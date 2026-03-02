Giá dầu tăng vọt, cổ phiếu lao dốc giữa hỗn loạn Trung Đông

Bảng chỉ số chứng khoán ở Tokyo, Nhật Bản. (Ảnh: Reuters)

Dầu Brent tăng 4,5% lên 76,07 USD/thùng, và có lúc vượt mốc 82,00 USD, trong khi dầu thô Mỹ tăng 3,9% lên 69,59 USD/thùng. Giá vàng tăng 1,0% lên 5.327 USD/ounce.

Chiến dịch tấn công phối hợp của Mỹ và Israel vào Iran chưa có dấu hiệu giảm bớt, trong khi Iran đáp trả bằng các đợt phóng tên lửa khắp khu vực, gây nguy cơ kéo các nước láng giềng vào xung đột.

Tổng thống Donald Trump vừa nói với Daily Mail rằng cuộc xung đột có thể kéo dài thêm 4 tuần nữa, đồng thời tuyên bố các cuộc tấn công sẽ tiếp tục cho đến khi Mỹ đạt được mục tiêu.

Mọi sự chú ý đang đổ dồn vào eo biển Hormuz, nơi khoảng 1/5 lượng dầu vận chuyển bằng đường biển của thế giới và 20% khí tự nhiên hóa lỏng đi qua. Dù tuyến đường thủy trọng yếu này chưa bị phong tỏa, các trang theo dõi hàng hải cho thấy tàu chở dầu đang ùn ứ ở hai phía eo biển do lo ngại bị tấn công hoặc có thể không mua được bảo hiểm cho hành trình.

Đà tăng kéo dài của giá dầu có thể gây thêm áp lực lạm phát trên toàn cầu, đồng thời đóng vai trò như một loại “thuế” đối với doanh nghiệp và người tiêu dùng, từ đó có thể làm suy giảm nhu cầu.

Ngày 1/3, OPEC+ nhất trí tăng sản lượng dầu thêm 206.000 thùng/ngày cho tháng 4, nhưng phần lớn sản lượng này vẫn phải được vận chuyển ra khỏi Trung Đông bằng tàu chở dầu.

Tại Trung Đông, UAE và Kuwait tạm thời đóng cửa thị trường chứng khoán với lý do “hoàn cảnh đặc biệt”.

Tại châu Âu, EUROSTOXX 50 giảm 1,4% và DAX giảm 1,3%. Trên Phố Wall, chỉ số S&P 500 và Nasdaq đều mất 0,6%.

Cú sốc dầu lan sang thị trường tiền tệ với đồng USD là bên hưởng lợi chính. Mỹ là nước xuất khẩu ròng năng lượng và trái phiếu kho bạc Mỹ vẫn được xem là tài sản trú ẩn thanh khoản cao trong thời điểm bất ổn, khiến đồng euro giảm 0,2% xuống còn 1,1788 USD.

Giới đầu tư cũng đang chờ một loạt dữ liệu kinh tế Mỹ công bố dồn dập trong tuần này, bao gồm khảo sát sản xuất ISM, doanh số bán lẻ và báo cáo việc.

Bất kỳ dấu hiệu suy yếu nào cũng có thể làm lung lay niềm tin vào nền kinh tế Mỹ sau quý IV/2025 đáng thất vọng, nhưng đồng thời cũng có thể làm gia tăng kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang (Fed) sẽ cắt giảm lãi suất.

Hiện thị trường đang dự đoán khoảng 50% khả năng Fed sẽ nới lỏng chính sách vào tháng 6, với tổng mức cắt giảm khoảng 60 điểm trong năm nay.