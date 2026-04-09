Gia đình ca sĩ Thiện Nhân cầu cứu mạng xã hội, người trong cuộc nói gì?

Những ngày qua, trên trang Facebook tick xanh của ca sĩ Thiện Nhân (quán quân Giọng hát Việt nhí 2014) đã đăng tải một số thông tin cho rằng gia đình không thể liên lạc với nữ ca sĩ trong nhiều tháng qua.

Những bài đăng thể hiện trước đây sau khi xảy ra lùm xùm với người thân thì nữ ca sĩ thỉnh thoảng nhắn tin, liên lạc với gia đình và thường xuyên xuất hiện trên mạng xã hội. Tuy nhiên nhiều tháng qua gia đình không thể liên lạc với ca sĩ Thiện Nhân và mọi thông tin đều bị cắt đứt. Gia đình cho rằng nữ ca sĩ đang gặp chuyện bất ổn nên sắp tới sẽ làm đơn gửi Công an TPHCM nhờ can thiệp.

Liên quan đến vấn đề này, phóng viên Báo Người Lao Động đã có buổi phỏng vấn với anh Nguyễn Thanh Cầm (34 tuổi, anh trai nữ ca sĩ Thiện Nhân) xoay quanh các thông tin gia đình cầu cứu mạng xã hội.

* Phóng viên: Anh có thể thông tin rõ hơn những nội dung được gia đình đăng trên Facebook tick xanh của ca sĩ Thiện Nhân?

Anh Nguyễn Thanh Cầm: Thực ra những nội dung đã đăng thì cũng do người quen chia sẻ. Nhưng đây là vấn đề khá nhạy cảm, nên gia đình muốn xử lý từng bước, thận trọng. Hiện tại, gia đình đang cố gắng tìm cách hỗ trợ, vì sự việc liên quan đến nhiều yếu tố, kể cả pháp luật. Cuộc sống của em ấy thì gia đình vẫn tôn trọng quyết định, không can thiệp, dù biết rằng có thể em đang đi cùng những người không phù hợp.

Gia đình ca sĩ Thiện Nhân đăng thông tin cầu cứu mạng xã hội

Trước đây, gia đình từng lên tiếng một lần, không phải để chỉ trích mà nhằm thông báo tình hình để mọi người cảnh giác. Trước đó, sau khi gia đình lên tiếng thì em có xuất hiện trở lại. Hiện nay, gia đình lo lắng vì em có thể đang gặp rủi ro liên quan đến tài chính hoặc pháp lý. Gần đây, khoảng 2 tháng nay không liên lạc được, em ấy cũng không livestream hay gọi về.

* Hiện nay trên mạng một lần nữa nói rằng ca sĩ Thiện Nhân bị giữ tiền lúc còn đi hát và ra đi tay trắng, vấn đề này như thế nào, thưa anh?

Về câu chuyện này, tôi nghĩ chỉ người trong cuộc mới hiểu rõ sự việc, còn người ngoài khó nắm đầy đủ thông tin. Những gì gia đình đăng tải đều đã được cân nhắc.

Ví dụ, có thông tin cho rằng khi em đi hát thì gia đình giữ hết tiền, điều này là không đúng. Thời điểm đó em còn rất nhỏ, mới khoảng 12 tuổi nên gia đình có trách nhiệm quản lý và định hướng.

Gia đình vẫn luôn theo dõi ca sĩ Thiện Nhân

Gia đình cũng xác định rõ việc ưu tiên học tập, không để em đi diễn quá nhiều. Thực tế, những ai theo dõi đều biết em nhận show rất hạn chế, chủ yếu vào cuối tuần. Thậm chí, có những hợp đồng quảng cáo giá trị lớn nhưng trùng lịch học thì gia đình vẫn từ chối.

Quan điểm của gia đình là không chạy theo lợi ích trước mắt mà đặt việc học và sự phát triển lâu dài của em lên hàng đầu.

Nói chung, nguồn thu từ việc đi diễn trước đây chỉ đủ để trang trải chi phí học tập, đi lại, thuê nhà và sinh hoạt, chứ không dư dả. Trong thời gian em còn đi học, gia đình cũng hạn chế nhận show, nên thu nhập không nhiều. Những người thân cận hoặc làm việc trực tiếp đều hiểu điều này, còn người ngoài có thể không nắm rõ nên dễ hiểu sai.

Thực tế, có những tháng em chỉ nhận một vài show, chủ yếu vào cuối tuần để không ảnh hưởng việc học. Chi phí sinh hoạt ở TPHCM lại khá cao từ tiền nhà, đi lại đến trang phục biểu diễn, nên mọi thứ đều phải cân đối.

* Từ năm 2022 đến nay gia đình và ca sĩ Thiện Nhân có liên lạc với nhau không, thưa anh?

Từ tháng 7-2022 đến nay, em chỉ về một lần khi ba bệnh nặng, sau đó trở lại thành phố cho công việc. Từ đó đến nay, em không về nữa. Hiện tại, gia đình hầu như không thể liên lạc với em, chỉ biết thông tin gián tiếp qua bạn bè. Trước đây, khi em đi cùng một cô gái khác, gia đình cũng không hề ngăn cản.

Gia đình luôn quan điểm không kỳ thị hay phân biệt về giới tính. Nếu em lựa chọn như vậy, gia đình vẫn chấp nhận, vẫn cho về nhà sinh hoạt, ăn uống bình thường, kể cả người bạn đồng giới cũng được đón tiếp như mọi người.

Gia đình luôn mong muốn Thiện Nhân sống khoẻ mạnh, vui vẻ

Tuy nhiên, điều khiến gia đình phản đối là những tác động tiêu cực sau đó. Cụ thể, em đã ngưng việc học, ngưng học thanh nhạc và ngưng học diễn xuất. Thậm chí, người ngoài không những can thiệp việc học hành mà còn can thiệp vào con đường ca hát, gần như muốn tách hoàn toàn khỏi môi trường trước đây.

Đỉnh điểm là khi gia đình muốn gặp em thì phải thông qua người kia. Người này yêu cầu phải xin phép họ thì gia đình mới được gặp hoặc nói chuyện với con. Điều này khiến gia đình rất bức xúc vì cho rằng quyền cơ bản của cha mẹ bị cản trở.

Chính vì vậy, gia đình mới quyết định lên tiếng công khai. Sự việc khiến gia đình tổn thương nặng nề và rơi vào trạng thái bất lực, khi mối quan hệ với con ngày càng xa cách.

* Việc thông tin nữ ca sĩ góp vốn 2 tỉ và bản hợp đồng 8 triệu mỗi tháng, anh có ý kiến gì không?

Về vấn đề này, em đã đủ tuổi để quyết định mọi việc trong đời mình. Nhưng gia đình không muốn cha mẹ phải rơi vào cảnh đau khổ, sống trong lo lắng vì con. Ngay từ khi em tuyên bố tham gia góp vốn cổ phần, gia đình đã lo ngại có thể phát sinh rủi ro pháp lý.

Thực tế, gia đình hiểu đây là vấn đề nhạy cảm và không muốn can thiệp vào lựa chọn cá nhân của em. Tuy nhiên, trước tình hình hiện tại, gia đình không thể tiếp tục im lặng vì lo ngại những hệ lụy pháp lý có thể xảy ra.

* Cũng trong những ngày qua, trên mạng đã xuất hiện những thông tin khác nhau, anh nhìn nhận vấn đề này như thế nào?

Có thể họ là những người bị gia đình chỉ trích nên mới xảy ra việc đăng tải các bài viết phản bác gia đình. Tuy nhiên, quan điểm của gia đình là không tranh cãi trên mạng. Đúng sai nên để cơ quan chức năng làm rõ. Nếu ai cho rằng chúng tôi nói sai hay vu khống thì hoàn toàn có quyền khởi kiện, gia đình sẵn sàng đối diện.

Hiện tại, gia đình đang thu thập các thông tin, bằng chứng liên quan và có thể sẽ nhờ đến cơ quan công an để can thiệp, nhằm làm rõ mọi vấn đề một cách minh bạch theo pháp luật. Bởi khi sự việc liên quan đến pháp lý, chỉ có cơ quan chức năng mới có thể xác định chính xác đúng – sai.

Gia đình cũng hiểu rằng nếu em đã đứng tên hoặc liên quan đến các giao dịch, thì em sẽ phải chịu trách nhiệm trước pháp luật. Điều đó khiến gia đình càng lo lắng.

* Từ khi Thiện Nhân không còn liên lạc, cha mẹ anh sống ra sao?

Về tình cảm, nỗi buồn là rất lớn. Có những lúc đau đến mức không còn khóc được nữa. Cha và mẹ chúng tôi chỉ mong em hiểu và sớm quay về, để mọi chuyện có thể được giải quyết trong sự bình tĩnh và yêu thương.

Gia đình lên tiếng cũng chỉ mong em nhận thức được tình hình, chứ không nhằm gây áp lực hay tổn thương. Gia đình hiểu nếu lên tiếng có thể ảnh hưởng tâm lý của em, nhưng nếu im lặng thì hậu quả có thể kéo dài và nghiêm trọng hơn. Vì vậy, mọi việc vẫn đang được cân nhắc thận trọng.

Từ năm 2022 đến nay, gia đình không nắm được nơi ở cụ thể của em; thông tin chỉ mang tính gián tiếp và thay đổi liên tục. Cả nhà lo ngại em có thể bị cuốn vào những mối quan hệ và hoạt động thiếu bền vững, tiềm ẩn nhiều rủi ro. Hiện gia đình ở quê đã ổn định lại tinh thần và cuộc sống sau thời gian dài chịu áp lực.

Gia đình cũng nhận định việc nhờ cơ quan công an can thiệp là giải pháp cuối cùng nhưng cần thiết, bởi nếu chỉ khuyên nhủ mà em không hợp tác thì rất khó giải quyết. Hiện tại, sau khi sắp xếp lại, kinh tế gia đình đã ổn định hơn, nhưng tổn thất tinh thần vẫn rất lớn.