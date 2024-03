Giá cà phê 'bốc đầu' lên gần 92 triệu đồng/tấn, Trung Nguyên của ông Đặng Lê Nguyên Vũ và hàng loạt doanh nghiệp đứng trước hoàn cảnh chưa từng có

Giá cà phê tăng liên tục từ đầu năm đến nay và nếu so với cùng kỳ năm ngoái, giá cà phê đã tăng gấp đôi.

Đỉnh điểm là ngày 8/3/2024, giá cà phê trong nước tăng thêm 1.700 đồng, lên ngưỡng giá 90.400 - 91.800 đ/kg, đây là mức giá kỷ lục từ trước tới nay.

Trên thế giới, giá cà phê tại 2 sàn London và New York ngày 8/3 tiếp tục tăng mạnh. Giá Robusta trên sàn London giao tháng 5/2024 tăng thêm 72 USD; lên mốc 3.381 USD/tấn. Và kỳ hạn giao tháng 7/2024 tăng mạnh 57 USD; ở ngưỡng 3.271 USD/tấn.

Còn trên sàn New York, giá Arabica giao tháng 5/2024 tăng tới 5,9 cent; lên mức 192,20 cent/lb. Và kỳ hạn giao tháng 7/2024 cũng tăng tới 5,9 cent; ở ngưỡng 189,90 cent/lb.

Giá Arabica và Robusta ngày 8/3/2024

Giá cà phê tại các tỉnh Tây Nguyên ngày 8/3 tiếp đà tăng sốc, khi nhảy thêm từ 1.400 - 1.700 đồng/kg, giao dịch ở mức cao chưa từng có, trong khoảng 90.400 - 91.800 đồng/kg. Cà phê tại thị trường nội địa Việt Nam hiện rất khó mua, thương mại phải đẩy giá lên rất cao mới mua được hàng.

Ngày hôm nay (11/03), chứng kiến sự đối lập giữa thị trường thế giới khi giá cà phê giao dịch giảm cho cả hai loại Robusta và Arabica. Trong khi đó, giá cà phê tại thị trường trong nước vẫn tăng 600 - 700 đồng/kg.

Trước đó, giá cà phê nguyên liệu đã liên tục tăng một thời gian do lo ngại về việc thiếu nguồn cung tại các quốc gia trồng cà phê trên thế giới.

Cà phê - ảnh minh hoạ

Giá cà phê Robusta tăng vọt do lo ngại nguồn cung châu Á sụt giảm. Indonesia báo cáo xuất khẩu tháng 1 giảm tới 79,73% so với cùng kỳ, đưa xuất khẩu 10 tháng đầu tiên của niên vụ cà phê hiện tại (từ tháng 4/2023 đến tháng 3/2024) chỉ đạt tổng cộng 1.935.960 bao, giảm 2.687.457 bao, tức giảm 60,72% so với cùng kỳ niên vụ trước.

Tại Việt Nam, tình trạng nắng nóng kéo dài tại các vùng trồng cà phê trọng điểm đang khiến thị trường thế giới lo ngại về triển vọng nguồn cung cà phê vụ mới.

Các nhà xuất khẩu đang gặp khó khăn trong việc thu mua cà phê tại Việt Nam, một số nông dân chờ giá tăng trong khi các chuyến hàng tới châu Âu bị trì hoãn bởi xung đột ở Biển Đỏ góp phần hạn chế nguồn cung.

Tổng cục Thống kê Việt Nam ước báo xuất khẩu cà phê trong tháng 2 chỉ đạt 160 ngàn tấn, giảm gần 20% so với cùng kỳ, do có kỳ nghỉ Tết Nguyên đán năm Giáp Thìn kéo dài. Hiệp hội Cà phê Ca cao Việt Nam (Vicofa) ước tính sản lượng niên vụ hiện tại 2023/2024 giảm thêm 10% so với vụ trước.

Trong khi giá cà phê tại thị trường nội địa Việt Nam hiện rất khó mua, thương mại phải đẩy giá lên rất cao, cộng 220 – 280 USD/tấn so với giá kỳ hạn mới mua được hàng.

Hạt cà phê

Nhiều nông dân tại các vùng trồng cà phê tỏ ra tiếc nuối khi đã bán sớm và không ngờ giá cà phê lại tăng mạnh đến vậy. Anh Hùng (Buôn Mê Thuật, Đăk Lăk) cho biết hiện nay giá cà phê cao nên những hộ nông dân còn cà phê sẽ không bán nếu không cần tiền vì hi vọng giá còn tiếp tục tăng.

Báo Vnexpress dẫn lời ông Đỗ Hà Nam, Phó chủ tịch Hiệp hội Cà phê - Ca cao Việt Nam (VICOFA), đánh giá mức giá cà phê giao dịch trong tuần qua là "chưa từng thấy". Theo ông, lý do là nguồn cung trên thị trường giảm. Tại Việt Nam, ông Nam cho rằng nguồn cung trong dân còn trên 30%, tuy nhiên, nhiều cơ sở găm hàng khiến giá tăng nhanh.