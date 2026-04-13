Giá dầu lại tăng dựng đứng sau khi ông Trump tuyên bố phong toả toàn diện eo biển Hormuz

Tính đến rạng sáng ngày 13/4 theo giờ Việt Nam, thị trường năng lượng ghi nhận những biến động rất mạnh. Giá dầu WTI giao tháng 5 tăng gần 8%, chạm mốc 104,20 USD/thùng. Giá dầu Brent giao tháng 6 tăng 7%, đạt mức 101,86 USD/thùng.

Đà tăng này được kích hoạt bởi thông tin từ Bộ Chỉ huy Trung tâm Mỹ (CENTCOM). Theo đó, quân đội Mỹ sẽ bắt đầu phong tỏa toàn bộ hoạt động giao thông hàng hải ra vào các cảng của Iran từ 10h00 sáng ngày 13/4 (giờ Mỹ), tức khoảng 21h cùng ngày theo giờ Việt Nam.

CENTCOM khẳng định sẽ thực thi lệnh này một cách triệt để đối với tàu thuyền của tất cả các quốc gia, bao gồm các cảng tại Vịnh Ba Tư và Vịnh Oman. Tuy nhiên, Mỹ sẽ không ngăn trở các tàu đi đến hoặc rời khỏi các cảng không thuộc Iran.

Eo biển Hormuz là tuyến hàng hải huyết mạch kết nối các nhà sản xuất dầu Trung Đông với thị trường toàn cầu. Hiện tại, lưu lượng tàu chở dầu qua đây đã sụt giảm nghiêm trọng do lo ngại bị tấn công.

Dữ liệu từ LSEG cho thấy chỉ có 3 siêu tàu chở dầu di chuyển qua eo biển vào thứ Bảy vừa qua. Con số này thấp hơn rất nhiều so với mức trung bình hơn 100 tàu mỗi ngày trước khi xung đột nổ ra vào ngày 28/2. Trước chiến sự, khoảng 20% nguồn cung dầu toàn cầu được vận chuyển qua tuyến đường thủy này.

