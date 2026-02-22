Từ ngày cưới đến nay, nhà Kiên chưa từng vắng chị Hương giúp việc quá 3 ngày. Vậy mà năm nay, chị xin về quê từ 26 âm lịch đến tận mùng 6 Tết. Trước khi đi, chị cẩn thận nấu sẵn mấy nồi thịt kho, luộc 3 con gà, gói bánh chưng, làm giò chả, dặn dò đủ thứ rồi mới yên tâm khóa cửa.

Kiên khi ấy còn cười bảo có gì đâu, Tết mà, ăn sẵn cho khỏe, có khi anh cũng đi chúc Tết suốt ngày, còn chẳng ăn ở nhà bữa nào. Vợ anh cũng gật đầu, tay vẫn lướt điện thoại đặt lịch khai xuân cho 2 cửa hàng thời trang của mình. Hai người đều tin mấy ngày Tết chỉ cần hâm nóng đồ ăn là xong.

Nhưng mọi chuyện không đơn giản như thế.

Từ mùng 1 đến mùng 3, cả nhà 4 người – vợ chồng Kiên và 2 đứa con – ăn đúng một thực đơn lặp đi lặp lại: bánh chưng cắt khoanh, giò chả thái lát, thịt kho hâm lại, gà luộc xé sẵn. Bữa sáng cũng bánh chưng. Bữa trưa cũng bánh chưng. Bữa tối vẫn bánh chưng.

Đến cuối ngày mùng 2, hai đứa nhỏ đã bắt đầu nhăn nhó, xin ăn mì Ý hoặc pizza. Vợ Kiên nhìn tủ lạnh đầy ắp mà thở dài, vì ngoài mấy món chị Hương chuẩn bị, cô không biết bắt đầu từ đâu.

Ảnh minh họa

Cô vốn là tiểu thư con nhà khá giả. Học xong đại học, gia đình mở cho 2 cửa hàng thời trang để trông nom. Công việc của cô là quản lý nhân viên, chọn mẫu quần áo, tiếp khách quen. Đôi tay lúc nào cũng trắng trẻo, móng gắn đá lấp lánh. Đến cái áo mặc hằng ngày còn có người giặt ủi, nói gì chuyện vào bếp nấu ăn.

Kiên cũng chẳng khá hơn. Là phó giám đốc một công ty xuất nhập khẩu, anh quen với lịch họp dày đặc, ăn trưa nhà hàng, tối tiếp khách. Kỹ năng bếp núc duy nhất của anh là úp mì tôm và chiên trứng, mà đôi khi còn để trứng cháy viền đen.

Mùng 3, khi nồi thịt kho cạn đáy, gà cũng hết, chỉ còn lại vài chiếc bánh chưng nguội ngắt, cả nhà nhìn nhau trong im lặng. Không ai nói ra nhưng ai cũng ngấy đến tận cổ. Năm nay Kiên cũng chẳng đi chúc Tết được đâu vì bố mẹ đẻ thông báo sang nước ngoài (nhà chị gái Kiên) ăn Tết, bố mẹ vợ thì bận liên miên đến nhà khách hàng rồi đối tác đến chơi, Kiên cũng không tiện ở lại lâu.

Sáng mùng 4, Kiên quyết định tìm quán ăn. May mắn là đã có vài nhà hàng mở cửa lấy ngày. Thế là từ mùng 4 trở đi, 3 bữa mỗi ngày họ đều ra ngoài ăn. Hai đứa trẻ thì thích thú vì được đổi món liên tục. Nhưng Kiên thì không thấy ngon miệng bằng các nhà hàng sang trọng mà anh vẫn hay ăn.

Ảnh minh họa

Tối mùng 4, khi về đến nhà, Kiên buột miệng trách vợ rằng giá như cô biết nấu vài món đơn giản thì đâu đến nỗi phải chạy ra ngoài suốt như thế. Tủ lạnh đầy ắp thực phẩm tươi ngon mà không nấu nổi để ăn.

Vợ anh im lặng một lúc rồi hỏi lại rằng trước giờ trong nhà có ai yêu cầu cô phải học nấu ăn đâu. Từ nhỏ đến lớn, cô chưa từng phải động tay vào việc bếp. Lấy chồng xong thì có chị Hương lo liệu. Cô nói nếu trách thì trách cả hai, vì Kiên cũng có biết nấu nướng gì hơn cô đâu.

Kiên không đáp lại, anh biết vợ nói đúng. Anh cũng chưa từng nghĩ mình cần học cách tự chăm sóc gia đình bằng những việc nhỏ nhất, tất cả đều được sắp xếp sẵn, như một lẽ hiển nhiên.

Mấy ngày Tết còn lại trôi qua trong cảnh sáng bàn xem quán nào mở cửa, trưa lái xe ra ngoài ăn, tối về nhà với căn bếp lạnh tanh. Đến khi chị Hương trở lại vào mùng 6, căn nhà như được thở phào. Mùi hành phi, mùi canh nóng bốc lên khiến cả 4 người bỗng thấy bữa cơm gia đình quý giá hơn hẳn.

Nhìn vợ loay hoay vụng về phụ chị Hương rửa rau, còn mình thì lúng túng cắm lại nồi cơm điện, Kiên mới nhận ra mấy ngày Tết vừa rồi giống như một bài kiểm tra bất ngờ. Hóa ra giữa cuộc sống đầy đủ vật chất, cả hai lại thiếu kỹ năng cơ bản nhất để tự xoay xở.

Sắp tới, vợ không chịu nấu nướng thì chắc Kiên sẽ đi học một khóa cơ bản về nấu ăn vậy. Trời không chịu đất thì đất phải chịu trời, miễn sao gia đình êm ấm và không bị đói những ngày thiếu vắng người giúp việc nữa!