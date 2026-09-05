GDP Việt Nam đã vượt Singapore chưa?

Việt Nam đang tiến gần Singapore về quy mô nền kinh tế, những dự báo trước đây từng cho thấy khoảng cách có thể bị rút ngắn nhanh hơn.

Nhưng câu trả lời hiện tại vẫn là chưa .

Theo World Economic Outlook (WEO) tháng 4/2026 của Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF), Việt Nam vẫn có GDP danh nghĩa tính bằng USD thấp hơn Singapore.

Cụ thể, GDP danh nghĩa của Việt Nam năm 2025 đạt khoảng 494 tỷ USD, thấp hơn gần 110 tỷ USD so với Singapore. Dù tăng trưởng nhanh hơn đáng kể, Việt Nam vẫn chưa được IMF dự báo vượt nền kinh tế Đông Nam Á này trong giai đoạn đến 2031.

IMF dự báo GDP thực của Việt Nam tăng 7,1% trong năm 2026, so với 3,5% của Singapore.

Bộ dữ liệu của IMF cung cấp cùng một phương pháp đo lường cho cả hai nền kinh tế, đồng thời bao gồm dữ liệu lịch sử và dự báo đến năm 2031.

Singapore chỉ có khoảng 6 triệu dân, nhưng có một nền kinh tế lớn nhờ vai trò trung tâm tài chính, thương mại, logistics và dịch vụ của khu vực. Việt Nam, có hơn 100 triệu dân và đang mở rộng nhanh năng lực sản xuất, xuất khẩu và thị trường nội địa.

Trong những năm gần đây, đã xuất hiện nhiều dự báo cho rằng Việt Nam có thể vượt Singapore về GDP danh nghĩa trong tương lai tương đối gần.

Những dự báo đó không nhất thiết sai tại thời điểm chúng được đưa ra. Vấn đề nằm ở chỗ GDP danh nghĩa tính bằng USD phụ thuộc không chỉ vào tăng trưởng thực mà còn vào tỷ giá, lạm phát và việc cập nhật số liệu quốc gia.

Một thay đổi trong tỷ giá có thể khiến GDP của một nền kinh tế tính bằng USD tăng hoặc giảm đáng kể ngay cả khi sản lượng thực tế không thay đổi tương ứng. Đây cũng là lý do các dự báo về thời điểm Việt Nam có thể vượt Singapore có thể thay đổi giữa các phiên bản dự báo.

Trong cùng bộ dữ liệu IMF, quỹ đạo tăng trưởng và quy mô GDP của Việt Nam cho thấy khoảng cách với Thái Lan tiếp tục thu hẹp và Việt Nam tiến tới khả năng vượt Thái Lan vào cuối thập kỷ. Singapore lại là một câu chuyện khác. Khoảng cách về GDP danh nghĩa vẫn đủ lớn để IMF chưa đưa ra một năm cụ thể mà Việt Nam vượt qua quốc đảo này trong khoảng dự báo.

Ngay cả khi Việt Nam vượt Singapore về tổng GDP trong tương lai, điều đó cũng không có nghĩa hai nền kinh tế đã ngang nhau về mức sống hay năng suất. Khoảng cách về GDP bình quân đầu người vẫn rất lớn.

Điều này cũng cho thấy ý nghĩa thực sự của cột mốc “vượt Singapore” - nếu xảy ra - sẽ chủ yếu nằm ở quy mô kinh tế , chứ không phải một sự thay đổi thứ hạng về mức độ giàu có.

Việt Nam đang có một lợi thế mà nhiều quốc gia không thể dễ dàng có được: quy mô thị trường và lực lượng lao động. Nếu Việt Nam duy trì được tốc độ tăng trưởng cao hơn trong thời gian dài, khoảng cách về GDP với các nước phát triển chắc chắn sẽ tiếp tục thu hẹp. Nhưng để biến lợi thế về quy mô thành lợi thế về thu nhập, Việt Nam phải đồng thời nâng năng suất và chuyển dịch lên những hoạt động có giá trị gia tăng cao hơn.