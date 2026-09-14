Chi chừng đó tiền thuê khách sạn ở gần 1 năm, chắc hẳn là phải có lý do.

Ở khách sạn là lựa chọn lưu trú ngắn hạn, cùng lắm cũng chỉ vài tuần chứ hiếm ai ở gần cả năm. Trong suy nghĩ của nhiều người, thuê nhà vẫn là lựa chọn tiết kiệm hơn. Tuy nhiên, câu chuyện về một gia đình 8 người ở Hà Nam (Trung Quốc) đã khiến không ít người phải nghĩ lại về quan niệm này.

Chia sẻ trên kênh Douyin cá nhân “Gia đình He Gou Dan”, một người phụ nữ trong gia đình cho biết 8 thành viên nhà cô đã sống trong khách sạn 229 ngày liên tiếp, chi phí cho 1 đêm lưu trú là 1.000 NDT (khoảng 3,8 triệu đồng). Như vậy, gia đình 8 người này đã chi tới 229.000 NDT (khoảng 870,2 triệu đồng) cho 229 ngày ở khách sạn.

Người này cho biết gia đình cô gồm hai vợ chồng, bố mẹ của người vợ, em trai và em dâu cùng hai con. Vì người chồng làm việc tại thành phố này nên cả gia đình chuyển tới đây sinh sống. Tuy nhiên thay vì thuê nhà, cả gia đình quyết định ở khách sạn dài ngày.

Phòng khách sạn mà gia đình đang ở

Thi thoảng gia đình mới tự nấu ăn, khu vực bếp cũng là họ tự sắp xếp

Mặc dù số tiền bỏ ra khi thuê khách sạn ở dài ngày là không nhỏ, nhưng người phụ nữ cho rằng chi phí thực tế cần được nhìn ở nhiều khía cạnh khác, bởi mức giá họ trả đã bao gồm nhiều dịch vụ mà nếu thuê nhà riêng, gia đình có thể phải tự chi trả.

Cụ thể, tiền phòng mỗi ngày đã bao gồm chỗ đỗ xe, bữa sáng và các khoản điện, nước. Gia đình không phải tự tìm chỗ gửi xe, đóng hóa đơn điện nước hay chuẩn bị bữa sáng mỗi ngày. Những tiện ích này khiến người phụ nữ cảm thấy việc sống trong khách sạn thuận tiện hơn so với thuê một căn nhà.

Cô cũng thừa nhận việc 8 người cùng sống trong không gian khách sạn không phải lúc nào cũng thoải mái. Các phòng có diện tích hạn chế nên cuộc sống đôi khi khá chật chội. Thỉnh thoảng, gia đình còn tự nấu ăn ngay trong khách sạn. Dù vậy, sau một thời gian làm quen với cách sinh hoạt này, họ cho rằng những bất tiện đó không còn quá lớn.

“Chúng tôi sống ở đây cảm thấy rất hạnh phúc” - Người phụ nữ chia sẻ. Cô thậm chí cho biết gia đình đã quyết định sẽ tiếp tục sống trong khách sạn trong tương lai, thay vì thuê nhà hoặc mua nhà như cách mà phần lớn các gia đình vẫn lựa chọn.

Câu chuyện nhanh chóng gây tranh luận trên mạng xã hội Trung Quốc. Một số người nghi ngờ gia đình có thể đang sở hữu hoặc có liên quan đến khách sạn nên mới lựa chọn như vậy. Một số khác cho rằng những video được đăng tải chỉ nhằm phục vụ việc sáng tạo nội dung, vì vậy không chắc toàn bộ câu chuyện phản ánh đúng cuộc sống thực tế của gia đình.

Nhiều người cũng bắt đầu tính toán tổng chi phí. Nếu duy trì mức 1.000 NDT (khoảng 3,8 triệu đồng) mỗi ngày trong một năm, gia đình sẽ phải chi khoảng 365.000 NDT (khoảng 1,39 tỷ đồng). Con số này khiến không ít người cho rằng lựa chọn thuê khách sạn thực chất không hề rẻ.

Một số bình luận còn chỉ ra với khoảng 30.000 NDT (khoảng 114 triệu đồng) mỗi tháng, gia đình hoàn toàn có thể thuê một căn nhà rộng hơn với giá khoảng 20.000 NDT (khoảng 76 triệu đồng), phần tiền còn lại dùng để thuê người giúp việc hoặc đáp ứng các nhu cầu khác. Một số người khác lại thấy chi tiêu của gia đình như vậy chứng tỏ họ có điều kiện tài chính khá tốt, bởi không phải hộ gia đình nào cũng có khả năng duy trì khoản chi hàng trăm triệu đồng mỗi tháng chỉ để có chỗ ở.

Tuy nhiên, với gia đình này, yếu tố quan trọng dường như không chỉ nằm ở bài toán tiền thuê. Việc ở khách sạn giúp họ có sẵn chỗ đỗ xe, bữa sáng, điện nước và các dịch vụ đi kèm mà không phải tự quản lý quá nhiều khoản chi phí sinh hoạt. Đối với một gia đình đông tới 8 người, những tiện ích này có thể giúp giảm bớt một phần công việc thường ngày.

Gia đình 3 thế hệ cảm thấy hạnh phúc và thoải mái khi ở khách sạn dài ngày

Với những dòng bình luận như vậy, chủ kênh Douyin “Gia đình He Gou Dan” một lần nữa nhấn mạnh rằng có thể nhiều người sẽ cảm thấy cách sống này bất tiện hoặc khó hiểu, nhưng sau khi ở quen, các thành viên trong gia đình hiện đều cảm thấy khá thoải mái. Không ai còn có ý định tìm một căn nhà để thuê hay mua bất động sản trong thời gian tới.

Việc một gia đình 8 người lựa chọn sống lâu dài trong khách sạn vì thế trở thành một câu chuyện gây tranh luận về cách tính toán chi phí nhà ở. Với mức 1.000 NDT (khoảng 3,8 triệu đồng) mỗi ngày, khoản tiền bỏ ra chắc chắn không nhỏ, nhưng đổi lại gia đình có một gói dịch vụ bao gồm cả phòng ở và nhiều tiện ích sinh hoạt. Sau 229 ngày, họ vẫn lựa chọn tiếp tục cách sống này và thậm chí cho biết muốn ở khách sạn lâu dài.

(Nguồn: HK01)