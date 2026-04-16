GDP nền kinh tế lớn thứ 2 thế giới tăng vượt dự báo, trên đà đạt mục tiêu năm giữa ‘bão’ năng lượng

Dữ liệu từ Cục Thống kê Quốc gia Trung Quốc công bố vào ngày 16/4 cho thấy tổng sản phẩm quốc nội (GDP) đã tăng 5% trong ba tháng đầu năm. Con số này cao hơn mức tăng 4,5% của quý trước đó. Kết quả này cũng vượt mức dự báo 4,8% của các nhà kinh tế trong cuộc thăm dò của Reuters.

Trước đó, Bắc Kinh đã hạ mục tiêu tăng trưởng năm nay xuống mức 4,5% đến 5%. Đây là mục tiêu thấp nhất trong lịch sử kể từ đầu thập niên 1990. Động thái này cho thấy sự ngầm thừa nhận về tình trạng nhu cầu sụt giảm và căng thẳng thương mại kéo dài với Mỹ.

Cục Thống kê Trung Quốc cảnh báo môi trường bên ngoài đang trở nên phức tạp và biến động hơn. Cơ quan này nhấn mạnh sự mất cân đối nghiêm trọng giữa nguồn cung mạnh và nhu cầu yếu.

Đầu tư tài sản cố định tại khu vực thành thị bao gồm bất động sản và cơ sở hạ tầng chỉ tăng 1,7% trong quý 1 so với cùng kỳ năm trước. Mức tăng này thấp hơn kỳ vọng 1,9% của các chuyên gia. Đặc biệt, đầu tư vào lĩnh vực bất động sản đã sụt giảm sâu tới 11,2%.

Doanh số bán lẻ của Trung Quốc trong tháng 3 chỉ tăng 1,7% so với cùng kỳ năm ngoái. Tốc độ này chậm lại đáng kể so với mức tăng 2,8% của tháng 2 và thấp hơn dự báo 2,3% của giới phân tích. Sản lượng công nghiệp tháng 3 tăng 5,7%, giảm so với mức 6,3% của tháng 2 nhưng vẫn cao hơn mức kỳ vọng 5,5%.

Tỷ lệ thất nghiệp tại khu vực thành thị trong tháng 3 đã tăng lên mức 5,4%. Con số này tăng nhẹ so với mức 5,3% được ghi nhận vào tháng 2.

Với vị thế là quốc gia nhập khẩu dầu lớn nhất thế giới và phụ thuộc nhiều vào xuất khẩu, Trung Quốc rất dễ tổn thương trước cú sốc giá dầu. Tình trạng này đang kìm hãm hoạt động thương mại và đẩy chi phí sản xuất tăng cao.

Trong quý 1, xuất khẩu của Trung Quốc tính theo đồng USD đã tăng 14,7%. Đây là tốc độ nhanh nhất kể từ đầu năm 2022 theo dữ liệu từ Economist Intelligence Unit.

Tuy nhiên, tốc độ tăng trưởng xuất khẩu trong tháng 3 đã chậm lại chỉ còn 2,5%. Đây là mức giảm sâu so với mức tăng 21,8% của giai đoạn tháng 1 và tháng 2. Nguyên nhân chủ yếu do chiến sự Iran đã đẩy chi phí năng lượng và logistic tăng vọt.

Chỉ số giá sản xuất tại cổng nhà máy của Trung Quốc đã tăng lần đầu tiên sau hơn 3 năm vào tháng 3. Điều này cho thấy chi phí năng lượng bắt đầu ngấm vào lĩnh vực sản xuất. Điều này đang đe dọa trực tiếp đến biên lợi nhuận vốn đã mỏng manh của các doanh nghiệp.

Theo CNBC