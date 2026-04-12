Gia đình ở Trung Quốc tạo bản sao AI giấu mẹ già chuyện con trai qua đời

Hoàng Hà/VTC News |

Người con trai qua đời do tai nạn giao thông vào đầu năm 2025, thế nhưng cả gia đình lại giấu mẹ già bằng cách dùng AI thay thế, gây ra nhiều tranh cãi.

Sau khi một người đàn ông tại Trung Quốc qua đời trong một tai nạn giao thông vào năm ngoái, gia đình anh đã thuê một đội ngũ công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI) để tạo ra một phiên bản kỹ thuật số nhằm an ủi người mẹ già.

Sản phẩm AI này có thể trò chuyện trực tuyến với người mẹ đã ngoài 80 tuổi, giúp bà không phải chịu nỗi đau mất đi đứa con duy nhất.

Sự việc được tiết lộ bởi Trương Trạch Vỹ, trưởng nhóm AI có trụ sở tại tỉnh Giang Tô, Trung Quốc. Gia đình này sống tại tỉnh Sơn Đông và là một trong những khách hàng của Trương. Đầu năm ngoái, con trai duy nhất của bà cụ đã qua đời trong một tai nạn đường bộ. Gia đình hy vọng có thể giấu kín tin buồn này vì bà đã ngoài 80 và có tiền sử bệnh tim.

Cháu nội của bà đã liên hệ với Trương, yêu cầu tạo ra một bản sao kỹ thuật số của cha mình bằng cách cung cấp nhiều hình ảnh, video và các bản ghi âm giọng nói bằng tiếng địa phương. Sản phẩm hoàn thiện có diện mạo giống hệt người đã khuất, thậm chí mô phỏng được cả thói quen hơi rướn người về phía trước khi nói chuyện.

Gia đình sử dụng AI để giấu mẹ già chuyện con trai qua đời - Ảnh 1.

Nhờ công nghệ trí tuệ nhân tạo, cụ bà vẫn chưa biết con trai qua đời.

Mỗi ngày, người con trai ảo đều trò chuyện với mẹ qua cuộc gọi video trên ứng dụng nhắn tin. Bà cụ thường xuyên dặn dò con trai phải ăn uống đầy đủ, mặc ấm và chú ý an toàn khi ra ngoài. Đáp lại, người con hứa sẽ nghe lời và giải thích rằng mình phải làm việc ở thành phố khác để kiếm tiền nên chưa thể về thăm bà.

Trong một cuộc trò chuyện, người mẹ tâm sự: "Con nên gọi cho mẹ thường xuyên hơn để mẹ biết con sống ở thành phố đó có tốt không. Mẹ nhớ con lắm, mẹ rất tiếc vì không thể gặp con trực tiếp". Thực tế, cho đến nay bà vẫn không hề hay biết con trai mình đã qua đời.

Trương Trạch Vỹ, người đã cung cấp dịch vụ AI này được ba năm, thường đùa rằng mình là "kẻ lừa dối cảm xúc của mọi người". Tuy nhiên, anh khẳng định: " Việc chúng tôi làm là để an ủi những người còn sống".

Câu chuyện đã nhận được sự quan tâm lớn trên mạng xã hội Trung Quốc với nhiều ý kiến trái chiều. Một người dùng bình luận: "Thật cảm động. Người con AI này là một lời nói dối ngọt ngào".

Một người khác bày tỏ: "Đây là một phát minh ý nghĩa, tôi cũng muốn được hồi sinh cha mình theo cách này".

Tuy nhiên, cũng có những quan điểm ngược lại: "Tôi không ủng hộ cách làm của gia đình này. Người mẹ đã bị lừa dối quá lâu. Tôi e rằng một khi sự thật bị phanh phui, nỗi đau gây ra cho bà sẽ còn lớn hơn gấp bội".

Tử vi ngày mới 12/4: 3 con giáp hứng trọn may mắn, tài lộc vô cùng vượng phát dịp cuối tuần
Choáng ngợp khung cảnh tại công trình top đắt đỏ nhất thế giới ở Việt Nam: Rộng 25.000m2 bên bờ Hồ Tây

Khoảnh khắc Artemis II bung dù, hạ cánh an toàn ngoài khơi San Diego, hoàn thành sứ mệnh 10 ngày bay quanh Mặt trăng

Khoảnh khắc bất ngờ: Lá cờ quốc kỳ Việt Nam xuất hiện cùng lời chúc từ phi hành đoàn trạm ISS

Đi Audi vẫn đòi đổ xăng miễn phí, nam tài xế bị cảnh sát bắt ngay tại chỗ

Hiện trường vụ nữ tài xế Grab bị cặp đôi hành hung trên đường Xuân Thủy, Hà Nội

Hiện trường vụ cháy xưởng sơn rộng hơn 1.000m², cột lửa bốc cao hàng chục mét

CSGT tịch thu 2 xe máy sau vụ livestream gây xôn xao trên Tiktok

Cô gái bị xe tải kéo lê hàng trăm mét: "Đến giờ em vẫn không nghĩ mình còn sống"

