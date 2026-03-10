Geely EX2 lần đầu được 'nhá hàng' chính hãng tại Việt Nam: Giá đồn đoán khoảng 500 triệu đồng, màn hình lớn, có ADAS

Trang Facebook của Geely Việt Nam vừa đăng tải hình ảnh nhá hàng về một mẫu xe mới sắp ra mắt, kèm thông điệp “mẫu xe bán chạy nhất Trung Quốc – sắp xuất hiện”. Các hashtag đi kèm như #GeelyEX2 cho thấy mẫu xe được nhắc đến nhiều khả năng là Geely EX2, dòng xe điện đô thị đã xuất hiện thông tin chuẩn bị ra mắt tại Việt Nam thời gian gần đây.

EX2 được Geely Việt Nam nhá hàng trên mạng xã hội. Ảnh: Chụp màn hình

Trước đó, một số đại lý đã tiết lộ mẫu xe này đã về trưng bày và có thể ra mắt vào cuối tháng 3 hoặc đầu tháng 4. Theo tư vấn bán hàng, xe dự kiến được phân phối với hai phiên bản là Pro và Max, giá tạm tính khoảng 500 triệu và 550 triệu đồng. Tuy nhiên, đây chưa phải mức giá chính thức từ hãng.

Nếu mức giá trên được giữ nguyên khi công bố, Geely EX2 sẽ gia nhập nhóm xe điện đô thị phổ thông tại Việt Nam. Theo thông tin từ đại lý, Geely EX2 được định vị là SUV điện cỡ nhỏ dành cho nhu cầu di chuyển trong đô thị. Thiết kế xe gọn gàng với kiểu dáng bo tròn, hướng đến nhóm khách hàng trẻ.

Geely EX2 được cho là mẫu xe điện đô thị chuẩn bị ra mắt thị trường Việt Nam. Ảnh: Đại lý

Mẫu xe này có kích thước dài x rộng x cao lần lượt 4.135 x 1.805 x 1.570 mm, chiều dài cơ sở 2.650 mm. Nhờ sử dụng nền tảng xe điện với sàn phẳng, không gian để chân cho hàng ghế sau được tối ưu hơn so với các mẫu xe động cơ đốt trong cùng kích thước.

Khoang lái của EX2 nổi bật với màn hình giải trí trung tâm kích thước 14,6 inch, thuộc nhóm lớn trong tầm giá. Xe cũng có bảng đồng hồ kỹ thuật số 8,8 inch và bố trí nhiều khu vực chứa đồ trong cabin.

Một số đại lý cho biết Geely EX2 có thể được bán với hai phiên bản. Ảnh: Đại lý

Khoang hành lý tiêu chuẩn đạt 375 lít và có thể mở rộng lên 1.320 lít khi gập hàng ghế sau. Ngoài ra, theo thông tin từ đại lý, phiên bản cao có thể được trang bị camera 360 độ cùng gói hỗ trợ lái nâng cao ADAS cấp độ 2.

Tại thị trường Trung Quốc, Geely EX2 được cung cấp hai cấu hình pin gồm 30,12 kWh và 40,16 kWh, cho quãng đường di chuyển khoảng 310 km và 410 km theo chuẩn CLTC. Phiên bản pin nhỏ đi kèm mô-tơ điện công suất 78 mã lực, trong khi bản pin lớn đạt 114 mã lực. Xe sử dụng hệ dẫn động cầu sau và hỗ trợ sạc nhanh, có thể nạp từ 30% lên 80% pin trong hơn 20 phút.

Geely EX2 được cho là sẽ cạnh tranh trong phân khúc xe điện đô thị phổ thông. Ảnh: Đại lý

Hiện Geely Việt Nam chưa công bố chi tiết cấu hình cũng như giá bán chính thức của EX2. Tuy nhiên, việc hãng bắt đầu “nhá hàng” trên mạng xã hội cho thấy thời điểm ra mắt mẫu xe điện này tại Việt Nam có thể không còn xa.