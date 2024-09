Chiều ngày 30/8, Công an xã Thạch Sơn, huyện Lâm Thao nhận được tin báo về việc bà Nguyễn Thị C (sinh năm 1965, ở Khu 1 Thạch Sơn - Lâm Thao), nhận được tin nhắn từ tài khoản mạng xã hội Facebook giả danh con gái bà, yêu cầu chuyển số tiền 74 triệu đồng. Ngay sau khi nhận được tin báo, xác định có dấu hiệu lừa đảo trên không gian mạng, Công an xã Thạch Sơn, huyện Lâm Thao đã mời bà C đến trụ sở Công an xã để xác minh làm rõ thông tin.

Theo bà Nguyễn Thị C, bà nhận được tin nhắn từ tài khoản mạng xã hội Facebook có tên "Thu Thủy" và lấy hình ảnh của con gái bà là Bùi Thị Thu Thủy, sinh năm 1996, hiện đang sinh sống và lao động tại Nhật Bản với nội dung: "Con đang cần tiền gấp, mẹ chuyển cho con 74.000.000 VNĐ". Sau khi nhận được tin nhắn, do không đủ tiền nên bà C đã vay tiền của một số người dân xung quanh số tiền 10 triệu đồng.

Qua quá trình xác minh, Công an xã Thạch Sơn xác định tài khoản Facebook nêu trên không phải do chị Bùi Thị Thu Thủy (con gái bà C) quản lý sử dụng. Nhận thấy đây là thủ đoạn lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng, Công an xã Thạch Sơn đã tuyên truyền, giải thích cho bà C hiểu và vận động bà không tiến hành chuyển tiền cho đối tượng. Nhờ đó, đã ngăn chặn được hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của các đối tượng.

Trong thời gian qua, trên địa bàn xảy ra các vụ việc liên quan đến hành vi gọi điện giả mạo người thân, cán bộ các cơ quan ban, ngành chức năng, Công an, Viện Kiểm soát, Tòa án yêu cầu chuyển tiền vì một số lý do. Để làm tốt công tác công tác phòng ngừa loại tội phạm này, cơ quan Công an khuyến cáo người dân cần đề cao cảnh giác khi nhận các cuộc gọi, tin nhắn yêu cầu chuyển tiền gấp, người dân cần bình tĩnh, không lo sợ, liên hệ người thân, bạn bè để nhờ tư vấn, xác minh lại trước khi chuyển tiền. Trường hợp nghi ngờ về hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản thì kịp thời liên hệ cơ quan Công an gần nhất để được hỗ trợ.