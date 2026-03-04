Bùi Hoàng Tuấn.

Ngày 4/3, Cơ quan Điều tra hình sự Tổng cục Công nghiệp quốc phòng cho biết đang giải quyết vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, xảy ra vào năm 2015, liên quan đến đối tượng Bùi Hoàng Tuấn (SN 1972, trú tại Hà Nội).

Theo kết quả điều tra bước đầu, năm 2015, Tuấn giả chữ ký của vợ là bà Phạm Thị Hưng, Giám đốc Công ty Cổ phần Thương mại Hưng Thịnh để ký kết hợp đồng kinh tế mua lô hàng thiết bị y tế với giá trị hơn 3 tỷ 429 triệu đồng.

Sau đó, Tuấn không thực hiện hợp đồng và chiếm đoạt số tiền hơn 2 tỷ 743 triệu đồng mà đối tác tạm ứng cho công ty trên.

Để mở rộng vụ án, Cơ quan Điều tra hình sự Tổng cục Công nghiệp quốc phòng đề nghị những người từng bị đối tượng trên lừa đảo chiếm đoạt tài sản thì khẩn trương liên hệ với cơ quan điều tra theo địa chỉ km6 + 500 Đại lộ Thăng Long, phường Xuân Phương, TP Hà Nội hoặc liên hệ đồng chí Bùi Văn Bảo – điều tra viên theo số điện thoại 0962.963.719 để cung cấp thông tin.