Kiểm tra túi xách, bắt giữ Nguyễn Thị Lan SN 1998

Công an tỉnh Đồng Nai ngày 4/3 cho biết, qua công tác nắm tình hình, quản lý địa bàn và triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, rạng sáng 02/3, Công an phường Trảng Dài tổ chức kiểm tra một nhà trọ tại khu phố 4B, phát hiện, bắt giữ các đối tượng liên quan hành vi mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy.

Cụ thể, tại phòng trọ do Nông Văn Tuấn (37 tuổi, thường trú tỉnh Thái Nguyên) và Nguyễn Thị Nga (40 tuổi, thường trú KP1, phường Trấn Biên, tỉnh Đồng Nai) thuê ở, lực lượng Công an phát hiện 43 ống nhựa bịt kín hai đầu, bên trong có chất bột màu trắng nghi là ma túy.

Các đối tượng bị bắt giữ - Ảnh: Công an Đồng Nai

Trong quá trình kiểm tra, Nguyễn Thị Lan (28 tuổi, thường trú phường Tam Hiệp, tỉnh Đồng Nai), là vợ hờ của Tuấn, trở về phòng trọ mang theo một túi xách. Kiểm tra túi xách, Công an phát hiện thêm 1 ống nhựa bịt kín hai đầu, chứa chất bột màu trắng nghi ma túy, tương tự số tang vật thu giữ trước đó.

Công an phường đã lập biên bản thu giữ toàn bộ tang vật, đưa các đối tượng về trụ sở làm việc.

Qua đấu tranh, bước đầu Tuấn khai nhận nghiện ma túy, trước đó mua số chất bột trên (nghi heroin) của một đối tượng chưa rõ lai lịch với giá 600.000 đồng, sau đó chia nhỏ vào 44 đoạn ống hút, hàn kín hai đầu để sử dụng và bán lại. Kết quả test nhanh cho thấy cả 3 đối tượng đều dương tính với chất ma túy.

Hiện Công an phường Trảng Dài đang tiếp tục mở rộng điều tra, củng cố hồ sơ xử lý các đối tượng theo quy định pháp luật.