Theo đó, sự việc xảy ra vào khoảng 20h tối ngày 6/1 tại sân bay quốc tế Soekarno-Hatta. Người phụ nữ 23 tuổi này đã mặc đồng phục tiếp viên Batik Air khi lên chuyến bay, khiến nhiều người tin rằng cô là thành viên phi hành đoàn.

Tuy nhiên, trong quá trình làm việc, các tiếp viên thật của Batik Air đã phát hiện những điểm bất thường trong thiết kế đồng phục của cô gái, từ đó nảy sinh nghi ngờ. Ngay lập tức, sự việc được báo cáo lên lực lượng an ninh hàng không.

Trao đổi với báo chí, ông Yandri Mono, Trưởng đơn vị Điều tra Hình sự thuộc Cảnh sát sân bay Soekarno-Hatta, xác nhận: “Sau khi tiến hành kiểm tra và thẩm vấn, chúng tôi xác định cô gái này không phải là nhân viên của Batik Air và đã đưa cô về đồn cảnh sát để làm rõ.”

Tại cơ quan điều tra, cảnh sát cho biết người phụ nữ từng nộp đơn ứng tuyển vị trí tiếp viên hàng không của Batik Air nhưng không vượt qua vòng tuyển dụng. Vì xấu hổ khi phải đối diện với gia đình, cô đã nói dối rằng mình đã được nhận vào làm việc tại hãng.

“Cô ấy mặc đồng phục để gia đình tin rằng mình đã được tuyển dụng,” ông Yandri cho biết thêm.

Cảnh sát cũng xác nhận rằng bộ đồng phục tiếp viên cùng các phụ kiện đi kèm được người phụ nữ mua từ một cửa hàng trực tuyến. Theo lời khai, cô dự định sẽ thay trang phục ngay sau khi hạ cánh xuống Palembang để không bị phát hiện.

Sau khi vụ việc bị phanh phui, người phụ nữ đã công khai xin lỗi trên TikTok, thừa nhận hành vi sai trái và bày tỏ sự hối hận vì những rắc rối gây ra.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng Indonesia tiếp tục xử lý theo quy định, đồng thời hãng Batik Air cũng khẳng định người phụ nữ này không có bất kỳ mối liên hệ nào với hãng.

Nguồn: The Sun