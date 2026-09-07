Giá iPhone 18 series tại Việt Nam sẽ chênh lệch lên tới gần 10 triệu đồng so với thế hệ trước?

Nguồn tin trong ngành công nghệ cho biết giá iPhone 18 series tại Việt Nam có thể cao hơn khoảng 15% so với iPhone 17 series, trong đó mức chênh lệch lớn nhất có thể gần 10 triệu đồng.

Theo hai nguồn tin có kinh nghiệm trong ngành công nghệ tại Việt Nam, giá bán iPhone 18 series tại thị trường trong nước có thể cao hơn khoảng 15% so với iPhone 17 series. Mức chênh lệch cụ thể phụ thuộc vào từng phiên bản và dung lượng bộ nhớ.

iPhone 18 có thể đắt hơn

Nếu lấy giá bán hiện tại của iPhone 17 series tại Việt Nam làm cơ sở và áp dụng mức tăng khoảng 15%, iPhone 18 bản tiêu chuẩn có thể tăng khoảng 3,75 triệu đồng so với thế hệ trước.

Cụ thể, iPhone 17 bản 256 GB hiện có giá khởi điểm 24,999 triệu đồng. Nếu tăng 15%, giá của phiên bản tương ứng trên iPhone 18 sẽ vào khoảng 28,75 triệu đồng, tức cao hơn khoảng 3,7 triệu đồng.

Ở phân khúc cao cấp, iPhone 17 Pro và iPhone 17 Pro Max bản base sẽ có mức giá chênh lệch khoảng 5,2 - 5,7 triệu đồng. Theo thời điểm ra mắt năm ngoái, iPhone 17 Pro Max 256 GB có giá 37,999 triệu đồng. Nếu áp dụng cùng mức tăng, giá phiên bản kế nhiệm sẽ vào khoảng 43,7 triệu đồng.

Mức chênh lệch lớn nhất sẽ xuất hiện ở phiên bản dung lượng cao. iPhone 17 Pro Max hiện có tùy chọn 2 TB với giá 63,999 triệu đồng tại Việt Nam. Nếu iPhone 18 Pro Max tiếp tục có phiên bản dung lượng này và giá tăng 15%, mức giá tương ứng sẽ vào khoảng 73,6 triệu đồng, tức cao hơn gần 9,6 triệu đồng so với thế hệ trước.

Mức giá dự kiến của iPhone 18 Pro và iPhone 18 Pro Max. Nguồn: TrendForce

Như vậy, theo phép tính dựa trên mức tăng 15%, giá iPhone 18 series có thể cao hơn iPhone 17 series khoảng 3,75 triệu đồng ở bản tiêu chuẩn và gần 9,6 triệu đồng ở bản Pro Max dung lượng cao.

Các mức giá trên là phép tính từ thông tin về khả năng tăng khoảng 15% do hai nguồn tin trong ngành cung cấp, không phải giá bán chính thức. Apple hiện vẫn chưa công bố giá bán cũng như cấu hình dung lượng của iPhone 18 series.

Dự báo từ Việt Nam có điểm tương đồng với thông tin từ thị trường quốc tế. Theo TrendForce, giá iPhone 18 series có thể tăng khoảng 10-20% trong bối cảnh chi phí linh kiện, đặc biệt là bộ nhớ, tăng mạnh. Với hai mẫu Pro, TrendForce ước tính iPhone 18 Pro có thể có giá khởi điểm 1.249-1.299 USD, tăng 150-200 USD so với mức 1.099 USD của iPhone 17 Pro. iPhone 18 Pro Max được dự báo ở mức 1.349-1.399 USD, cao hơn 150-200 USD so với mức 1.199 USD của iPhone 17 Pro Max.

Chi phí bộ nhớ của phiên bản Pro 256 GB trong quý III/2026 có thể cao gần 400% so với một năm trước. Đơn vị nghiên cứu cho rằng việc chi phí phần cứng duy trì ở mức cao khiến khả năng tăng giá bán trở nên rõ ràng hơn, dù Apple được dự báo sẽ hấp thụ một phần chi phí để hạn chế tác động tới người dùng và thị phần.

Bên cạnh chi phí bộ nhớ, TrendForce cũng cho rằng Apple đang điều chỉnh chiến lược ra mắt sản phẩm, chia dòng iPhone mới thành hai đợt thay vì đưa toàn bộ sản phẩm ra thị trường vào mùa thu.

iPhone 18 Pro lộ diện các màu sắc mới

Bên cạnh giá bán, màu sắc và thời điểm ra mắt cũng là những thông tin được quan tâm trước sự kiện của Apple.

Theo MacRumors, iPhone 18 Pro và iPhone 18 Pro Max có thể được bổ sung màu Dark Cherry, tông màu nằm giữa đỏ đậm và tím. Đây được xem là một trong những màu sắc mới đáng chú ý trên thế hệ Pro, thay cho Cosmic Orange của iPhone 17 Pro và Pro Max.

Tuy nhiên, thông tin về các màu còn lại chưa thống nhất. MacRumors dẫn thông tin từ một nguồn rò rỉ cho rằng iPhone 18 Pro có thể gồm Dark Cherry, Sky Blue và Black, trong khi các thông tin trước đó đề cập Silver, Dark Gray và Light Blue. Do đó, danh sách màu chính thức vẫn chưa được xác nhận.

Các màu sắc được dự đoán của iPhone 18 series. Nguồn: Sonny Dickson

Tới hiện tại, "Táo khuyết" đã xác nhận sự kiện giới thiệu các sản phẩm mới của hãng sẽ diễn ra vào ngày 9/9, lúc 10h sáng theo giờ Thái Bình Dương tại Mỹ (0h sáng ngày 10/9, theo giờ Việt Nam).

Theo MacRumors, đây là sự kiện Apple dự kiến giới thiệu thế hệ iPhone mới, trong đó có iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max và mẫu iPhone màn hình gập đầu tiên của hãng, hiện thường được gọi là iPhone Ultra hoặc iPhone Fold.

Các nguồn tin rò rỉ mới nhất từ quốc tế cho biết ba mẫu gồm iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max và iPhone 18 Fold, tên gọi vẫn mang tính tạm thời, sẽ ra mắt trong tháng 9 năm nay. Còn iPhone 18 bản tiêu chuẩn và các biến thể khác dự kiến được đưa ra thị trường trong quý I/2027.

Như vậy, nếu lịch trình trên diễn ra, nhóm sản phẩm cao cấp gồm hai mẫu Pro và iPhone màn hình gập sẽ được giới thiệu trước, còn iPhone 18 bản tiêu chuẩn sẽ xuất hiện sau vài tháng.