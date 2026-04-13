Geely và tham vọng dẫn đầu xu hướng xe điện toàn cầu

"Kỷ nguyên Geely": Từ sản xuất đến làm chủ công nghệ lõi

Khác với nhiều thương hiệu mới nổi trong làn sóng xe điện (EV), Geely bước vào cuộc đua với một nền tảng vững chắc từ hơn 30 năm kinh nghiệm và hệ sinh thái thương hiệu đa quốc gia (bao gồm Volvo, Polestar, Lotus,...). Tuy nhiên, điểm cốt lõi tạo nên sự khác biệt và giúp Geely tự tin hiện thực hóa tham vọng dẫn dắt xu hướng chính là chiến lược tự chủ về công nghệ.

Theo thông tin từ Geely, tập đoàn không chỉ tập trung vào việc lắp ráp xe mà còn đầu tư mạnh vào R&D (Nghiên cứu và Phát triển) để làm chủ những thành phần quan trọng của xe điện: Hệ thống pin, khung gầm, nền tảng kiến trúc thông minh và trí tuệ nhân tạo (AI). Đây chính là "kiềng ba chân" giúp Geely duy trì lợi thế cạnh tranh trước các đối thủ lớn.

Nền tảng GEA: "Xương sống" của cuộc cách mạng điện hóa

Tại thị trường Việt Nam, Geely cũng đã giới thiệu nền tảng GEA. Đây được coi là trái tim của hệ sinh thái xe năng lượng mới, hỗ trợ đa dạng từ xe thuần điện (BEV), xe lai điện (PHEV) đến các dòng xe sử dụng nhiên liệu sạch. Các mẫu xe như Geely EX5 EM-i hay Geely EX2 đều được xây dựng trên nền tảng này, mang lại sự ổn định, an toàn và hiệu suất vận hành vượt trội.

Công nghệ pin và hệ sinh thái AI thông minh

Để dẫn đầu xu hướng toàn cầu, Geely đặc biệt chú trọng vào "trái tim" của xe điện: Công nghệ pin. Tập đoàn đã gây tiếng vang lớn với dòng pin Aegis (pin lưỡi ngắn LFP) thế hệ mới. Loại pin này không chỉ đạt kỷ lục về tuổi thọ (lên tới 1 triệu km) mà còn vượt qua những bài kiểm tra an toàn khắc nghiệt như: đâm xuyên, đốt cháy hay ngâm nước mà không gây cháy nổ. Đặc biệt, khả năng sạc siêu nhanh, chỉ mất khoảng 20 phút để sạc từ 20% lên 80%.

Không dừng lại ở phần cứng, Geely đang tiến sâu vào kỷ nguyên "Xe điện thông minh" với hệ thống Full-Domain AI 2.0. Tại các triển lãm công nghệ lớn như CES 2026, Geely đã trình diễn khả năng điều khiển xe bằng "bộ não AI tập trung", cho phép xe tương tác với người dùng như một cộng sự thông minh, từ khả năng tự lái bán tự động G-ASD đến hệ thống giải trí cá nhân hóa sâu sắc.

Geely Việt Nam: Cánh tay nối dài của chiến lược toàn cầu

Thị trường Việt Nam đóng vai trò quan trọng trong bản đồ mở rộng của Geely tại Đông Nam Á. Thông qua sự hợp tác chiến lược với đối tác phân phối uy tín, Geely không chỉ mang đến những sản phẩm chất lượng toàn cầu mà còn chú trọng xây dựng hệ sinh thái dịch vụ hậu mãi tiêu chuẩn quốc tế.

Việc ra mắt bộ đôi xe năng lượng mới là Geely EX5 EM-i và Geely EX2 là minh chứng rõ nét cho cam kết của hãng: Mang công nghệ tiên tiến thế giới đến gần hơn với người tiêu dùng Việt. Các dòng xe này không chỉ sở hữu thiết kế hiện đại, tiện nghi mà còn có mức giá tiếp cận, phù hợp với lộ trình chuyển đổi xanh của chính phủ Việt Nam.

Tầm nhìn phát triển bền vững

Tham vọng của Geely không chỉ dừng lại ở doanh số bán hàng hay thị phần. Ông lớn này đang hướng tới mục tiêu trung hòa carbon và xây dựng một hệ sinh thái di chuyển bền vững. Bằng cách kết hợp giữa năng lượng sạch (điện, Hydro, Methanol) và công nghệ số hóa, Geely đang từng bước thay đổi cách thế giới vận hành, biến mỗi chiếc xe từ phương tiện di chuyển thành một mắt xích quan trọng trong cuộc sống hiện đại.

Với sự đầu tư bài bản, tư duy công nghệ đột phá và chiến lược bản địa hóa hiệu quả tại từng thị trường, Geely đang vững bước trên hành trình trở thành thương hiệu ô tô dẫn đầu xu hướng điện hóa toàn cầu, hiện thực hóa sứ mệnh "Sáng tạo trải nghiệm di chuyển thông minh cho mọi người".

Thông tin liên hệ Geely Việt Nam:

Địa chỉ: Tòa nhà Tasco, lô HH 2-2, đường Phạm Hùng, Phường Nam Từ Liêm, Hà Nội.

Hotline: 1900 055 568

Website: https://geely.vn