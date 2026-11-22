Hộ gia đình có thể trả tiền điện theo giờ khi đủ điều kiện kỹ thuật. Luật Điện lực sửa đổi cũng quy định lộ trình áp dụng biểu giá bán lẻ điện có ít nhất hai thành phần, từng bước xóa bỏ bù chéo giá điện và yêu cầu kiểm toán độc lập các khoản chi phí chưa được tính hoặc bù đắp đầy đủ trong giá bán lẻ điện bình quân.

Sẽ áp dụng khi điều kiện kỹ thuật cho phép

Quốc hội vừa thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điện lực, có hiệu lực từ ngày 1/6/2027. Một trong những điểm mới đáng chú ý là luật bổ sung quy định về lộ trình tính giá điện theo giờ đối với hộ gia đình.

Cụ thể, Bộ Công Thương được giao trình Thủ tướng Chính phủ quyết định “lộ trình áp dụng giá bán lẻ điện giờ cao điểm, thấp điểm và bình thường cho nhóm khách hàng sinh hoạt khi điều kiện kỹ thuật cho phép”. Thời điểm áp dụng đối với hộ gia đình sẽ được xác định trong lộ trình do Thủ tướng quyết định.

Hiện tại, hộ gia đình trả tiền điện theo biểu giá 5 bậc áp dụng từ ngày 1/11, căn cứ vào lượng điện tiêu thụ trong kỳ. Giá điện theo ba khung giờ đang áp dụng đối với một số khách hàng sản xuất, kinh doanh và dịch vụ đủ điều kiện.

Cùng với lộ trình tính giá theo giờ, Bộ Công Thương sẽ trình phương án cải tiến biểu giá bán lẻ điện, trong đó có biểu giá gồm ít nhất hai thành phần. Một cách tính có thể gồm tiền điện năng theo số kWh tiêu thụ và tiền công suất (được hiểu là phần tiền tính theo mức công suất cực đại (kW) mà người dùng đăng ký).

Sẽ áp dụng giá điện theo giờ đối với hộ sử dụng điện sinh hoạt khi điều kiện kỹ thuật cho phép. Ảnh: EVNHANOI.

Đáng chú ý, Luật Điện lực sửa đổi lần này cũng quy định từng bước xóa bỏ bù chéo giá điện giữa các nhóm khách hàng chưa tham gia thị trường bán lẻ điện cạnh tranh. Bộ Công Thương trình Thủ tướng quyết định lộ trình, còn Chính phủ quy định cơ chế tài chính phù hợp với từng bước thực hiện.

Theo Bộ Công Thương, mức hỗ trợ tiền điện hiện hành đối với hộ thuộc diện được hưởng tương đương 30 kWh mỗi tháng, tính theo giá điện sinh hoạt bậc 1.

Chi phí chưa bù đủ phải qua kiểm toán độc lập

Một nội dung khác liên quan đến giá điện được thông qua trong Luật Điện lực sửa đổi lần này là bổ sung yêu cầu kiểm soát chi phí khi điều chỉnh giá bán lẻ điện bình quân. Theo đó, khoản chi phí chưa được tính hoặc chưa được bù đắp đầy đủ trong mức giá này phải qua kiểm toán độc lập.

Giá bán lẻ điện được điều chỉnh theo biến động thực tế của các yếu tố đầu vào, bảo đảm bù đắp chi phí hợp lý, hợp lệ. Trường hợp giá bán điện chưa kịp điều chỉnh để giữ ổn định kinh tế vĩ mô và bảo đảm an sinh xã hội, Nhà nước có cơ chế bù đắp chi phí hợp lý.

Với doanh nghiệp mua điện trực tiếp, luật làm rõ các khoản phải trả tùy hình thức giao dịch, gồm tiền điện năng, chi phí dịch vụ hệ thống điện, khoản thanh toán chênh lệch và các chi phí liên quan.

Luật Điện lực sửa đổi bổ sung yêu cầu kiểm soát chi phí khi điều chỉnh giá bán lẻ điện bình quân.

Theo Bộ trưởng Bộ Công Thương Lê Mạnh Hùng, các khoản này phải được phân bổ theo mức độ sử dụng hệ thống, tránh tính trùng hoặc chuyển chi phí bất hợp lý sang những khách hàng không tham gia cơ chế mua bán điện trực tiếp.

Ở khâu phát điện, luật bổ sung khái niệm giá công suất, tức khoản thanh toán cho khả năng sẵn sàng phát điện, cung cấp dịch vụ truyền tải hoặc cung cấp công suất từ hệ thống lưu trữ.

Với các nguồn điện như nhà máy điện khí sử dụng khí thiên nhiên hóa lỏng (LNG), khoản thanh toán cho khả năng sẵn sàng phát điện tạo cơ sở thu hồi chi phí đầu tư cố định.