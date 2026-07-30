Một gia đình bốn người ở Thượng Hải (Trung Quốc) gây tranh cãi sau khi vẫn lên chuyến bay từ Macau trở về nhà dù cả gia đình đều có triệu chứng sốt, tiêu chảy và nôn ói. Trong chuyến bay, một em nhỏ bị tiêu chảy khiến ghế ngồi và nhiều vật dụng trong khoang hành khách bị ô nhiễm.

Sau khi hạ cánh, cả gia đình được xác định nhiễm nhiều tác nhân gây bệnh, làm dấy lên lo ngại về nguy cơ lây lan trên các phương tiện giao thông công cộng.

Con nhỏ tiêu chảy suốt chuyến bay, ghế ngồi và chăn gối bị ô nhiễm

Theo Litchi News và truyền thông địa phương, vụ việc xảy ra trong chuyến du lịch Hong Kong - Macau kéo dài 7 ngày của một gia đình bốn người đến từ Thượng Hải.

Đến ngày thứ sáu của chuyến đi (2/7), cả bốn thành viên lần lượt xuất hiện các triệu chứng sốt, tiêu chảy và nôn ói. Hai trẻ nhỏ sốt trên 39 độ C, trong khi hai vợ chồng cũng có thân nhiệt trên 38 độ C.

Cả gia đình vẫn lên chuyến bay của China Eastern Airlines từ Macau về Thượng Hải.

Gia đình sau đó đến cấp cứu tại Bệnh viện Peking Union Medical College (Macau). Theo bài đăng của người mẹ được các cơ quan truyền thông Trung Quốc dẫn lại, bệnh viện khi đó chưa xác định được tác nhân gây bệnh cụ thể, bước đầu nghi ngờ đây là trường hợp ngộ độc thực phẩm. Do nhiều người cùng mắc bệnh trong một nhóm, bệnh viện cho biết sự việc cần được báo cáo theo quy định.

Tuy nhiên, đến ngày hôm sau (3/7), cả gia đình vẫn lên chuyến bay của China Eastern Airlines từ Macau về Thượng Hải.

Theo chia sẻ của người mẹ, sức khỏe của cả gia đình lúc lên máy bay vẫn rất yếu. Trong suốt chuyến bay, con trai của cô bị tiêu chảy liên tục. Chất thải làm bẩn ghế ngồi, chăn, gối và một số khu vực trong khoang hành khách.

Thông tin này nhanh chóng thu hút sự chú ý trên mạng xã hội Trung Quốc, làm dấy lên nhiều tranh cãi về việc người có triệu chứng bệnh truyền nhiễm vẫn lựa chọn di chuyển bằng máy bay.

Trong suốt chuyến bay, con trai của cô bị tiêu chảy liên tục.

Sau khi hạ cánh phát hiện mắc nhiều tác nhân gây bệnh

Sau khi trở về Thượng Hải, cả gia đình đến bệnh viện kiểm tra và được xác định nhiễm nhiều tác nhân gây bệnh, trong đó có virus Coxsackie, vi khuẩn Salmonella và virus SARS-CoV-2 gây COVID-19. Theo St Headline, cơ quan y tế cũng ghi nhận một số mầm bệnh khác ở các thành viên trong gia đình nhưng không công bố cụ thể.

Hải quan Trung Quốc xác nhận vụ việc xảy ra trên chuyến bay nhập cảnh ngày 3/7 và gia đình này có biểu hiện bất thường trong quá trình kiểm dịch.

Hãng bay cho biết máy bay đã được khử trùng nghiêm ngặt theo tiêu chuẩn kiểm dịch y tế xuất nhập cảnh của Trung Quốc.

Theo cơ quan hải quan, lực lượng chức năng đã tiến hành chặn kiểm tra, rà soát và xử lý theo quy định ngay khi chuyến bay hạ cánh, đồng thời yêu cầu hãng hàng không thực hiện các biện pháp vệ sinh, khử trùng.

Về phía China Eastern Airlines, hãng cho biết máy bay đã được khử trùng nghiêm ngặt theo tiêu chuẩn kiểm dịch y tế xuất nhập cảnh của Trung Quốc. Đến nay, hãng chưa ghi nhận ảnh hưởng đối với các chuyến bay tiếp theo hoặc phát hiện thêm trường hợp bất thường liên quan.

Sau khi vụ việc được truyền thông đăng tải, nhiều cư dân mạng Trung Quốc cho rằng việc cả gia đình vẫn lên máy bay dù đã có biểu hiện sốt, tiêu chảy và nôn ói là hành động thiếu trách nhiệm đối với sức khỏe cộng đồng.

Nhiều ý kiến bày tỏ lo ngại nguy cơ lây lan mầm bệnh trên phương tiện giao thông công cộng, đặc biệt trong môi trường kín như khoang máy bay.

Theo quy định của Tổng cục Hải quan Trung Quốc, hành khách xuất nhập cảnh nếu xuất hiện các triệu chứng của bệnh truyền nhiễm như sốt, nôn hoặc tiêu chảy, hoặc đã được chẩn đoán mắc bệnh truyền nhiễm, phải chủ động khai báo tình trạng sức khỏe và phối hợp thực hiện kiểm dịch.

Trường hợp cố tình che giấu bệnh tình hoặc trốn tránh kiểm dịch có thể bị xử lý theo quy định pháp luật. Nếu hành vi gây ra hoặc tạo nguy cơ nghiêm trọng làm lây lan bệnh truyền nhiễm, người vi phạm còn có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

Nguồn: St Headline, 8world, Litchi News