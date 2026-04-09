Giá dầu vừa hạ nhiệt, một loạt doanh nghiệp Trung Quốc lập tức tìm đến mua hàng Iran - Giữa đường bất ngờ 'quay xe' vì một lý do

Theo hãng tin Reuters, ngay sau khi giá dầu thô có dấu hiệu hạ nhiệt, các nhà máy lọc dầu tư nhân của Trung Quốc đã bắt đầu quay trở lại thị trường.

Trước đó, các nhà máy này đã chọn giải pháp đứng ngoài cuộc kể từ khi cuộc xung đột giữa Mỹ và Iran bùng phát vào cuối tháng 2, đẩy giá dầu toàn cầu tăng vọt. Kể cả khi Washington tạm thời dỡ bỏ các lệnh trừng phạt đối với dầu thô của Nga và Iran trên biển, các khoản chiết khấu hấp dẫn cho các lô hàng này cũng đã biến mất.

Theo nguồn tin từ một số lái buôn dầu Iran, nhiều yêu cầu hỏi mua dầu Iran đã xuất hiện ngay trong buổi sáng nay, khi giá dầu Brent giảm xuống mức 90 USD/1 thùng.

Tuy nhiên, vẫn chưa có nhiều giao dịch được hoàn tất. Nguyên nhân được các thương nhân lý giải, là do mức giá hiện tại vẫn cao hơn đáng kể so với thời điểm trước khi xung đột xảy ra, gây trở ngại cho giao dịch.

Hiện nay, giá chào bán dầu nhẹ của Iran đang ở mức ngang bằng hoặc cao hơn một chút so với dầu Brent trên sàn ICE. Trong khi đó, trước khi xung đột nổ ra, mặt hàng này thường được chiết khấu lên tới 10 USD mỗi thùng.

Tương tự, dầu thô của Nga cũng không còn rẻ khi mức giá đã chuyển từ chiết khấu sang cao hơn khoảng 8 USD/1 thùng do nhu cầu thu mua mạnh mẽ từ phía các nhà máy lọc dầu Ấn Độ.

Các doanh nghiệp lọc dầu Trung Quốc đang gặp khó khăn vì giá dầu tăng cao.

Tình hình kinh doanh của các nhà máy lọc dầu độc lập tại Trung Quốc đang gặp nhiều thách thức. Giá dầu thô đầu vào tăng cao cùng với nhu cầu nhiên liệu trong nước suy yếu đã bào mòn lợi nhuận của doanh nghiệp.

Theo báo cáo từ công ty tư vấn SCI, các nhà máy lọc dầu tại Sơn Đông đã chịu mức lỗ trung bình khoảng 143 nhân dân tệ (gần 21 USD) cho mỗi tấn sản phẩm trong tháng 3.

Bất chấp những tổn thất về tài chính, cơ quan hoạch định chính sách nhà nước Trung Quốc vẫn yêu cầu các đơn vị này không được cắt giảm sản lượng xuống dưới mức trung bình của 2 năm qua.

Mục tiêu của chỉ thị này là nhằm bảo vệ nguồn cung nhiên liệu nội địa, trong bối cảnh các nhà máy lọc dầu quốc doanh đang chủ động giảm công suất.

Để hỗ trợ và khuyến khích các doanh nghiệp duy trì hoạt động, chính phủ Trung Quốc đã ban hành thêm các hạn ngạch nhập khẩu dầu thô mới.

Tổng khối lượng hạn ngạch vừa được cấp đạt khoảng 55 triệu tấn, tương đương hơn 401 triệu thùng dầu. Mặc dù hạn ngạch đã được phân bổ nhưng các chi tiết cụ thể về khối lượng cho từng nhà máy vẫn chưa được công bố rõ ràng.

Các nhà phân tích nhận định rằng việc tận dụng nguồn dầu từ Iran lúc này là bước đi chiến lược của các nhà máy lọc dầu này để duy trì sản xuất trong bối cảnh biên lợi nhuận đang bị thắt chặt.