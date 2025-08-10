GDP quý 2 của nền kinh tế lớn nhất Đông Nam Á tăng trưởng cao nhất trong vòng 2 năm, cao hay thấp so với Việt Nam?

Theo đó, Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) đã tăng tốc lên 5,12% trong quý 2/2025, tăng từ mức 4,87% trong quý đầu tiên. Con số này vượt kỳ vọng của các nhà kinh tế về mức tăng trưởng 4,80%.

Tiêu dùng hộ gia đình tiếp tục tích cực, khi tăng khoảng 4,97%. Giá trị xuất khẩu tăng 10,67%, do các công ty đẩy mạnh chuyển hàng trước khi thuế quan Hoa Kỳ có hiệu lực. Sản phẩm xuất khẩu chủ lực của Indonesia là than, dầu cọ và niken.

Kết quả mạnh mẽ này xuất hiện bất chấp những lo ngại về các chỉ số kinh tế suy yếu, bao gồm doanh số bán xe hơi giảm, niềm tin tiêu dùng suy giảm và chỉ số nhà quản trị mua hàng (PMI) co lại, điều này đã gợi ý về hoạt động kinh tế đang chậm lại.

Tháng trước, Ngân hàng Trung ương Indonesia nhận xét, tăng trưởng trong quý 2 được thúc đẩy bởi đầu tư vào giao thông vận tải, xuất khẩu tài nguyên thiên nhiên và công nghiệp chế tạo. Tiêu dùng hộ gia đình, chiếm 1 nửa nền kinh tế, cần củng cố hơn nữa trong bối cảnh tăng trưởng bán lẻ chậm lại.

Để khôi phục nhu cầu tiêu dùng nội địa, tháng trước Ngân hàng Trung ương Indonesia đã giảm lãi suất 0,25% xuống còn 5,25%. Thống đốc Perry Warjiyo thông tin, họ đang đánh giá để xem còn dư địa hạ tiếp hay không.

Tổng thống Prabowo Subianto cam kết sẽ đưa nền kinh tế tăng trưởng dần đều, đạt 8% vào cuối nhiệm kỳ, tức giai đoạn 2028 – 2029. Đây là con số cao hơn nhiều 10 năm cầm quyền của người tiền nhiệm Joko Widodo, khi mức trung bình chỉ 5%.

Ngân hàng Indonesia, đã thực hiện bốn đợt cắt giảm lãi suất kể từ tháng 9, đã dự báo tăng trưởng kinh tế sẽ dao động trong khoảng từ 4,6% đến 5,4% cho cả năm.

Tháng 5 vừa qua, Ngân hàng Trung ương Indonesia hạ dự báo tăng trưởng cả năm còn khoảng 4,6% đến 5,4%, ít hơn con số đưa ra trước đó là từ 4,7% đến 5,5%.

Ông Felix Darmawan, chuyên gia kinh tế tại Panin Sekuritas dự đoán, năm 2025 xứ vạn đảo tăng trưởng GDP khoảng 4,8% đến 4,9%. Ông giải thích: “Mỹ tăng thuế với hàng hóa Indonesia có thể ảnh hưởng đến các ngành sản xuất hàng hóa, như dệt may, giày dép và nội thất.”

Theo thông báo mới nhất, từ tháng 8 này, Hoa Kỳ áp thuế 19% với hàng hóa nhập khẩu từ Indonesia, giảm so với mức đe dọa 32% trước đó.

Đối với Việt Nam , số liệu của Cục Thống kê (Bộ Tài chính) cho biết, Tổng sản phẩm trong nước (GDP) quý II/2025 tăng trưởng tích cực, với tốc độ tăng ước đạt 7,96% so với cùng kỳ năm trước, chỉ thấp hơn tốc độ tăng 8,56% của quý II/2022 trong giai đoạn 2020-2025.

Trong đó, khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản tăng 3,89%, đóng góp 5,19% vào mức tăng tổng giá trị tăng thêm của toàn nền kinh tế; khu vực công nghiệp và xây dựng tăng 8,97%, đóng góp 43,63%; khu vực dịch vụ tăng 8,46%, đóng góp 51,18%.

GDP 6 tháng đầu năm 2025 tăng 7,52% so với cùng kỳ năm trước, là mức cao nhất của sáu tháng đầu năm trong giai đoạn 2011-2025. Trong mức tăng tổng giá trị tăng thêm của toàn nền kinh tế, khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản tăng 3,84%, đóng góp 5,59%; khu vực công nghiệp và xây dựng tăng 8,33%, đóng góp 42,20%; khu vực dịch vụ tăng 8,14%, đóng góp 52,21%.