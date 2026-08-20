Giá đắt phải trả cho "nữ hoàng chuyển giới" được 100 người đàn ông theo đuổi

Để được sống đúng với bản thân, Harisu đã chấp nhận trả giá đắt.

Mới đây, "nữ hoàng chuyển giới" Hàn Quốc Harisu đã xuất hiện trên chương trình TG Girls để thảo luận về sức khỏe và các hoạt động gần đây của mình. Khi MC hỏi liệu Harisu có bí quyết sức khỏe đặc biệt nào không, Harisu trả lời: "Thành thật mà nói, tôi không tập thể dục". Cô tiếp tục: "Tôi đã phẫu thuật chuyển giới hơi sớm. Tôi đã làm điều đó vào năm 1995. Đến nay đã hơn 30 năm rồi".

Harisu tiết lộ rằng cô không tiêm hormone nữ đều đặn kể từ sau ca phẫu thuật. Ca sĩ 51 tuổi giải thích cô tin rằng việc tiếp tục dùng hormone vào thời điểm đó có thể gây hại cho gan hoặc các cơ quan khác, và nói thêm: "Vì vậy, tôi đã sống mà không cần tiêm". Tuy nhiên cách đây 6 năm, Harisu đã bị chẩn đoán mắc bệnh loãng xương giai đoạn đầu. Harisu thẳng thắn nói "Xương của tôi còn tệ hơn cả một bà cụ 80 tuổi".

Harisu gây sốc khi chia sẻ cô bị loãng xương, xương tệ như người 80 tuổi. Ảnh: MK

Để chuyển giới, Harisu phải đánh đổi bằng nhiều vấn đề sức khỏe. Cô chia sẻ đã trải qua các cuộc phẫu thuật chuyển giới đau đớn, như có ai "lóc da lột xương". Trong thời gian đó, Harisu chỉ có thể nằm trên giường bệnh cả ngày lẫn đêm. Cơn đau thể xác dữ dội buộc cô phải dựa vào thuốc giảm đau để vượt qua từng ngày. Theo Harisu, cô cắn răng chịu đựng suốt 3 năm, cơn đau thể xác mới dần thuyên giảm.

Tuy nhiên, để giữ được nhan sắc xinh đẹp và vẻ nữ tính, Harisu phải uống đủ loại thuốc, bổ sung hormone nữ mỗi ngày. Nhưng các thuốc này có tác dụng phụ rất lớn, khiến Harisu bị loãng xương, cơ thể rệu rã xuống cấp như bà lão 80 tuổi. Cô thú nhận: "Cảm thấy hơi bất công khi phải bắt đầu dùng hormone trở lại bây giờ". Nữ diễn viên cũng làm rõ gương mặt cô khác lạ do tăng cân, chứ không phải do tiêm botox như cư dân mạng đồn đoán. Những vấn đề sức khỏe của "nữ hoàng chuyển giới" đã nhanh chóng nhận được sự cảm thông, động viên từ khán giả truyền hình.

Để được sống đúng với bản thân, Harisu đã chấp nhận trả giá đắt cho sức khỏe. Ảnh: MK

Harisu sinh năm 1975 tại Seongnam, Hàn Quốc, có tên thật là Lee Kyung Yeop, sau đó đổi thành Lee Kyung Eun. Cô là một trong những nhân vật tiên phong của cộng đồng LGBTQ+ Hàn Quốc. Nghệ danh “Harisu” được lấy từ cách phát âm tiếng Hàn của cụm từ tiếng Anh “hot issue”, với ý nghĩa là một nhân vật luôn tạo ra sức hút lớn trước công chúng.

Ngay từ khi còn là một đứa trẻ, dù sinh ra trong hình hài của một cậu con trai, Harisu đã sớm nhận thức rõ về bản dạng giới nữ của mình khi luôn có sở thích và biểu hiện mềm mại, nữ tính. Chịu đựng nhiều mặc cảm và áp lực từ xã hội truyền thống, cô quyết định sang Nhật Bản để thực hiện phẫu thuật chuyển giới. Bước ngoặt lịch sử diễn ra vào năm 1995 khi cô hoàn tất quá trình phẫu thuật từ nam thành nữ. Sau nhiều năm sinh sống và làm việc tại Nhật Bản, đến năm 2002, cô chính thức được Tòa án quận Incheon công nhận giới tính hợp pháp, trở thành người thứ 2 tại Hàn Quốc được thay đổi giới tính trên giấy tờ và đổi tên thành Lee Kyung Eun.

Harisu chuyển giới năm 1995, trở thành người thứ 2 tại Hàn Quốc được thay đổi giới tính trên giấy tờ. Ảnh: X

Sự nghiệp nghệ thuật của Harisu chính thức bùng nổ vào năm 2001 sau khi cô xuất hiện trong một quảng cáo truyền hình cho thương hiệu mỹ phẩm DoDo. Đoạn quảng cáo nhanh chóng tạo ra một cơn sốt lớn trên toàn quốc nhờ nhan sắc quá đỗi xinh đẹp, sắc sảo và quyến rũ của cô, mang lại cho Harisu mức cát-xê khổng lồ và đưa tên tuổi cô vụt sáng thành ngôi sao hạng A.

Tận dụng sức nóng này, Harisu lấn sân sang lĩnh vực âm nhạc và phát hành album phòng thu đầu tay mang tên Temptation vào tháng 9 năm 2001, tiếp nối thành công bằng các album đình đám khác như Liar (2002) hay Foxy Lady (2004). Không chỉ gặt hái thành công tại thị trường nội địa, cô còn mở rộng hoạt động sang các nước châu Á lân cận như Đài Loan (Trung Quốc) và Malaysia, tham gia đóng các bộ phim điện ảnh và truyền hình như Yellow Hair 2, Hi! Honey hay Colour Blossoms.

Ảnh: X

Tên tuổi Harisu bùng nổ trong đầu thập niên 2000. Ảnh: X

Sở hữu vẻ ngoài nóng bỏng cùng sự tự tin hiếm có, Harisu từng là cái tên bảo chứng cho độ hot, phá vỡ mọi rào cản truyền thông dành cho cộng đồng người chuyển giới tại châu Á trong thập niên 2000. Trong một chương trình truyền hình năm 2021, Harisu hồi tưởng rằng thời kỳ đỉnh cao của mình gần như không có ngày nghỉ: lịch trình biểu diễn và sự kiện kín đặc, thậm chí cô từng cho biết có ngày thu nhập từ các hoạt động sự kiện lên tới khoảng 100 triệu won (1,8 tỷ đồng). Những con số này cho thấy sức hút rất lớn của Harisu trong giai đoạn cô trở thành một hiện tượng văn hóa tại Hàn Quốc.

Cô từng là hiện tượng khắp châu Á và vô cùng đắt show. Ảnh: X

Bên cạnh sự nghiệp, chuyện tình cảm của Harisu cũng nhận được nhiều sự quan tâm. Năm 2005, cô bắt đầu hẹn hò rapper Micky Jung (Jung Yong Jin), người sau đó trở thành bạn đời và cũng từng đồng hành với cô trong công việc. Hai người kết hôn ngày 19/5/2007 tại Seoul sau một thời gian hẹn hò và từng trải qua giai đoạn chia tay rồi tái hợp. Cuộc hôn nhân của họ từng thu hút sự chú ý đặc biệt bởi Harisu là người chuyển giới nổi tiếng, trong khi Micky Jung là một rapper hoạt động trong ngành giải trí. Hai người từng chia sẻ mong muốn xây dựng gia đình và nhận con nuôi.

Tuy nhiên, sau khoảng 10 năm chung sống, Harisu và Micky Jung chính thức ly hôn vào năm 2017. Cả hai sau đó đều cho biết quyết định chia tay liên quan đến những khác biệt trong cuộc sống và mong muốn mỗi người có thể tiếp tục theo đuổi con đường riêng.

Ảnh: X

Harisu trong đám cưới với chồng cũ. Ảnh: X

Một trong những câu chuyện gây chú ý nhất về đời tư Harisu là tiết lộ cô từng được rất nhiều người nổi tiếng nam theo đuổi. Trong chương trình Turning Point của JTBC phát sóng năm 2021, khi MC hỏi Harisu từng nhận được bao nhiêu lời tỏ tình từ các nam nghệ sĩ, con số được đưa ra lần lượt là 20 rồi 100. Harisu hài hước đáp rằng “100 người thì chưa tới nhưng cũng gần như vậy”. Theo lời cô, những người từng chủ động tiếp cận mình có cả ca sĩ, diễn viên, nghệ sĩ hài và vận động viên. Đáng chú ý, Harisu còn kể có một nam ca sĩ từng đề nghị hẹn hò với cô với mục đích tiến tới hôn nhân, nhưng cô đã thẳng thắn từ chối.

Câu chuyện “gần 100 người đàn ông theo đuổi” vì thế không nên được hiểu đơn giản như một con số để gây sốc. Nó phần nào cho thấy sức hấp dẫn của Harisu trong thời kỳ đỉnh cao, đồng thời phản ánh một khía cạnh thú vị trong đời sống tình cảm của người phụ nữ từng phải đối mặt với vô số định kiến về giới. Việc nhiều nghệ sĩ nam công khai hoặc riêng tư bày tỏ sự quan tâm đến cô cũng cho thấy Harisu không chỉ được nhìn nhận như một “hiện tượng chuyển giới”, mà còn là một phụ nữ có sức hút và vị thế riêng trong làng giải trí. Đặc biệt, cách cô kể lại câu chuyện với thái độ tự tin, hài hước cho thấy Harisu đã có một cái nhìn khá chủ động về cuộc đời và các mối quan hệ của mình.

Cô gây sốc với câu chuyện được 100 người đàn ông theo đuổi. Ảnh: X

Sau giai đoạn đỉnh cao, Harisu dần giảm tần suất hoạt động nghệ thuật nhưng vẫn thỉnh thoảng xuất hiện trên truyền hình, mạng xã hội và các chương trình giải trí. Cô từng mở kênh YouTube vào năm 2019, đăng tải các màn trình diễn và nội dung mang màu sắc vlog. Những năm gần đây, Harisu được giới truyền thông nhắc đến nhiều hơn với vai trò điều hành công việc riêng, bên cạnh việc chăm sóc thú cưng và duy trì cuộc sống cá nhân, thi thoảng tham gia show truyền hình.

Ảnh: Instagram

Harisu của hiện tại. Ảnh: Instagram

Nguồn: MK Sports