trọng của thị trường châu Âu, hiện ở mức khoảng 93,56 USD (85 euro)/MWh. Mức giá này đã giảm so với đỉnh hơn 100 euro/MWh ghi nhận vào cuối tháng 10, nhưng vẫn cao gần gấp ba lần so với mức 30 euro/MWh cùng thời điểm năm ngoái.

Sức ép nguồn cung bắt nguồn từ việc các lô LNG của Qatar gặp khó khăn trong quá trình vận chuyển qua eo biển Hormuz. Trước khi xung đột Iran bùng phát, Qatar là nhà xuất khẩu LNG lớn thứ hai thế giới. Tuy nhiên, cuộc khủng hoảng tại tuyến hàng hải này đã ảnh hưởng đến hơn hai phần ba lượng LNG xuất khẩu của quốc gia Trung Đông, khiến hoạt động giao hàng cho các khách hàng theo hợp đồng dài hạn bị gián đoạn.

QatarEnergy, tập đoàn năng lượng quốc doanh của Qatar, đã liên tục gia hạn tình trạng bất khả kháng đối với các hợp đồng giao LNG kể từ tháng 4. Lần gia hạn gần nhất kéo dài ít nhất đến hết tháng 12/2026. Bên cạnh đó, Liên minh châu Âu (EU) dự kiến bắt đầu áp dụng lệnh cấm nhập khẩu LNG từ Nga từ ngày 1/1/2027, khiến áp lực tìm kiếm nguồn cung thay thế càng gia tăng.

Châu Âu được dự báo là sẽ không có đủ khí đốt cho mùa đông.

Một trong những hệ quả rõ nét nhất là hoạt động tích trữ khí đốt của châu Âu không đạt mục tiêu trước mùa đông. Theo dữ liệu của Gas Infrastructure Europe, tính đến ngày 16/11, các kho chứa khí đốt trên toàn EU mới đạt khoảng 70% công suất, thấp hơn đáng kể so với mức 89% cùng kỳ năm 2025.

Trước khi bước vào giai đoạn tiêu thụ khí đốt cho sưởi ấm, tỷ lệ lấp đầy các kho dự trữ vào đầu tháng 10 cũng chỉ đạt khoảng 75%, trong khi những năm trước thường ở mức gần 90%. Từ giữa tháng 10, lượng khí đốt rút khỏi các kho bắt đầu tăng và tiếp tục được đẩy mạnh vào đầu tháng 11, trước khi có dấu hiệu chậm lại trong tuần gần nhất.

Theo Oilprice, châu Âu đã sử dụng khoảng 10% lượng khí đốt được bổ sung trong mùa hè chỉ trong những tuần gần đây. Điều này khiến khả năng đáp ứng nhu cầu năng lượng của khu vực trở nên nhạy cảm hơn trước những đợt rét đậm kéo dài.

Tại Đức, Hiệp hội các nhà điều hành hệ thống lưu trữ khí đốt (INES) tuần trước cảnh báo nguồn cung khí đốt trong mùa đông có thể không được bảo đảm đầy đủ nếu nhiệt độ giảm sâu. Tổ chức này cho rằng Đức cần khẩn trương củng cố các biện pháp chuẩn bị để ứng phó với nguy cơ thiếu hụt nguồn cung.

Trong bối cảnh đó, châu Âu đang đẩy mạnh nhập khẩu LNG để bù đắp lượng khí đốt thiếu hụt. Theo dữ liệu của Kpler được Reuters dẫn lại, lượng LNG nhập khẩu của khu vực trong tháng 11/2026 dự kiến đạt 10,11 triệu tấn, tăng so với mức 9 triệu tấn trong tháng 10. Đây cũng là mức cao nhất kể từ tháng 3 năm nay, thời điểm trước khi khủng hoảng tại eo biển Hormuz làm gián đoạn phần lớn nguồn cung từ Qatar.

Tuy nhiên, lượng nhập khẩu dự kiến vẫn thấp hơn mức 11,81 triệu tấn của tháng 11/2025. Điều này cho thấy châu Âu cần tiếp tục gia tăng lượng LNG mua vào trong những tuần tới nếu muốn giảm bớt áp lực lên nguồn cung trong mùa đông.

Nhập khẩu khí đốt của châu Á lại đang giảm.

Ở chiều ngược lại, nhu cầu nhập khẩu LNG tại châu Á đang có dấu hiệu suy yếu trong tháng 11, với lượng hàng dự kiến thấp hơn cả tháng trước và cùng kỳ năm ngoái. Giá nhiên liệu tăng cao khiến nhiều nền kinh tế trong khu vực phải tìm cách tiết giảm tiêu thụ khí đốt, đồng thời chuyển sang sử dụng than đá để phát điện tại những nơi có điều kiện.

Trung Quốc cũng đang giảm nhập khẩu LNG trong năm nay do giá nhiên liệu cao, nguồn cung khí đốt trong nước gia tăng và lượng tồn kho ở mức cao. Diễn biến này có thể tạo điều kiện để Nhật Bản vượt Trung Quốc, trở thành quốc gia nhập khẩu LNG lớn nhất thế giới trong năm 2026.

Dù giá khí đốt tại châu Âu đã hạ nhiệt so với mức đỉnh cuối tháng 10, triển vọng thị trường vẫn tiềm ẩn nhiều rủi ro. Trong tháng 10, lưu lượng LNG vận chuyển qua eo biển Hormuz đã phục hồi đáng kể, nhưng mới đạt khoảng một phần ba so với mức trước khi khủng hoảng xảy ra.

Ông Ole Hansen, Trưởng bộ phận Chiến lược Hàng hóa tại Saxo Bank, nhận định nguồn cung LNG phục hồi không đồng đều, trong khi lượng khí đốt dự trữ của châu Âu ở mức thấp bất thường, có thể khiến giá nhanh chóng tăng trở lại nếu thời tiết lạnh hơn. Ông cũng cho biết giá khí đốt đã tăng khoảng 190% so với cùng kỳ năm trước.

Các nhà phân tích tại Timera Energy cũng cho rằng đà giảm của giá khí đốt chuẩn TTF kể từ cuối tháng 10 chưa phản ánh đầy đủ tình hình dự trữ và nguồn cung LNG thực tế. Theo tổ chức này, dù một số rủi ro trên thị trường đã giảm bớt, cán cân cung cầu khí đốt trong mùa đông vẫn dễ bị tác động bởi thời tiết, những gián đoạn nguồn cung mới và tâm lý thị trường.

Áp lực không chỉ dừng lại trong mùa đông năm nay. Nếu lượng khí đốt dự trữ tại châu Âu tiếp tục suy giảm mạnh và có thể xuống mức rất thấp vào cuối tháng 3/2027, khu vực này sẽ phải đẩy mạnh nhập khẩu LNG để chuẩn bị cho mùa tích trữ tiếp theo. Điều đó có thể duy trì sức cạnh tranh trong việc thu mua các lô hàng LNG trên thị trường quốc tế, ngay cả khi mùa đông kết thúc, qua đó tiếp tục gây sức ép lên giá khí đốt tại cả châu Âu và châu Á.