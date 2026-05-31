Geely chốt lịch ra mắt Okavango và Coolray tại Việt Nam: Trải dài từ SUV cỡ B đến SUV 7 chỗ giá mềm

Sau giai đoạn thăm dò thị trường với một số mẫu xe điện và hybrid, Geely đang tăng tốc mở rộng dải sản phẩm tại Việt Nam bằng hai cái tên mới là Coolray facelift và Okavango. Cả hai đều đã được đại lý nhận cọc, đồng thời thời điểm ra mắt cũng đã được hãng ấn định vào ngày 5/6 tới.

Geely chốt lịch ra mắt bộ đôi SUV. Ảnh: Geely

Trong đó, Geely Coolray 2026 sẽ tiếp tục cạnh tranh ở phân khúc SUV cỡ B với Hyundai Creta, Kia Seltos hay Mitsubishi Xforce nhưng sở hữu diện mạo mới thể thao và hiện đại hơn đáng kể.

So với phiên bản hiện hành, Coolray facelift thay đổi mạnh ở phần đầu và đuôi xe với lưới tản nhiệt mới, cụm đèn LED thiết kế lại cùng dải đèn hậu nối liền. Nội thất cũng được nâng cấp với màn hình trung tâm 14,6 inch, bảng đồng hồ kỹ thuật số 8,88 inch và cần số điện tử đặt sau vô-lăng.

Mẫu SUV cỡ B được nâng cấp đáng kể về thiết kế ngoại thất. Ảnh: Sưu tầm

Động cơ của xe được nâng cấp lên máy xăng 1.5L tăng áp 4 xi-lanh cho công suất 181 mã lực và mô-men xoắn 290 Nm, thay cho máy 3 xi-lanh trước đây.

Trong khi đó, Geely Okavango được định vị ở phân khúc SUV cỡ D với cấu hình 7 chỗ. Mẫu xe này từng được đại lý hé lộ mức giá dự kiến khoảng 760-820 triệu đồng, tạo lợi thế đáng kể trước Hyundai Santa Fe, Kia Sorento hay Mazda CX-8.

Geely Okavango là mẫu SUV 7 chỗ hướng đến nhóm khách hàng gia đình. Ảnh: AP Team

Okavango sở hữu kích thước gần 4,9 m cùng trục cơ sở 2.825 mm, hướng đến nhóm khách hàng gia đình cần không gian rộng rãi nhưng vẫn muốn tối ưu chi phí tiếp cận.

Việc Geely đồng loạt tung thêm SUV cỡ B và SUV 7 chỗ cho thấy hãng xe Trung Quốc đang muốn nhanh chóng phủ kín nhiều phân khúc tại Việt Nam. Trong bối cảnh thị trường ngày càng cạnh tranh, sự xuất hiện của Coolray facelift và Okavango có thể khiến cuộc đua giá bán và trang bị ở nhóm SUV phổ thông thêm nóng trong thời gian tới.