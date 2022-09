Bầu Đức kể về hành trình thoát nạn của Hoàng Anh Gia Lai

Tối 17-9, tại TP HCM, Tập đoàn Hoàng Anh Gia Lai (HAGL) tổ chức lễ ra mắt sản phẩm Bapi – Heo ăn chuối HAGL.

Ông Đoàn Nguyên Đức (bầu Đức), Chủ tịch HĐQT HAGL, đã nói về hành trình của HAGL từ thương hiệu bất động sản số 1 Việt Nam đến những ngày đứng bên bờ vực phá sản và sự trở lại hôm nay.

Theo bầu Đức, HAGL là tập đoàn đa ngành từ nhiều năm trước, kinh doanh từ thủy điện đến bất động sản, cao su… "Từ năm 2015, HAGL là tập đoàn lớn, là một "thế lực" tại Việt Nam, là công ty bất động sản số 1 lúc bấy giờ. Rồi HAGL bước qua lĩnh vực nông nghiệp, trồng đến 80.000 ha cao su tại Lào và Campuchia, vốn đầu tư lên đến 2 tỉ USD. Nhưng giá mủ cao su khi chúng tôi đầu tư là hơn 5.000 USD/tấn, đến khi thu hoạch chỉ hơn 1.000 USD/tấn trong khi giá thành là 1.400 USD/tấn nên bị mất thanh khoản và đứng trên bờ phá sản" - bầu Đức kể lại.

Bầu Đức tại sự kiện tối 17-9

Theo ông Đoàn Nguyên Đức, HAGL may mắn được Chính phủ cho phép tái cấu trúc, nếu không thì HAGL đã phá sản rồi. HAGL đã trồng từ cây ớt đến mít, chanh dây, thanh long…, lấy cây này nuôi cây kia khi không có ngân hàng nào cho vay.

Bầu Đức nhắc lại chặng đường từ đỉnh cao đến nguy cơ phá sản và hiện tại

"Hai năm nay, HAGL may mắn tìm ra 1 cây - 1 con là cây chuối và con heo theo mô hình tuần hoàn. Heo ăn chuối phụ phẩm còn chất thải chăn nuôi được xử lý để bón cho trang trại chuối. Nợ của HAGL từ đỉnh 28.000 tỉ đồng xuống còn 8.000 tỉ đồng như hiện nay. Nợ thì vẫn còn nhưng so với công ty không là vấn đề, so với nợ của các công ty khác tại Việt Nam thì khoản nợ của HAGL không lớn.

HAGL nuôi heo, gà sau nhưng nhờ quỹ đất lớn, chăn nuôi tuần hoàn nên có lợi thế cạnh tranh, nếu chăn nuôi công nghiệp như các tập đoàn chăn nuôi nước ngoài thì sẽ không thể đấu lại.

Tôi có thể khẳng định HAGL đã sang trang mới và tỉ suất lợi nhuận của ngành nông nghiệp không hề thấp. Như chuối giá thành của chúng tôi là 6.500 đồng/kg nhưng có lúc bán ra 14.000 đồng/kg; giá heo hơi 43.000 đồng/kg, bán ra giá bình quân 62.000 đồng/kg.

HAGL đã thoát nạn và bước sang trang mới tươi sáng với lợi nhuận từ nông nghiệp hàng ngàn tỉ mỗi năm" - bầu Đức nhấn mạnh.

Theo thông tin gửi cổ đông, tính đến 8 tháng đầu năm 2022, lợi nhuận của HAGL đạt 781 tỉ đồng, đạt 69% kế hoạch cả năm 2022.

Cửa hàng Bapi Food đầu tiên tại TP HCM

Tại sự kiện, ông Đinh Văn Lộc, Tổng Giám đốc Công ty CP Bapi HAGL (HAGL góp 55% vốn điều lệ), cho biết đang mở chuỗi Bapi Food chuyên doanh các sản phẩm từ thịt (heo, bò, gà).

Sáng cùng ngày, Bapi Food đã khai trương cửa hàng đầu tiên tại TP HCM ở số 319/B10 Lý Thường Kiệt, phường 15, quận 11.

Ông Lộc cho biết kế hoạch từ nay đến cuối năm 2022 sẽ mở 200 cửa hàng, cuối năm 2023 tăng lên 2.023 cửa hàng (bao gồm cả nhượng quyền). Trong đó, 60%-70% cửa hàng tập trung tại TP HCM và Hà Nội.

Ngoài ra, HAGL cũng sắp ra mắt ứng dụng (app) để bán hàng với mục tiêu đáp ứng được khoảng 100.000 đơn hàng online/ngày. Các cửa hàng ngoài phục vụ khách lân cận còn giao đơn hàng online.