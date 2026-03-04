Sáng nay 4-3, TAND TP Hà Nội đưa bị cáo Đặng Thanh Tùng, cựu Chủ tịch UBND phường Thanh Trì cũ (TP Hà Nội), cùng 5 người khác cùng về tội Nhận hối lộ.



Từ trái qua, các bị cáo Sự, Quân, Diêm, Tùng, Nhã, Thủy tại cơ quan điều tra. Ảnh: Ngọc Bích

Các bị cáo khác bị đưa ra xét xử, gồm: Bùi Thanh Nhã (cựu Chủ tịch UBND phường Thịnh Liệt cũ), Nguyễn Vũ Diêm (cựu Phó chủ tịch UBND phường Thanh Trì cũ), Lê Thanh Thủy (cựu phó đội trưởng), Vũ Cát Sự và Trần Văn Quân (cựu cán bộ Đội quản lý trật tự xây dựng quận Hoàng Mai cũ).

Theo cáo trạng, 6 bị cáo nêu trên là những người có chức vụ, thẩm quyền trong việc kiểm tra, phát hiện và đề xuất xử lý đối với các vi phạm trật tự xây dựng trên địa bàn phường Thanh Trì, quận Hoàng Mai, TP Hà Nội (nay là phường Thanh Trì, TP Hà Nội).

Từ tháng 8-2024 đến tháng 3-2025, nhóm này biết nhiều công trình xây dựng trái phép hoặc không phép nhưng lại nhận tiền của chủ các công trình, hứa hẹn và tạo điều kiện cho họ xây dựng hoặc sửa chữa. Tiền nhận được, các bị can chia nhau hưởng lợi theo tỷ lệ phần trăm, trong đó bị cáo Tùng được 25 - 30%, Nhã 20%, Diêm 15 - 20% và Thủy, Sự, Quân cùng hưởng 10%. Một phần khác được bổ sung vào quỹ chung của Tổ Trật tự xây dựng phường Thanh Trì, song không ghi chép sổ sách theo dõi.

Trong các vụ điển hình nêu trên, Giữa năm 2024, chủ nhà căn nhà liền kề 3 tầng 1 tum ở ngõ 79 phố Thanh Đàm muốn cải tạo thành 5 tầng, thông qua giới thiệu của bị cáo Nhã (khi ấy là Đội trưởng Đội quản lý trật tự xây dựng quận Hoàng Mai) đã đến trụ sở UBND phường Thanh Trì gặp bị cáo Tùng và Diêm. Tại đây bị cáo Diên cho biết, căn nhà này chỉ được phép hoàn thiện 3,5 tầng, nếu muốn nâng lên 5 tầng thì phải xin phép nhiều cơ quan và cần "chi phí" 100 triệu đồng.

Chủ nhà nghe vậy đã chuyển 100 triệu đồng cho bị cáo Diêm ngay tại phòng làm việc. Sau khi nhận tiền, bị cáo Diêm giữ lại 20 triệu đồng, còn lại đưa cho bị cáo Quân để chia cho các bị can theo tỷ lệ như đã nêu.

Ít tháng sau, tổ công tác của UBND phường Thanh Trì tiến hành kiểm tra, phát hiện căn nhà trên cùng 2 căn khác có vi phạm nên yêu cầu dừng thi công. Ba chủ nhà sau đó bàn bạc, góp 100 triệu đồng mang đến đưa cho bị cáo Diêm để xin được tiếp tục xây dựng.

Kết quả kiểm tra cho thấy căn nhà tại ngõ 79 xây dựng sai nội dung giấy phép được cấp, bị UBND quận Hoàng Mai cũ xử phạt hành chính 35 triệu đồng. Đến nay, chủ nhà đã chủ động phá dỡ các phần xây dựng vi phạm.

Tương tự, tháng 10-2024, chủ công trình sân pickleball tại ngõ 55 phố Thanh Lâm đến trụ sở UBND phường Thanh Trì, gặp bị cáo Quân xin tạo điều kiện để hoàn thiện xây dựng. Do công trình không có giấy phép, Quân "phát giá" 150 triệu đồng.

Sau khi nhận tiền, bị cáo Quân báo cáo bị cáo Tùng và Diêm để tạo điều kiện cho việc hoàn thiện sân pickleball nói trên. Bị cáo Quân chia cho các Nhã, Tùng và Diêm mỗi người 30 triệu đồng, bị cáo Thủy 20 triệu đồng, Sự 10 triệu đồng, còn mình hưởng 30 triệu đồng.

Đầu năm 2025, chủ sân pickleball có nhu cầu xây dựng phần mái che nên tiếp tục đến trụ sở phường gặp Quân để xin thi công mà không cần giấy phép. Bị cáo Quân gật đầu, yêu cầu chi phí 100 triệu đồng.

Đúng theo thỏa thuận, chủ sân pickleball đưa cho Quân 2 phong bì, mỗi phong bì 50 triệu đồng. Nhận tiền, bị cáo Quân báo cáo Tùng và Diêm rồi cất tại tủ cá nhân ở cơ quan, chưa chia nhau.

Cuối tháng 3-2025, công trình sân pickleball hoàn thiện. Trong quá trình xây dựng, UBND phường Thanh Trì không kiểm tra, xử lý vi phạm. Đến tháng 10-2025, chủ công trình đã tự nguyện tháo dỡ phần mái che…

Với các hành vi nêu trên, cơ quan tiến hành tố tụng cáo buộc bị cáo Tùng hưởng lợi bất chính 60 triệu đồng, Nhã 50 triệu đồng, Diêm 70 triệu đồng, Quân 50 triệu đồng, Thủy 30 triệu đồng, bị can Sự 20 triệu đồng. Một phần số tiền nhận hối lộ được cất tại tủ cá nhân ở cơ quan, hiện đã giao nộp cho cơ quan điều tra.