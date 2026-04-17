Giá dầu lao dốc hơn 11% ngay khi Iran báo tin không thể vui hơn từ eo biển Hormuz

Giá dầu thế giới giảm mạnh trong phiên giao dịch ngày thứ Sáu 17/4 sau khi Iran phát đi tín hiệu tích cực về tình hình an ninh hàng hải tại eo biển Hormuz – tuyến vận chuyển năng lượng quan trọng bậc nhất toàn cầu.

Ngoại trưởng Iran Seyed Abbas Araghchi cho biết eo biển Hormuz hiện “hoàn toàn mở cửa” trong thời gian thực hiện lệnh ngừng bắn, qua đó làm dịu bớt lo ngại về gián đoạn nguồn cung dầu mỏ. Thông tin này ngay lập tức tác động tới thị trường năng lượng, vốn đang rất nhạy cảm với các diễn biến địa chính trị tại Trung Đông.

Cụ thể, giá dầu thô WTI của Mỹ kỳ hạn tháng 5 giảm hơn 11%, xuống còn khoảng 84 USD/thùng. Trong khi đó, giá dầu Brent giao tháng 6 cũng giảm hơn 10%, về quanh mức 89 USD/thùng. Diễn biến này phản ánh kỳ vọng của nhà đầu tư về khả năng nguồn cung sẽ dần được khôi phục nếu tình hình khu vực tiếp tục hạ nhiệt.

Giá dầu Mỹ mất mốc 90 USD/thùng.

Trên mạng xã hội, Ngoại trưởng Iran cho biết các tàu thuyền vẫn được phép đi qua eo biển Hormuz, song cần tuân thủ “lộ trình phối hợp” do cơ quan hàng hải nước này quy định. Đây được xem là động thái nhằm kiểm soát an ninh, đồng thời duy trì hoạt động vận tải trong bối cảnh nhạy cảm.

Trước đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump cũng bày tỏ quan điểm lạc quan khi cho rằng xung đột tại Trung Đông “sẽ sớm kết thúc”. Ông đồng thời cảm ơn Iran vì quyết định mở lại eo biển Hormuz, dù khẳng định Mỹ vẫn duy trì các biện pháp phong tỏa hải quân đối với Iran ở “mức tối đa” cho đến khi đạt được thỏa thuận.

Diễn biến trên diễn ra trong bối cảnh Israel và Lebanon vừa đạt được thỏa thuận ngừng bắn kéo dài 10 ngày. Đây được coi là bước đi quan trọng nhằm giảm căng thẳng trong khu vực, đồng thời tạo điều kiện nối lại các cuộc đàm phán rộng hơn liên quan đến Iran.

Theo phía Mỹ, các bên đang hướng tới mục tiêu thiết lập nền tảng cho một thỏa thuận hòa bình lâu dài, bao gồm việc tăng cường an ninh biên giới và giải quyết các vấn đề liên quan đến các lực lượng vũ trang phi nhà nước tại Lebanon.

Dù vậy, giới phân tích cho rằng rủi ro đối với thị trường dầu mỏ vẫn chưa hoàn toàn biến mất. Báo cáo của ING nhận định giá dầu giảm một phần nhờ kỳ vọng Mỹ và Iran có thể gia hạn lệnh ngừng bắn và tiến tới nối lại đàm phán. Tuy nhiên, nguồn cung thực tế vẫn đang trong tình trạng thắt chặt.

Ước tính có khoảng 13 triệu thùng dầu mỗi ngày bị gián đoạn do ảnh hưởng từ xung đột và các biện pháp hạn chế vận chuyển qua eo biển Hormuz. Con số này có thể tiếp tục gia tăng nếu các biện pháp phong tỏa được siết chặt hơn.

ING cũng cảnh báo kịch bản tiêu cực vẫn có thể xảy ra nếu các cuộc đàm phán hòa bình giữa Mỹ và Iran đổ vỡ. Khi đó, thị trường dầu mỏ có thể đối mặt với những biến động mạnh hơn, đặc biệt trong bối cảnh nhu cầu toàn cầu vẫn ở mức cao.

Trong ngắn hạn, diễn biến giá dầu được dự báo sẽ tiếp tục phụ thuộc lớn vào tiến trình đàm phán và mức độ ổn định của khu vực Trung Đông – yếu tố then chốt quyết định nguồn cung năng lượng toàn cầu.