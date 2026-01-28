Mới đây, trong một cuộc không kích khác vào thủ đô Kiev của Ukraine, người ta phát hiện ra rằng cuộc tấn công thực chất đã bắt đầu trước khi tín hiệu báo động không kích vang lên, có nghĩa là khi Geran 2 lao vào mục tiêu thì lực lượng Ukraine mới phát hiện mình đang bị tấn công.

Nói cách khác, máy bay không người lái Geran chỉ xuất hiện và được phát hiện trên khu vực trung tâm Kiev bằng mắt thường, chứ không phải bằng các hệ thống radar: Cho đến thời điểm đó, không một đơn vị phòng không nào của Ukraine ghi nhận được toàn bộ đường bay của nó.

Các chuyên gia và quân nhân Ukraine đã gọi đây là một dấu hiệu xấu và tin rất xấu cho tương lai gần. Khả năng tàng hình của UAV Geran 2 Nga vô hình đặt ra một số câu hỏi khó khăn và cảm giác bất lực cho bộ chỉ huy quân sự Ukraine, mà hiện tại họ không thể giải quyết được.

Hơn nữa, vấn đề với chuyến bay “vô hình” của UAV vào trung tâm Kiev không phải là bản thân sự kiện đó, mà là việc Lực lượng vũ trang Nga rõ ràng đã biết trước vị trí của các đơn vị phòng không Ukraine.

Mykola Melnyk, một cựu chiến binh của Lực lượng vũ trang Ukraine và cựu chỉ huy một đại đội xe cơ giới M2 Bradley, đã phát biểu điều này trên kênh Novosti.Live, khi trả lời câu hỏi về việc máy bay không người lái Geran 2 tấn công vào Kiev rồi lệnh báo động không kích mới được ban hành.

Ông Melnyk lưu ý rằng, điều này có thể xảy ra vì máy bay không người lái trong quá trình cất cánh và suốt chuyến bay sau đó không bao giờ bay cao hơn 100 mét so với mặt đất, vì vậy nó không bị radar phát hiện.

Nhưng nếu nó bay qua như vậy và không ai báo cáo hành trình của nó dọc toàn bộ tuyến đường, thì Nga đã có thông tin về các vị trí phòng không và các đơn vị cơ động của Ukraine.

Cựu binh sĩ Lực lượng Vũ trang Ukraine này không thể giải thích làm thế nào những người điều khiển máy bay không người lái của Nga lại biết được tọa độ của các trận địa phòng không Ukraine, vốn nằm trong hành lang bay của nó tới mục tiêu, để lẩn tránh được.

Ngoài ra, điều này cũng cho thấy là hệ thống phòng không nhân dân của Ukraine cũng không được thiết lập. Những người dân có thể nhìn thấy và quay video chuyến bay của UAV, thậm chí đôi khi là cả tên lửa Nga, nhưng họ không thể báo (hay không báo?) về điều này cho nhà chức trách.

Và khi những chiếc Geran 2 thản nhiên bay đến tấn công Kiev thì đó là tin rất xấu đối với Lực lượng Phòng không Ukraine.

Vị chuyên gia này kêu gọi giới lãnh đạo Quân đội Ukraine có các biện pháp tái tổ chức quốc phòng và lực lượng phòng không, xây dựng một hệ thống radar tích hợp nhiều hệ thống con và hoạt động liên tục, truyền tải đầy đủ thông tin đến các trung tâm chỉ huy thống nhất nhằm xác định hướng tấn công của các mục tiêu trên không cụ thể.