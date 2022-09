Theo Báo điện tử Thái Bình, sáng ngày 17/9, tại trụ sở UBND tỉnh Thái Bình đã diễn ra lễ ký kết thỏa thuận cho thuê lại đất và cơ sở hạ tầng giữa Tổng công ty Viglacera với Tập đoàn Geleximco để xây dựng nhà máy sản xuất, lắp ráp ô tô Geleximco tại khu công nghiệp Tiền Hải.

Theo kế hoạch, sau khi thuê lại đất và cơ sở hạ tầng tại khu công nghiệp Tiền Hải, Tập đoàn Geleximco sẽ đầu tư xây dựng nhà máy sản xuất, lắp ráp ô tô hiện đại, có đầy đủ các dây chuyền như: hàn, sơn, lắp ráp và kiểm tra chất lượng sản phẩm theo tiêu chuẩn kỹ thuật, công nghệ và quy định của pháp luật với trình độ tự động hóa cao.

Nhà máy hướng đến sản xuất dòng xe ô tô nhiên liệu trong tương lai là xe điện và xe pin nhiên liệu. Bên cạnh đó, nhà máy còn sản xuất các linh kiện, phụ tùng ô tô cung cấp cho nhà máy sản xuất lắp ráp ô tô và các đối tác hướng tới việc xuất khẩu.

Dự kiến, giai đoạn 1 từ năm 2024 đến 2030 có sản lượng sản xuất 50.000 xe/năm; giai đoạn 2 từ năm 2030 trở đi có sản lượng sản xuất 100.000 xe/năm. Tổng mức đầu tư của dự án dự tính trong giai đoạn 1 là 300 triệu USD, tương đương 7.000 tỷ đồng; giai đoạn 2 là 500 triệu USD, tương đương 11.800 tỷ đồng.

Lãnh đạo tỉnh Thái Bình và các sở, ngành chứng kiến lễ ký thỏa thuận hợp tác giữaTổng công ty Viglacera-CTCP và Tập đoàn Geleximco. Ảnh: Thế Duyệt – TTXVN

Tập đoàn Geleximco, tiền thân là Công ty TNHH Xuất nhập khẩu tổng hợp Hà Nội – Geleximco ra đời năm 1993. Đến nay, Geleximco đã xây dựng mô hình phát triển thành một tập đoàn kinh tế đa ngành,với 5 lĩnh vực: Sản xuất Công nghiệp; Tài chính - Ngân hàng; Bất động sản; Thương mại – Dịch vụ và Nông nghiệp công nghệ cao.

Geleximco đang đầu tư nhiều dự án lớn trong lĩnh vực công nghiệp. Trước dự án nhà máy ô tô tỉnh Thái Bình, Geleximco đã đầu tư xây dựng nhiều nhà máy sản xuất công nghiệp tổng đầu tư hàng trăm triệu USD khác như nhà máy Nhiệt điện Thăng Long (900 triệu USD); Nhà máy sản xuất xi măng Thăng Long (270 triệu USD); Nhà máy sản xuất bột giấy An Hòa và Nhà máy Giấy An Hòa (450 triệu USD).

Doanh nhân Vũ Văn Tiền và Geleximco tham gia vào lĩnh vực sản xuất linh kiện ô tô từ nhiều năm nay, nổi tiếng với cuộc liên doanh cùng Honda Motor thành lập Công ty TNHH Sản xuất Phụ tùng Ô tô Xe máy Việt Nam.

Đây là chủ đầu tư Nhà máy Sản xuất Phụ tùng Ô tô Xe máy Việt Nam (VAP) với tổng vốn đầu tư trị giá 90 triệu USD. Công ty có sự tham gia của 6 đối tác trong và ngoài nước, Tập đoàn Geleximco là một trong hai cổ đông Việt Nam, phía nước ngoài gồm hai công ty của Thái Lan là Asian Honda Motor Co., Ltd, Daisin Co. Ltd, một công ty của Lào là New Chip Xeng và một công ty của Nhật là Kyushu Yanagawa Seiki Co.,Ltd.

Trụ sở của VAP được đặt tại xã Như Quỳnh, huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên. VAP hiện đang cung cấp sản phẩm chính cho Honda & Goshi.