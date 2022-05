Gia đình cứu “chó con” bị lạc, nuôi được 1 ngày mới tá hoả về thân phận thực sự của nó

Nếu nhìn thấy 1 chú chó nhỏ có vẻ như đang bị lạc ở giữa đường thì bạn sẽ làm gì? Gọi cho cơ quan quản lý hay mang về nhà nuôi? Có lẽ đa số sẽ chọn phương án thứ 2. Cuối tháng 4 vừa qua, 1 gia đình sinh sống ở bang Massachusetts, Mỹ cũng làm như vậy vì lòng tốt nhưng cuối cùng đã suýt thì gặp phải rắc rối.

Theo thông tin trên tờ New York Post, sự việc diễn ra vào ngày 23/4 vừa qua và gia đình tốt bụng đã nhìn thấy 1 "chú chó con" ở 1 con đường đông đúc ở khu vực Dover-Sherborn. Trông nó đi lang thang rất tội nghiệp, họ đã cho rằng đây là 1 chú chó bị lạc mẹ hoặc lạc chủ nhân và đã đem về nhà nuôi dưỡng.

Tuy nhiên, may mắn là họ mới chỉ giữ con vật này trong chưa đầy 24 giờ vì nhận ra nó có những biểu hiện kỳ lạ, không giống lắm so với chó con nên đã gọi cho Trung tâm Quản lý động vật hoang dã New England (NEWC). Kết quả cho thấy nó là 1 con chó sói đồng cỏ, chứ không phải chó nhà.

Thông báo của Trung tâm Quản lý động vật hoang dã New England.

"Con vật đã vô tình được 1 gia đình ở địa phương tưởng nhầm là chó con đi lạc. Sau khi nhận ra sự nhầm lẫn, họ đã gọi cho chúng tôi nhờ giúp đỡ", trích thông báo của NEWC trên trang Facebook của họ.



Cũng theo tổ chức này, chú chó sói đồng cỏ này đang hồi phục 1 cách khả quan và sẽ sớm được gặp 1 người anh em của mình.

Cũng cần phải nói rằng, đây là 1 cái kết may mắn với cả chú sói đồng cỏ này cũng như gia đình đã cưu mang nó, vì thường những con vật hoang dã này sẽ mang virus gây bệnh dại. Nếu nó cắn người hoặc các động vật có vú khác thì có thể gây tử vong cho đối tượng bị cắn.

"Nếu những người tìm thấy nó mà bị cắn, hoặc cào xước hoặc đã có tiếp xúc trong thời gian dài thì chúng tôi sẽ buộc phải tiêm thuốc trợ tử cho nó và xét nghiệm bệnh dại", NEWC nói thêm.

Được biết, tại phía Đông nước Mỹ, khoảng thời gian từ tháng 4 đến tháng 5 là mùa sinh sản của chó sói đồng cỏ nên có lẽ người dân sẽ gặp những vụ việc tương tự như trên và họ được khuyên nên liên hệ với các cơ quan quản lý động vật hoang dã của địa phương để có cách xử lý phù hợp nhất.

Trong khi đó, NEWC dự định sẽ chăm sóc cho chú chó sói đồng cỏ nói trên cùng 1 người anh em của nó và thả chúng về tự nhiên vào mùa thu năm nay, khi chúng đã sẵn sàng hòa nhập và đủ điều kiện sinh tồn.

Theo The New York Post

