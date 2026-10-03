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Gia đình Beckham gây chú ý

Tú Oanh
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TPO - Mâu thuẫn gia đình Beckham một lần nữa được khơi lại khi Brooklyn Beckham vắng mặt trong buổi trình diễn thời trang của Victoria Beckham tại Tuần lễ thời trang Paris.

Tối 2/10, David Beckham cùng ba người con Romeo, Cruz và Harper có mặt tại bảo tàng Conciergerie (Paris, Mỹ) để ủng hộ Victoria Beckham giới thiệu bộ sưu tập Xuân Hè 2027. Eva Longoria cùng nhiều khách mời nổi tiếng cũng tham dự show.

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David Beckham bảnh bao dự show thời trang của vợ. Victoria trông thanh lịch và quyền lực.

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Romeo dẫn theo bạn gái Kim Turnbull.

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Bạn gái Cruz, Jackie Apostel, táo bạo với váy xuyên thấu.

David ngồi hàng ghế đầu, diện suit đen, sơ mi trắng và cà vạt đen. Romeo và Cruz cũng lựa chọn trang phục từ thương hiệu của mẹ. Sánh đôi cùng họ có bạn gái Kim Turnbull và Jackie Apostel. Harper Seven diện váy hai dây ôm sát người, trông ngày càng phổng phao ở tuổi 15.

Victoria Beckham diện bộ vest màu nâu sô cô la thanh lịch. Khi nhà thiết kế sinh năm 1974 bước ra chào khán giả cuối show, David đứng dậy vỗ tay ủng hộ vợ.

Victoria đưa lên sàn những bộ suit oversized với vai độn rộng, quần ống suông dài phủ giày, váy xuyên thấu, áo parka chiết eo và những mẫu túi kích thước lớn. Bảng màu nổi bật gồm xanh lá và xanh dương, trong khi một số thiết kế sử dụng chất liệu mỏng, tạo cảm giác mềm mại đối lập với cấu trúc mạnh của suit.

Theo Reuters, thương hiệu thời trang và làm đẹp của Victoria Beckham đạt 7,3 triệu bảng Anh (9,66 triệu USD) lợi nhuận hoạt động trong năm 2025, lần đầu có lãi kể từ khi thành lập năm 2008.

Doanh thu toàn hệ thống gồm thời trang, đồ da, mỹ phẩm và nước hoa tăng 15%, lên 129,8 triệu bảng (khoảng 172 triệu USD). Cửa hàng đầu tiên của thương hiệu được mở tại New York vào tháng 9.

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- Ảnh 11.

Một số thiết kế trong bộ sưu tập Xuân/Hè mới của thương hiệu Victoria Beckham.

Màn đổ bộ show thời trang của gia đình Beckham cũng gây chú ý vì mâu thuẫn với Brooklyn. Con trai cả của David và Victoria cũng đang ở Paris cùng vợ Nicola Peltz Beckham, nhưng không xuất hiện tại sự kiện của mẹ.

Trước đó, Brooklyn và Nicola lần lượt tham dự Balenciaga và sự kiện của thương hiệu trang sức Messika. Tối 1/10, khi Brooklyn và Nicola dự sự kiện Messika, Romeo cũng xuất hiện tại sự kiện khác ở Paris. Hai địa điểm chỉ cách nhau khoảng 500 m, nhưng hai anh em không được ghi nhận gặp mặt.

- Ảnh 12.

Brooklyn Beckham tiếp tục vắng mặt trong sự kiện gia đình.

Trong bối cảnh đó, động thái trên mạng xã hội của David Beckham được truyền thông quốc tế quan tâm. Cựu danh thủ nhấn thích video do nhiếp ảnh gia Yehiel Chekroune đăng trên Instagram, ghi lại cảnh Brooklyn và Nicola tại sự kiện Messika.

Việc David nhấn thích bài đăng đáng chú ý bởi đây là một trong những tương tác công khai hiếm hoi liên quan trực tiếp tới Brooklyn và Nicola trong bối cảnh hai bên xa cách. Dư luận xem hành động này như dấu hiệu cho thấy David có thể đang mở lại cánh cửa giao tiếp với con trai và con dâu.

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Beckham

Victoria Beckham

Brooklyn Beckham

David Beckham

Paris

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