Geely sẽ ra mắt phiên bản nâng cấp của mẫu hatchback EX2 tại Trung Quốc vào ngày 28/5. Mẫu xe có tên gọi nội địa là Xingyuan nhận được một số cập nhật nhỏ về ngoại hình và tăng phạm vi hoạt động lên 460 km. Giá bán chưa được công bố, nhưng khả năng cao sẽ được giữ nguyên để tăng tính cạnh tranh.

EX2, một mẫu hatchback điện cỡ nhỏ, ra mắt năm 2024 dưới thương hiệu phụ Geome của Geely. Bước sang phiên bản 2026, mẫu xe này được bán dưới thương hiệu phụ Galaxy, sự thay đổi này đã được xác nhận bằng những hình ảnh chụp được vào cuối năm 2025. Hiện đây là mẫu xe bán chạy nhất tại Trung Quốc, với 465.775 chiếc được giao trong năm 2025 theo dữ liệu của China EV Datatracker.

Phiên bản nâng cấp mang đến những thay đổi nhỏ về ngoại hình cho EX2, với logo Galaxy mới và thiết kế ốp la-zăng mới. Pin LFP được nâng cấp với các 2 phiên bản pin là 35 kWh và 47 kWh, tương đương quãng đường di chuyển lần lượt là 360 km và 460 km.

Động cơ của EX2 có thể vẫn không thay đổi. Phiên bản dùng pin 35 kWh trang bị động cơ 58 kW (78 mã lực) gói pin 47 kWh dùng động cơ 85 kW (114 mã lực). Tất cả đều sử dụng động cơ dẫn động cầu sau. Mặc dù EX2 hiện tại sử dụng pin CATL LFP, Geely chưa tiết lộ nhà cung cấp pin cho phiên bản nâng cấp mới này.

Sạc nhanh hiện là trang bị tiêu chuẩn, Geely tuyên bố sạc được 30-80% trong 21 phút. Không loại trừ khả năng tốc độ sạc của EX2 sẽ được cải thiện trên phiên bản mới.

Tại Trung Quốc, Geely EX2 cạnh tranh với BYD Seagull và Wuling Bingo. Khi mở bán tại Việt Nam, Geely EX2 được xem là đối trọng đáng gờm của BYD Dolphin - mẫu xe cũng vừa nhận được bản nâng cấp vào tháng 4 năm nay. Tasco Auto đang phân phối EX2 với 2 phiên bản, đi kèm giá bán 459 triệu và 499 triệu đồng.