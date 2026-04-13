Giá dầu lại tăng dựng đứng sau khi ông Trump tuyên bố phong toả toàn diện eo biển Hormuz

Anh Dũng |

Giá dầu thô thế giới tăng vọt sau khi Mỹ chuẩn bị áp lệnh phong tỏa các cảng biển của Iran do các cuộc đàm phán hòa bình vào cuối tuần qua không đạt được kết quả.

Tính đến rạng sáng ngày 13/4 theo giờ Việt Nam, thị trường năng lượng ghi nhận những biến động rất mạnh. Giá dầu WTI giao tháng 5 tăng gần 8%, chạm mốc 104,20 USD/thùng. Giá dầu Brent giao tháng 6 tăng 7%, đạt mức 101,86 USD/thùng.

Đà tăng này được kích hoạt bởi thông tin từ Bộ Chỉ huy Trung tâm Mỹ (CENTCOM). Theo đó, quân đội Mỹ sẽ bắt đầu phong tỏa toàn bộ hoạt động giao thông hàng hải ra vào các cảng của Iran từ 10h00 sáng ngày 13/4 (giờ Mỹ), tức khoảng 21h cùng ngày theo giờ Việt Nam.

CENTCOM khẳng định sẽ thực thi lệnh này một cách triệt để đối với tàu thuyền của tất cả các quốc gia, bao gồm các cảng tại Vịnh Ba Tư và Vịnh Oman. Tuy nhiên, Mỹ sẽ không ngăn trở các tàu đi đến hoặc rời khỏi các cảng không thuộc Iran.

TIN LIÊN QUAN

Eo biển Hormuz là tuyến hàng hải huyết mạch kết nối các nhà sản xuất dầu Trung Đông với thị trường toàn cầu. Hiện tại, lưu lượng tàu chở dầu qua đây đã sụt giảm nghiêm trọng do lo ngại bị tấn công.

Dữ liệu từ LSEG cho thấy chỉ có 3 siêu tàu chở dầu di chuyển qua eo biển vào thứ Bảy vừa qua. Con số này thấp hơn rất nhiều so với mức trung bình hơn 100 tàu mỗi ngày trước khi xung đột nổ ra vào ngày 28/2. Trước chiến sự, khoảng 20% nguồn cung dầu toàn cầu được vận chuyển qua tuyến đường thủy này.

Theo CNBC

Kịch tính khoảnh khắc người đàn ông dùng rìu tấn công máy bay C-130 của Không quân Mỹ

Kịch tính khoảnh khắc người đàn ông dùng rìu tấn công máy bay C-130 của Không quân Mỹ

01:12
Choáng ngợp khung cảnh tại công trình top đắt đỏ nhất thế giới ở Việt Nam: Rộng 25.000m2 bên bờ Hồ Tây

Choáng ngợp khung cảnh tại công trình top đắt đỏ nhất thế giới ở Việt Nam: Rộng 25.000m2 bên bờ Hồ Tây

01:34
Khoảnh khắc Artemis II bung dù, hạ cánh an toàn ngoài khơi San Diego, hoàn thành sứ mệnh 10 ngày bay quanh Mặt trăng

Khoảnh khắc Artemis II bung dù, hạ cánh an toàn ngoài khơi San Diego, hoàn thành sứ mệnh 10 ngày bay quanh Mặt trăng

01:03
Khoảnh khắc bất ngờ: Lá cờ quốc kỳ Việt Nam xuất hiện cùng lời chúc từ phi hành đoàn trạm ISS

Khoảnh khắc bất ngờ: Lá cờ quốc kỳ Việt Nam xuất hiện cùng lời chúc từ phi hành đoàn trạm ISS

01:15
Hiện trường vụ nữ tài xế Grab bị cặp đôi hành hung trên đường Xuân Thủy, Hà Nội

Hiện trường vụ nữ tài xế Grab bị cặp đôi hành hung trên đường Xuân Thủy, Hà Nội

00:44
Hiện trường vụ cháy xưởng sơn rộng hơn 1.000m², cột lửa bốc cao hàng chục mét

Hiện trường vụ cháy xưởng sơn rộng hơn 1.000m², cột lửa bốc cao hàng chục mét

01:19
CSGT tịch thu 2 xe máy sau vụ livestream gây xôn xao trên Tiktok

CSGT tịch thu 2 xe máy sau vụ livestream gây xôn xao trên Tiktok

00:48
Cô gái bị xe tải kéo lê hàng trăm mét: "Đến giờ em vẫn không nghĩ mình còn sống"

Cô gái bị xe tải kéo lê hàng trăm mét: "Đến giờ em vẫn không nghĩ mình còn sống"

00:57
