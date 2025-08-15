GDP nền kinh tế lớn thứ 4 thế giới bất ngờ tăng vượt báo nhờ 1 trụ cột phục hồi mạnh mẽ

Kinh tế Nhật Bản tăng trưởng 0,3% trong quý 2 năm 2025 so với ba tháng đầu năm. Mức tăng này vượt dự báo, dù Nhật Bản chịu áp lực từ thuế quan của Mỹ.

Trong quý 1, tăng trưởng GDP sau điều chỉnh là 0,1%. Số liệu GDP quý mới nhất cao hơn so với mức dự báo 0,1% của các nhà kinh tế tham gia khảo sát của Reuters.

Động lực chính đến từ xuất khẩu. Xuất khẩu đóng góp 0,3 điểm phần trăm vào tăng trưởng GDP, trong khi quý 1 ghi nhận mức giảm 0,8%. Số liệu của Bộ Thương mại Nhật Bản cho thấy thâm hụt thương mại từ tháng 4 đến tháng 6 đã thu hẹp so với quý trước.

So với cùng kỳ năm trước, GDP quý 2 tăng 1,2%. Mức này thấp hơn mức tăng 1,8% của quý 1.

Tăng trưởng cả năm đạt 1%, gấp hơn hai lần mức dự báo 0,4%.

Chỉ số Nikkei 225 tăng 0,59% sau thông tin trên. Đồng yên tăng nhẹ 0,1%, đạt 147,6 yên đổi 1 USD.

Trong quý 2, Nhật Bản gặp nhiều khó khăn trước môi trường thương mại bất ổn. Nước này đạt được thỏa thuận thương mại với Mỹ vào ngày 23/7.

Theo thỏa thuận, tất cả hàng xuất khẩu từ Nhật Bản sang Mỹ, bao gồm cả ô tô, chịu thuế chung 15%. Trong suốt quý 2, Nhật Bản tránh được mức thuế 24% công bố vào “Ngày Giải phóng”. Tuy nhiên, ngành ô tô vẫn phải chịu thuế 25%.

Theo số liệu hải quan, xuất khẩu ô tô sang Mỹ là trụ cột của kinh tế Nhật Bản. Năm 2024, nhóm hàng này chiếm 28,3% tổng kim ngạch xuất khẩu.

Trưởng bộ phận Kinh tế châu Á – Thái Bình Dương Marcel Theliant tại Capital Economics cho biết Nhật Bản “đang vượt qua tác động của thuế quan Mỹ”.

Tuy vậy, ông nhận định dù GDP phục hồi “mạnh hơn dự kiến”, tốc độ tăng trưởng có thể chậm lại trong các quý tới. Nguyên nhân là đầu tư có xu hướng giảm và xuất khẩu có khả năng sụt nhẹ.

Sau cuộc họp ngày 31/7, Ngân hàng Trung ương Nhật Bản (BOJ) nâng dự báo tăng trưởng kinh tế năm tài chính 2025 (từ tháng 4/2025 đến tháng 3/2026) lên 0,6%, cao hơn so với mức dự báo 0,5% hồi tháng 4.

Tuy nhiên, BOJ cảnh báo chính sách thương mại và các yếu tố toàn cầu có thể khiến các nền kinh tế nước ngoài suy giảm và lợi nhuận của các doanh nghiệp trong nước giảm.

Chuyên gia kinh tế cấp cao Masato Koike tại Sompo Institute Plus nhận định “cảm giác trì trệ” đang bao trùm triển vọng kinh tế Nhật Bản.

Ông cho rằng tiêu dùng cá nhân nhiều khả năng tiếp tục tăng, nhờ tiền lương thực tế cải thiện từ đợt tăng lương.

“Tuy nhiên, nếu thuế quan ảnh hưởng tới tiền thưởng và tăng lương vào năm 2026, xu hướng này có thể sẽ không kéo dài”, ông nói.

Ông Koike cũng cho biết nhu cầu đầu tư vào công nghệ số và tự động hóa lao động vẫn mạnh. Nhưng lợi nhuận doanh nghiệp giảm do thuế quan sẽ tạo áp lực giảm mạnh lên đầu tư vốn.

Ông cảnh báo Nhật Bản có thể rơi vào suy thoái, tùy thuộc vào mức độ tác động của thuế quan.

